Una politica matura deve essere in grado di gestire, e sopportare, le tensioni sociali con maturità, senza allarmismi e senza adottare misure che non fanno altro che alimentare la rabbia sociale.

E smettiamola con la lezioncina da scuola elementare: la violenza è sempre da condannare; e se non lo dici, sei cattivo e brutto. Basta con questa retorica! Prendiamo invece atto della situazione così come è: le rivolte sono, per definizione, violente; e ad esse si risponde in modo fermo, ma consapevole.

Una rivolta non nasce come un fungo, e non è nemmeno desiderata come si desidera una giornata di svago. Ci sono motivi profondi, una sofferenza grave che porta masse di individui ad assumere comportamenti violenti. Ciò sta avvenendo in Francia, in Spagna, in Italia, con dinamiche solo in parte diverse. Sì, perché, pur essendo la protesta francese, per esempio, forse più politicizzata di quella italiana, nondimeno alla base c’è un fattore comune: l’esasperazione di una cittadinanza che ha visto progressivamente erodere il suo potere di acquisto, i suoi diritti, le sue speranze per il futuro, a fronte di una classe politica che da decenni si mostra completamente incapace di gestire quelle dinamiche di mercato che, lasciate in mano alla speculazione di lobby e corporazioni, stanno sempre più riducendo il benessere, e hanno di fatto quasi completamente annullato i livelli minimi di stato sociale (con sanità e scuola in primis). Ciò che è avvenuto in questi giorni, era inevitabile; e se la politica non saprà dare risposte sensate e strutturali, che facciano sentire ascoltati i manifestanti, decreti o non decreti, la situazione esploderà di nuovo.

Qualsiasi risposta preconfezionata, qualsiasi slogan semplicistico, è destinato ad alimentare il caos. Riflessioni quali “una volta erano più poveri ma più sereni”, “i giovani si sono sempre ribellati”, ecc. ecc. – cioè a dire, tutte le panzane che si sentono in un bar di provincia quando la gente ha alzato il gomito oppure in certe trasmissioni di bassa lega su taluni canali – mancano completamente il bersaglio, e non sono in grado di proporre non soluzioni, ma nemmeno spiegazioni. I numeri sono numeri: non c’è mai stata, nella storia occidentale, un grado di sperequazione economica paragonabile a quella che si registra oggi. Lo sappiamo tutti: In Italia, il 5% delle famiglie detiene quasi la metà della ricchezza nazionale. L’evasione fiscale è un furto beatamente ignorato. I paradisi fiscali consentono ad affaristi di vario tipo di arricchirsi in modo indiscriminato e di non restituire alla società la ricchezza che quella stessa società ha contribuito a generare.

I giovani non vedono un futuro, o si prospettano futuri di povertà, se non di guerra. Si assiste a una politica (europea ancor prima che italiana) che sembra voler a tutti i costi coinvolgere la popolazione in un conflitto aperto. L’ascensore sociale, rappresentato dalla scuola e dall’istruzione, si è bloccato: nascere in una famiglia con una disponibilità o con un’altra determina il proprio destino molto più che qualche decennio fa. La scuola è stata smantellata pezzo per pezzo: non più luogo di formazione, ma ammortizzatore sociale dove riversare i problemi che la politica non riesce a risolvere. La sanità pubblica è in declino, surclassata dalla sanità privata. Una situazione gravissima, che non è giustificabile con le grida all’assenza di fondi: l’Italia ha avuto a disposizione 200 miliardi di euro attraverso il PNRR, e non è nemmeno riuscita a uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo.

Tutto questo, in un mondo nel quale, attraverso internet, le persone più in difficoltà vedono – ripetiamo: vedono – le ricchezze degli altri, si rendono perfettamente conto del loro stato; cosa che non avveniva fino a prima della diffusione dei media: un contadino povero dell’Ottocento sapeva che quello era il suo destino, e non poteva assaporare il benessere altrui, non ne aveva consapevolezza. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore; il detto si addice.

Come si pensa che, a fronte di una situazione simile, possano reagire coloro che vivono nelle banlieux parigine, o nelle periferie milanesi, schiacciati da smog, caldi insopportabili, traffico, degrado morale, fisico e igienico, delinquenza diffusa? Quali freni rimangono, a queste persone, fra la loro condizione e la prigione o la rivolta? Come dovrebbero reagire queste classi sociali vedendo che la classe politica non ha nemmeno il coraggio di chiedere un contributo (non una patrimoniale, ma un contributo) a chi detiene patrimoni immensi, paragonabili a quelli degli antichi zar? O alle banche, arricchite a dismisura proprio grazie alle politiche governative?

Queste sofferenze sociali non sono certamente di oggi; sono anni che esistono. Fino ad oggi, però, un sistema di propaganda fondato sull’individualismo e sulla (finta) realizzazione personale ha saputo mantenere calme le acque. È a partire dalla svolta culturale berlusconiana – perché di questo si tratta – che, grazie a media compiacenti, si ha diffuso la logica dell’io: tutti possono realizzarsi, tutti sono belli e performanti, tutti sono uguali, tutti hanno le stesse opportunità, non c’è più distinzione fra le classi sociali, perché se hai il SUV pagato a rate e le sopracciglia rifatte, allora sei anche tu del gruppo, di quelli sulla breccia. Specchio per le allodole, fumo negli occhi, propaganda becera utilizzata per assopire la consapevolezza dei fatti; e cioè che i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi, che i diritti dei lavoratori si fanno sempre più deboli (complici anche sindacati impauriti e politicizzati), che il potere d’acquisto cala sempre di più, che per vivere è necessario lavorare in due, che i figli, da gioia e futuro, sono diventati prima di tutto una fonte di ansia e di paura economica.

Lo si vuole ripetere: una politica – anzi, una classe dirigente – matura deve essere in grado di prevenire che la rabbia si accumuli ulteriormente. È necessaria lungimiranza: se, come probabilmente sarà, anche quei (pochi) legislatori spinti da una consapevolezza storica e morale si sconverranno con una classe dirigente sorda alle richieste, le tensioni porteranno ad altre tensioni, ed ad estremismi; e gli effetti degli estremismi sono sempre estremi, soprattutto nel male.