La storia occidentale moderna e contemporanea non è avara dei cosiddetti “servitori dello Stato” di altissimo livello che rimangono nelle stanze dei bottoni per decenni mentre i governi, gli schieramenti politici e persino le stagioni storiche cambiano anche radicalmente. Giudicarli sotto il profilo etico diventa difficile. Le loro personalità contrastano quasi sempre con il metro con il quale il comune intendere misura trasparenza, rigore intellettuale, affidabilità, ma si allinea al duro quanto realistico detto “i governi passano, l’amministrazione resta”.

Vi sono personalità che trasfigurano dalla loro essenza umana e si trasformano in infrastrutture viventi dello Stato: custodi dei codici, delle carte segrete, degli archivi di polizia. Chiunque conquisti il Palazzo ha bisogno delle chiavi e le chiavi le hanno sempre loro. Questi plenipotenziari dietro il palcoscenico, titolari del potere reale e duraturo, appartengono ai filoni più diversi.

I più misteriosi sono coloro che mediante reti di intelligence, il monopolio di conoscenze di dati riservati, la titolarità dei Servizi Segreti di Stato, il controllo dei corpi di polizia, fungono da mossieri del potere reale e si rendono indispensabili a chi esercita il governo e la rappresentanza.

Nell’era moderna Joseph Fouché (1759 -1820), è quasi un mito. Ministro della Polizia di Napoleone Bonaparte, mantenne ruoli di vertice sotto regimi opposti: la Rivoluzione, il Direttorio, il Consolato, l’Impero e la Restaurazione borbonica. Così il suo alter ego Charles-Maurice de Talleyrand. Vescovo sotto l’Ancien Régime, rivoluzionario, Ministro degli Esteri del Direttorio e di Napoleone, poi plenipotenziario di Luigi XVIII al Congresso di Vienna. Cambiano i secoli e i continenti, ma non l’archetipo. J. Edgar Hoover (1895–1972): pur operando in una democrazia, il fondatore e direttore dell’FBI per quasi cinquant’anni, attraversò otto presidenti, rimanendo sempre potentissimo e al suo posto in mezzo a impicci, inganni, ricatti.

Anche il nostro paese ha sfornato personalità riconducibili a queste tipologie. Federico Umberto D’Amato (1919–1996) è forse la figura più vicina al modello Fouché. Entrato in polizia durante il fascismo nei servizi segreti di repressione antifascista (OVRA) e riciclato nel dopoguerra grazie ai solidi legami con i servizi segreti americani, guidò per decenni l’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno. Esperto di dossieraggio, controllava una rete parallela di informatori che toccava partiti, giornali ed eversione. Rimase intoccabile e inamovibile, grazie ai segreti di cui era custode.

Ce ne sono altri che percorsero un cammino analogo al vertice sia della Polizia che dei Servizi Segreti. Come Angelo Vícari, Vincenzo Parisi, fino a Gianni De Gennaro. Capi onnipotenti, temuti, spregiudicati, caratteri di ghiaccio, costruiti con il titanio e di intelligenza più che superiore, come dimostra la posizione raggiunta e la ragnatela da gestire.

Tra i ‘servitori dello Stato’ ci sono fra gli altri anche i grand commis dell’economia, della finanza, della burocrazia, del tecnicismo e del diritto amministrativo.Esempio storico di questi grandi tecnocrati della continuità è Vittorio Fossombroni (1754-1844), il “ministro eterno” del Granducato di Toscana, capace di servire i Lorena, i Borbone-Parma, Napoleone e poi di nuovo i Lorena.

Nella storia della Repubblica Italiana, non è sporadica la categoria dei grandi funzionari e dirigenti pubblici, amministrativisti, che garantiscono la continuità dello Stato al di là dell’alternanza dei governi. Il caso che vale per tutti è quello di Gaetano Azzariti (1881–1961). Costui è stato un magistrato, alto funzionario e giurista. Il suo esordio furono incarichi di primo piano durante il regime fascista fra i quali spicca la prima presidenza del c.d Tribunale della Razza. Fu poi Ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Badoglio, collaboratore del ministro Palmiro Togliatti, e altro. Infine fu il primo presidente della Corte Costituzionale.

Torniamo a Gianni De Gennaro.

Egli appartenne a queste tipologie dei ‘servitori dello Stato’: a capo della polizia e dei Servizi Segreti e poi nel novero dei tecnocrati indispensabili e inamovibili fino ai vertici di istituti di credito, dell’industria strategica nazionale e delle grandi opere. Infine ha goduto finchè ha vissuto di uno strettissimo e duraturo legame con gli USA e l’FBI.

Gianni De Gennaro fu sempre in sella, ma non con regimi diversi. Occupò posizioni di vertice nell’ambito dell’Italia repubblicana, ma con tutti i governi e le maggioranze che la fervida fantasia nazionale seppe inventare.

Questo quadro generale seppur sintetico e riduttivo, non depone per una personalità facile allo scoraggiamento. Anzi induce a pensare a un soggetto incline a battaglie di ogni tipo sotto e sopra i tavoli, freddo, razionale, spregiudicato, ma non rabbioso, scioccamente orgoglioso, altezzoso al punto da sentirsi irrimediabilmente offeso o messo alle strette da una sperduta Procura, ancorchè strategica e intrisa di filosofie alla Robledo (la funzione giudiziaria strumento per incidere sul sistema istituzionale e politico).

Questo suicidio è frutto di conclusioni più generali, complessive. Si pone come atto di adesione totale, volontaria o coatta, a quel sistema di potere retrostante di cui era l’incarnazione e la più potente e efficace espressione e che si regge anche su una dedizione totale e incondizionata a quel contesto, che probabilmente mette in conto, pur di tenerlo indenne, anche il farsi fuori.

Questo sembra il ragionamento più coerente per un personaggio che in vita era nomato lo Squalo e ‘lo Sbirro di Ferro’, che sapeva tutto di tutti, e che condizionava tutto e tutti e, come se non fosse abbastanza, che aveva un filo diretto con gli USA e l’FBI che in lui vedevano un sodale affidabile. Questo non è nemmeno parente coi suicidi che hanno costellato le vicende politico /giudiziarie di questi ultimi decenni, frutto di ben altri impulsi perlopiù emotivi ancorchè comprensibili. Nè le eventuali arroganze in sé degli Uffici Giudiziari potevano averlo turbato più di tanto Semmai possono aver rappresentato il sasso che ha provocato la valanga. Nulla più.