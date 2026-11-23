Quanto accaduto a Bengasi nello scorso fine settimana ha portato all’attenzione di un più vasto pubblico qualcosa che, da tempo ormai, era ben noto agli analisti e a chi segue con particolare attenzione il conflitto tra Mosca e Kiev: lo scontro tra le due nazioni non si limita al fronte che si estende per oltre mille chilometri in Ucraina, ma investe direttamente anche il continente africano.

Partiamo dalla fine: nella giornata di domenica un attacco di droni navali ha portato all’affondamento della corvetta russa Merkury (nella foto), unità appartenente alla classe Steregushchiy (Progetto 20380), all’interno del porto libico di Bengasi. La Merkury era in porto per far rifornimento prima di ripartire alla volta della Russia. Quasi certamente la corvetta era impegnata nella scorta di due navi mercantili impegnate a rifornire le forse del Corpo Africano – erede del Gruppo Wagner – schierate da Mosca in Cirenaica a sostegno del generale Haftar.

Stando alla ricostruzione delle autorità libiche un primo attacco ha visto l’impiego di sei droni navali delle classi Magura, di questi quattro sono stati distrutti prima di raggiungere il porto, mentre i restanti due sono riusciti a superare le difese e a raggiungere la Merkury. A seguito dell’esplosione e degli incendi che ne sono derivati dieci uomini, tra russi e libici, sono rimasti feriti. Non verserebbero in gravi condizioni. Un secondo attacco, condotto con un solo drone, si sarebbe concluso con la distruzione del Magura a distanza di sicurezza dal porto.

Giallo sul punto di partenza dei droni che hanno condotto l’attacco a Bangasi: l’ipotesi più accreditata è che i droni siano stati lanciati da una base coperta ucraina nella Libia occidentale – sotto il controllo del governo di Tripoli – ma fonti turche sostengono che i Magura siano stati messi in mare in Albania.

L’affondamento della corvetta Merkury è, tuttavia, solo l’episodio più eclatante della contrapposizione che da tempo è in atto su suolo africano tra Russia ed Ucraina. E non solo nelle due Libie.

Il governo maliano ha accusato Kiev di sostenere la ribellione dei tuareg nel nord del Paese, arrivando a rompere le relazioni diplomatiche con l’Ucraina nell’agosto del 2024. In particolare Bamako ritiene che i droni utilizzati dai ribelli siano stati forniti da Kiev. Gli ucraini non si limiterebbero a fornire i droni, ma avrebbero schierato sul campo istruttori che affiancano i militanti tuareg nei loro attacchi contro le forze governative e i paramilitari russi del Corpo Africano (stando ad un’inchiesta della statunitense CNN si tratterebbe di almeno 15 specialisti).

Uno scenario, quello maliano, che si ripeterebbe anche in altri Paesi del Sahel in cui la Russia è impegnata a sostenere i governi locali contro l’insurrezione islamista. In particolare Kiev fornirebbe intelligence a diversi movimenti insurrezionalisti/jihadisti. Un’attività che rischia di acutizzare i conflitti in una regione già caratterizzata da profonde divisioni – su base tribale, etnica e religiosa – e tensioni.