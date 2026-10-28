Fare politica è un mestiere, nel senso più serio e nobile del termine; anzi, forse è il mestiere più nobile. Frase che sa di eresia, in un contesto politico nel quale la classe politica, in parte giustamente, viene irrisa e giudicata un aggregato di individui che, come giocolieri, ingannano gli elettori per i loro propri interessi. Eppure, è così.

È un mestiere che comporta equilibrio, razionalità, fermezza e capacità di giungere al compromesso, senza lasciarsi guidare da ideologie aprioristiche o da facili moralismi, ma piuttosto dalla ricerca del bene pubblico. Come spiegava Weber, è necessario distinguere tra l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità: non è sufficiente agire sulla base di principi che si ritengono giusti, ma occorre anche assumersi la responsabilità delle conseguenze che dalle proprie decisioni possono derivare. Il legislatore, insomma, come manager, come “risolutore di conflitti”, che agisce in modo da massimizzare la pubblica utilità e minimizzare i danni, assumendo un approccio concreto, capace di tenere conto dei valori morali ma anche, quando gli interessi e le posizioni risultano inconciliabili, di operare scelte che possono comportare il sacrificio di interessi pur legittimi in nome del bene della collettività. Per citare ancora Weber: passione, senso di responsabilità, lungimiranza. È un mestiere complesso, nel senso più autentico del termine, perché impone di considerare simultaneamente una molteplicità di interessi, fattori e conseguenze, spesso reciprocamente incompatibili. Ed è, soprattutto, un mestiere tragico.

Niente di più lontano da ciò a cui stiamo assistendo, almeno per quanto concerne la comunicazione politica – ma, purtroppo, anche nell’azione si notano emotività e moralismo: le classi politiche europee tendono a muoversi in modo miope e improvvisato, tenendo gli occhi sempre puntati sul sondaggio settimanale e sulla reazione emotiva degli elettori, e non adottando, invece, quelle misure che sarebbero necessarie per gestire, a lungo termine, problemi complessi. E di problemi complessi, ne abbiamo a iosa: i conflitti in corso, la politica industriale, la questione energetica, l’intelligenza artificiale, i flussi migratori e molti altri. In nessuno di questi ambiti, si osserva la formulazione di soluzioni strutturali, complesse e a lungo termine: si preferisce adottare la misura che, sul momento, o al massimo nei successivi mesi, fornisce il massimo consenso; si è incapaci di agire in modo coordinato, anche su questioni essenziali, e spesso lo scontro fra partiti, se non addirittura fra singoli leader, impedisce di trovare una quadra su temi che sono di vitale, nel senso letterale, importanza. La logica del buon padre di famiglia è completamente estranea alla classe politica. Qualcuno ha parlato di “likecrazia”: un neologismo purtroppo azzeccato.

La polemica per la polemica, la polemica per distinguersi, anche quando la distinzione non è necessaria: il principio di razionalità e di ragionevolezza che dovrebbe guidare l’azione politica dovrebbe fungere da amalgama nel mondo politico; invece, la necessità di distinguersi, di contrapporsi all’altro, per poter avere una identificazione propria, fa sì che anche soluzioni che si impongono da sole e problemi lapalissiani vengano ignorati oppure rifiutati. Il dibattito si fa sterile, perché basato non su soluzioni ma piuttosto su moralismi, su accuse di “eresia”.

Si pensi a temi come quello energetico: a fronte dell’emergenza energetica ed economica che si fa sempre più urgente, vi sono movimenti politici, e partiti, che in nome di una ideologia rifiutano qualsiasi soluzione realizzabile, e si pongono in una posizione di rifiuto che non può che aumentare l’emergenza.

O si pensi, caso ancora più eclatante, al problema migratorio, problema che rende evidente l’approccio moralistico e ideologico che una parte consistente dei leader politici adotta. Un approccio che è comodo, perché permette di non guardare in faccia la realtà e di non affrontare il tema in modo “crudo”, osservando le dinamiche reali che caratterizzano i flussi migratori e il pauperismo. Esiste infatti, in Italia e non solo, la tendenza a considerare i poveri, e in special modo i migranti, come “buoni”, come “vittime”, e a vedere invece i benestanti, la classe media, come “cattiva”, “sfruttatrice”, “amorale”, quando invece un approccio razionale e maturo dovrebbe considerare tutti coloro che compongono il mercato e la società come operatori economici che agiscono per il loro proprio interesse all’interno di determinati vincoli stabiliti dalle leggi.

Non esistono operatori buoni e cattivi: esistono solo operatori, che cercano di raggiungere la migliore condizioni possibile. Buona parte degli estremismi che si stanno manifestando, in Italia e in Europa, derivano dal fatto che la classe politica ha voluto affrontare il tema migratorio con un approccio moralista, piuttosto che adottando la prospettiva or ora riportata. La classe media si è infatti sentita aggredita e non ha visto nella classe politica una difesa; e dire che si è sentita aggredita è perfettamente corretto, sul piano sociologico ed economico: i flussi migratori hanno occupato infatti sempre più spazio e posizioni economiche, andando a colpire interi settori dell’economia; e non solo a colpire, a dominare, potendo contare su una competitività economica non eguagliabile dagli autoctoni (condizioni di lavoro, in termini di salari e diritti, che gli autoctoni non sono disposti ad accettare). Non c’è nulla di morale o amorale in questo: sono dinamiche che hanno sempre attraversato la storia, in tutte le epoche e in tutti i luoghi, dall’antica Roma (le rivolte contro i Gracchi) alla moderna America (le rivolte contro gli irlandesi, gli asiatici, ecc. ecc.): la Storia insegna ma non ha scolari, diceva Gramsci (e aveva ragione).

L’assenza di un atteggiamento razionale che porti il legislatore a formulare soluzioni che regolino le nuove dinamiche economiche senza impattare eccessivamente su una o l’altra categoria non determina che queste nuove dinamiche non si autoregolino: il mercato si autoregola, come è noto, ma lo fa in modo brutale, sacrificando alcuni operatori per altri e generando, in talune circostanze, reazioni “di sopravvivenza” che possono essere anche molto gravi. E purtroppo ciò avviene non soltanto nell’ambito della politica economica, ma in generale: la società tende a trovare soluzioni prima della classe politica, ma queste soluzioni, per loro stessa natura, non sono eque, non sono lungimiranti, o comunque non sono in grado di tenere conto, come sarebbe invece l’azione “dall’alto” del legislatore, di tutte le dinamiche e di tutte le conseguenze. Così, il volontariato diventa la reazione a problemi strutturali gravi (povertà, assenza di assistenza sanitaria adeguata, solitudine, ecc.), che invece dovrebbero essere affrontati dalla politica; il che è un fallimento: pur essendo lodevole negli scopi e nelle azioni, il volontariato è la dimostrazione del fallimento dello Stato. Ci sono interi settori del servizio pubblico, per esempio, che proseguono la loro azione, fra mille difficoltà, grazie anche alla buona volontà di chi opera in quei settori: si pensi alla scuola o alla sanità pubblica, che sono schiacciati da assenza di fondi, difficoltà strutturali, burocrazia (spesso inutile), e che pure cercano, in un modo o nell’altro, di “autogestirsi”, di continuare nella loro “missione”. Il funzionamento di una società, la sua stessa sopravvivenza, però, non può basarsi sulla buona volontà delle persone; deve essere fondato su un sistema normativo, amministrativo, economico che consenta di coordinare in modo efficace i vari operatori sociali. Un sistema, appunto.

La gestione dei fenomeni migratori non è il solo ambito nel quale l’approccio “emotivo”, “ideologico” e “moralistico” si manifesta con più evidenza. Si pensi anche, per citare un secondo, e ultimo, caso, alla gestione dei conflitti attualmente in corso. Si consideri il caso della guerra russo-ucraina. Tutti gli attori indirettamente coinvolti in questo conflitto (Cina, India, Corea del Nord, Sud Africa, USA, Inghilterra, ecc.) stanno agendo con un approccio razionale, che riduca il più possibile i danni (nel caso dei paesi non belligeranti, danni economici e dunque sociali) e massimizzi i profitti; al contrario, gli stati europei, e soprattutto l’Unione Europea come istituzione, si sta relazionando con il conflitto russo-ucraino (che, come è evidente a chi abbia un minimo di conoscenza storica, ha radici storiche lontane e complesse, e che rende difficile attribuire la colpa all’uno o all’altra attore soltanto) con un atteggiamento infantile, moralista, che sacrifica ampiamente gli interessi dei cittadini europei per inseguire una non meglio specificata buona intenzione nei confronti dell’Ucraina. E’ un esempio palese della pochezza della classe politica europea: assenza di strategia, mancanza di prospettiva, moralismo da maestra elementare.

Pochezza che sta avendo conseguenze pesantissime sull’economia europea e sui rischi di coinvolgimento diretto in un conflitto, specialmente ora che, come era prevedibile, gli USA hanno riallacciato i rapporti con la Federazione Russa. Gli europei, già schiacciati da inflazione, costi dell’energia fuori controllo (al punto che il governo è costretto a chiedere – e si sottolinea chiedere – contributi a banche e società energetiche), lavoro precario, si trovano ora nel rischio concreto di venire coinvolti direttamente in un conflitto, avendo piena consapevolezza della loro impreparazione militare e strategica, e di dover affrontare ondate di migranti ucraini che fuggono dall’Ucraina occupata. Insomma, per dirla brutalmente, gli europei sono rimasti col cerino in mano. Ci fosse stata dal principio una strategia condivisa, razionale, e basata su calcoli di opportunità piuttosto che sulla mera reazione emotiva, la situazione sarebbe completamente diversa.

E’ quasi imbarazzante doverlo riconoscere: non si dice che crescere, diventare adulti, significa imparare a gestire le proprie emozioni per coordinarsi e a agire correttamente in società? Una lezione ovvia, che tutti conosciamo. Eppure, tanto la classe politica quanto la società europea stanno percorrendo il percorso opposto: da centro della cultura politica, scientifica, artistica, da esempio e modello di maturità politica, l’Europa è regredita a bambino confuso e smarrito.