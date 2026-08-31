



Ci sono parole che, a forza di essere ripetute, finiscono per perdere il loro peso. Le pronunciamo nei dibattiti televisivi, nei palazzi della politica, sui giornali, nei bar. Questa parole sono: Impasse. Crisi. Declino. Tre parole che sembrano descrivere perfettamente il tempo che stiamo attraversando. Eppure sarebbe un errore pronunciarle con rassegnazione, come se fossero sentenze già scritte.

Perché la storia non è mai soltanto ciò che accade, è anche ciò che gli uomini decidono di fare davanti a ciò che accade.

L’impasse, prima di tutto, è la condizione nella quale una società non riesce più a muoversi, perché ogni strada sembra già occupata, ogni alternativa giudicata impossibile, ogni cambiamento considerato troppo rischioso. È una parola che porta con sé l’idea dell’immobilità, ma proprio per questo può diventare anche una provocazione: quando una strada è chiusa, bisogna avere il coraggio di cercarne un’altra.

Il problema nasce quando ci convinciamo che non esista.

Lo stesso vale per la crisi. Abbiamo imparato a considerarla quasi esclusivamente come una minaccia: economica, sociale, politica, internazionale. Crisi significa paura, instabilità, perdita di certezze, ma ogni crisi, nella storia, ha avuto anche un’altra faccia. Ha costretto gli uomini a scegliere. Ha fatto cadere equilibri che sembravano eterni e ha aperto spazi che nessuno aveva previsto.

La crisi non è necessariamente l’inizio della fine, anche può essere l’inizio di una trasformazione.

E poi c’è il declino. Forse la parola più pesante delle tre, perché contiene già una diagnosi e sembra suggerire una conclusione. Declino dell’Occidente, declino dell’Europa, declino delle istituzioni, declino della politica. Un’intera epoca sembra guardarsi allo specchio e vedervi soltanto ciò che sta perdendo.

Ma una civiltà non muore semplicemente perché attraversa una fase difficile e muore quando smette di credere di avere qualcosa per cui valga la pena combattere.

È qui che il discorso diventa politico.

Viviamo in una fase nella quale il confine tra politica, economia e interessi privati appare sempre più sottile. Il consenso può diventare capitale, il capitale può trasformarsi in influenza, l’influenza può diventare potere. Non è una novità assoluta, naturalmente. Ma oggi la velocità con cui questi mondi si intrecciano rende spesso difficile capire dove finisca l’interesse pubblico e dove cominci quello particolare.

Nel frattempo, anche il concetto stesso di appartenenza sembra essersi fatto fragile.

Cosi, gli Stati vengono descritti come realtà superate, le identità come residui del passato, le tradizioni come ostacoli sulla strada di una modernità che dovrebbe necessariamente essere senza radici. Il risultato rischia di essere paradossale: nel tentativo di costruire una società più libera e aperta, si finisce per produrre individui sempre più simili tra loro, facilmente orientabili, facilmente sostituibili.

Ma un uomo senza memoria è un uomo più facile da governare.

Ecco perché difendere una patria, una cultura, una tradizione non significa necessariamente chiudersi al mondo. Significa, al contrario, avere un luogo da cui guardare il mondo. Anche significa sapere da dove veniamo per poter decidere, con maggiore consapevolezza, dove vogliamo andare.

Naturalmente, anche la tradizione può diventare una prigione, e la memoria può trasformarsi in nostalgia sterile. L’identità può degenerare in paura dell’altro. Sarebbe un errore altrettanto grave.

La vera sfida è un’altra: conservare ciò che merita di essere conservato senza smettere di cambiare ciò che deve cambiare.

È una sfida difficile perché il nostro tempo tende agli estremi. Da una parte c’è chi vorrebbe cancellare tutto ciò che viene dal passato in nome di un futuro indefinito. Dall’altra c’è chi rischia di trasformare il passato in un museo, dimenticando che le tradizioni sono vive soltanto quando continuano a parlare agli uomini del presente.

La politica dovrebbe stare esattamente lì, nel punto difficile in cui memoria e futuro si incontrano.

E forse è proprio per questo che non dobbiamo avere paura delle tre parole con cui abbiamo iniziato.

L’impasse può diventare il momento della scelta e la crisi può diventare il momento della ricostruzione. Persino il declino può trasformarsi nell’occasione per capire che cosa non vogliamo perdere.

Non c’è alcuna garanzia che questo accada. La storia non distribuisce premi a chi semplicemente aspetta. Serve una volontà, serve una classe dirigente, serve una società capace di non confondere la rassegnazione con il realismo.

Soprattutto, serve la convinzione che il futuro non sia una merce già confezionata da acquistare.

Perché una società che rinuncia a immaginare un’alternativa ha già cominciato a declinare, anche se i suoi palazzi sono ancora in piedi.

La speranza, allora, non è un sentimento ingenuo. È una forma di responsabilità. Significa rifiutarsi di considerare inevitabile ciò che inevitabile non è.

La storia non ha ancora scritto l’ultima parola.

E finché esisteranno uomini disposti a pensare, a dissentire, a difendere ciò in cui credono e, soprattutto, a costruire qualcosa al posto di ciò che non funziona più, nessuna impasse sarà definitiva, nessuna crisi sarà soltanto distruzione e nessun declino potrà essere considerato una condanna.