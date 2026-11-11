La strage compiuta a Cracovia sabato scorso dal giovane polacco Michał Oksiński, le vittime uccise dall’attentatore sono 9 in totale, a cui si aggiunge la morte dello stesso aggressore, portando il bilancio complessivo dei deceduti a 10. La Polonia, in particolare la città di san Giovanni Paolo II è sotto shock. Marcin Kierwiński, ministro dell’Interno nel governo Tusk, è andato davanti alle telecamere lanciando una menzognera insinuazione dai gravi risvolti politici: l’attentatore era «affascinato dalle ideologie di estrema destra», secondo il ministro, che dopo ha aggiunto – en passant – che su questo si stanno facendo delle verifiche.

Ma la notizia di un «attentatore di estrema destra» ha intanto fatto il giro del mondo: le più grandi agenzie d’informazione hanno rilanciato la menzogna del ministro dell’Interno polacco e la rete si è infiammata, scrive Wlodzimierz Redzoich (Polonia: Il governo Tusk manipola l’attentato di Cracovia per fini politici, 10.11.26, lanuovabussola.it) Naturalmente, la dichiarazione del ministro polacco, è un danno di immagine per la Polonia, l’ha scritto su X, il capo dell’Ufficio presidenziale per la politica internazionale, Marcin Przydacz. Dell’attentato ne approfittano anche i “sicari” del regime di Tusk che prendono di mira tutti gli ambienti patriottici, conservatori ma anche il presidente Karol Nawrocki e la Chiesa. Uno dei giornalisti, subito dopo il crimine, ha scritto: «Non so se sia rilevante o meno, ma l’attentatore era cattolico». Sempre il giornalista rincara la dose: «L’orribile crimine è stato commesso da un polacco, cresciuto nella fede cattolica».

Non potendo continuare a dipingerlo come un «attentatore di estrema destra», si tenta di presentarlo come «attentatore polacco e cattolico»: una manipolazione vergognosa. Perché l’attentatore di Cracovia viene presentato come cattolico? Per Redzoich, l’”estremista nichilista viene utilizzato per attaccare tutti gli ambienti conservatori e patriottici in un momento molto particolare: a pochi giorni dalla festa nazionale polacca dell’11 novembre. In questo modo si è trovato un pretesto, anche se falso, per attaccare le celebrazioni di questa grande festa che culminano nella Marcia per l’Indipendenza a Varsavia”. Una festa che ricorda quando la Polonia l’11 novembre 1918, dopo 123 anni di spartizioni, raggiunge l’indipendenza. Come sottolineava san Giovanni Paolo II, i polacchi non rinunciarono al sogno di un Paese libero e alla ricerca di riacquistare l’indipendenza che «era basata sulla speranza derivante da una profonda fede nell’aiuto di Dio, che è Signore della storia delle persone e delle nazioni. Questa fede era anche un sostegno quando, dopo il riacquisto dell’indipendenza, si doveva cercare l’unità nonostante le differenze».

Uno degli eventi più importanti della festa nazionale polacca è la Marcia dell’Indipendenza che si svolge per le strade di Varsavia dal 2010. Da allora, la Marcia è cresciuta fino a diventare la più grande manifestazione patriottica d’Europa: ogni anno attira centinaia di migliaia di polacchi fieri della propria identità nazionale. L’evento è organizzato dall’Associazione “Marcia dell’Indipendenza” che non si limita alle celebrazioni dell’11 novembre, ma è attiva nella società tutto l’anno per difendere l’identità polacca, la sovranità, gli interessi nazionali, i valori cristiani con il motto “Dio, Onore, Patria”. Forma le successive generazioni di polacchi nello spirito di questi valori, trasmettendo loro l’essenza dell’ideale nazionale. Per questo motivo la Marcia è da sempre ostacolata da ambienti antipatriottici, antipolacchi, globalisti, “europeisti” come l’attuale governo. L’attuale sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, il più stretto collaboratore di Tusk, è un nemico della Marcia e usa tutti i mezzi amministrativi per ostacolarne lo svolgimento. Trzaskowski sponsorizza le marce dei gay pride e quest’anno ha fatto fare una marcia degli ucraini per le strade di Varsavia in occasione della loro festa nazionale e allo stesso tempo ostacola la marcia patriottica dei polacchi.

Questo mostra chi governa oggi la Polonia. Naturalmente, anche le oligarchie di Bruxelles hanno attaccato la Marcia: durante un dibattito a Strasburgo sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia, Guy Verhofstadt criticò aspramente il corteo dell’11 novembre 2017, affermando che a Varsavia avevano sfilato migliaia di «fascisti, neonazisti e suprematisti bianchi». Per questo l’uscita del ministro Kierwiński, che ha parlato del pluriassassino come di uno «affascinato dalle ideologie di estrema destra», è molto pericolosa perché può servire da pretesto per ostacolare lo svolgimento della Marcia patriottica.

La narrativa delle forze attualmente al potere è sempre la stessa: il patriottismo è nazionalismo, gli organizzatori della Marcia sono di estrema destra e i partecipanti sono persone con idee fasciste. Sono questi i termini usati da anni per screditare la Marcia. La situazione è tanto più pericolosa perché il governo, per ostacolare la Marcia, potrebbe usare anche delle provocazioni dei servizi, come è successo in precedenza, o scatenare gli estremisti di sinistra come il movimento Antifa o le femministe abortiste.

Intanto, il presidente Karol Nawrocki, da sempre oggetto degli attacchi del governo Tusk, ha confermato la sua partecipazione alla Marcia e Redzoich riporta le parole del presidente in occasione della marcia dell’anno scorso: «Appartengo alla generazione cresciuta a cavallo tra due epoche: il comunismo morente e la democrazia parlamentare. So quanto dobbiamo alle generazioni precedenti. Come storico e attivista sociale, ho sempre attribuito grande importanza al fatto di commemorare degnamente gli eroi della nostra libertà: i membri di Solidarnosc, i soldati della Seconda guerra mondiale e della resistenza indipendentista del dopoguerra, nonché tutti coloro che oltre cento anni fa hanno conquistato e difeso l’indipendenza della Polonia. (…) L’indipendenza è una grande responsabilità, e oggi questo è forse ancora più evidente rispetto a qualche anno fa. A causa dell’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, la guerra è di nuovo molto vicina ai nostri confini. Abbiamo bisogno di un esercito ancora più forte e di un accordo sulle questioni fondamentali relative alla sicurezza, sia in Polonia che nell’ambito della NATO. Appartenendo con convinzione all’Europa, dobbiamo allo stesso tempo fare in modo di rimanere noi stessi, senza perdere la nostra identità e sovranità polacche».