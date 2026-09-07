Le prime proiezioni sul voto in Sassonia confermano gli exit poll: Alternativa per la Germania vince con un margine superiore alle previsioni della vigilia. AfD al momento è al 44,5/%. Dato interessante: BSW — la formazione di sinistra sovranista — ha superato la soglia del 5% e non esclude l’appoggio ad un governo a guida AfD. La Cdu del cancelliere Merz crolla al 18%. In Italia Antonio Tajani si dispera e piange…