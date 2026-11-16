C’è una domanda che attraversa il nostro tempo e che troppo spesso gli adulti sembrano evitare: che cosa sta succedendo alle giovani generazioni? Viviamo in una società che offre possibilità impensabili fino a pochi decenni fa. I giovani possono comunicare con il mondo intero, accedere immediatamente a enormi quantità di informazioni, conoscere culture diverse e immaginare percorsi di vita che per le generazioni precedenti erano difficilmente raggiungibili. Eppure, a questa apparente abbondanza di opportunità non sempre corrispondono una maggiore serenità, una più solida fiducia nel futuro o un autentico senso di appartenenza.

È proprio all’interno di questa contraddizione che si inserisce Dopo il diluvio, il libro di Susanna Tamaro, la quale già nel sottotitolo, Riscoprire la saggezza educativa per salvare i nostri ragazzi, dichiara la propria intenzione: riportare l’educazione al centro della riflessione sul futuro delle nuove generazioni, ritrovando la “mirabile complessità della persona”, oggi cancellata /sostituita dall’individuo, “la cui caratteristica principale è l’enorme solitudine”.

Il tema è particolarmente importante perché la crisi giovanile non può essere interpretata soltanto come una questione di comportamenti individuali. Dietro l’insicurezza, la solitudine, la difficoltà di costruire relazioni e la paura del futuro si intravedono infatti problemi che riguardano l’intera società.

Il rischio maggiore è quello di osservare i giovani come se fossero un mondo separato, quasi incomprensibile, dimenticando che sono cresciuti nell’ambiente culturale, familiare e tecnologico costruito dalle generazioni che li hanno preceduti.

La questione, allora, non è semplicemente chiedersi che cosa non funzioni nei ragazzi di oggi, ma anche quale mondo gli adulti stiano consegnando loro e quali strumenti offrano per affrontarlo.

Il punto centrale della riflessione di Tamaro è proprio la responsabilità educativa degli adulti, in un contesto sociale e culturale nel quale – come denuncia l’autrice di Dopo il diluvio – la famiglia rischia di perdere autorevolezza (e in molti casi l’ha già perduta), la scuola di limitarsi alla trasmissione di nozioni e il consumismo di sostituire la formazione personale con la soddisfazione immediata dei desideri.

Molti genitori, animati dalle migliori intenzioni, cercano di proteggere i figli da qualsiasi difficoltà. Ma una protezione eccessiva può trasformarsi, involontariamente, in una forma di fragilità. Un ragazzo che non ha mai sperimentato un limite rischia infatti di trovarsi impreparato quando la vita gli presenterà ostacoli inevitabili.

Questo – sia chiaro – non significa tornare a modelli educativi autoritari, né rimpiangere un passato che aveva anch’esso problemi e contraddizioni. Significa piuttosto recuperare la differenza tra autorità e autoritarismo: la prima nasce dalla credibilità, dalla coerenza e dalla responsabilità; il secondo si fonda sull’imposizione.

Un altro aspetto particolarmente attuale è il rapporto tra giovani e tecnologia.

Mai come oggi è stato così semplice comunicare, eppure la disponibilità continua di strumenti digitali non garantisce relazioni profonde. La rete permette di condividere esperienze, conoscere persone e trovare comunità di riferimento. Offre opportunità culturali e creative straordinarie. Ma può anche alimentare il confronto continuo con immagini idealizzate della vita altrui, il bisogno di approvazione e la sensazione di non essere mai abbastanza all’altezza.

Il problema non è soltanto quanto tempo un adolescente trascorre davanti a uno schermo, ma che cosa quello schermo stia progressivamente sostituendo. Se prende il posto della conversazione, del gioco, dell’esperienza diretta, della lettura o semplicemente della possibilità di annoiarsi, il rischio è quello di impoverire alcuni aspetti fondamentali della crescita.

In questo ambito Tamaro attribuisce grande importanza proprio alla perdita del silenzio, della relazione e della capacità di meravigliarsi. La sua critica alla tecnologia riguarda soprattutto il momento in cui questa smette di essere uno strumento e comincia a occupare uno spazio eccessivo nell’esperienza umana.

È un tema sul quale anche le generazioni più adulte dovrebbero interrogarsi. Sarebbe infatti poco credibile chiedere a un ragazzo di lasciare il telefono durante la cena mentre gli adulti continuano a controllare messaggi e notifiche.

Ma la crisi delle nuove generazioni non riguarda soltanto l’educazione familiare. Esiste anche una dimensione sociale ed economica che merita attenzione e che ci consegna una gioventù senza orizzonti. Scrive l’autrice di Dopo il diluvio: “le notizie di ragazzi sbandati, infelici, smarriti che popolano le cronache ci parlano di una generazione che sembra non aver avuto mai nessuno accanto capace di indicare la strada da percorrere”. Da qui un “tempo frastornato”, in cui i giovani crescono smarriti, in un mondo in cui divertimento fa rima con stordimento, segnato dallo sballo in discoteca, dall’uso delle droghe, dall’ubriacatura collettiva.

Al centro della crisi educativa l’alterazione dei processi di sviluppo dell’essere umano: con la sistematica distruzione della famiglia, il soffocante incombere della tecnologia, la perdita di orizzonti e quindi di orientamenti. Da qui il difficile rapporto tra educazione e capacità di affrontare la vita.

Negli ultimi decenni abbiamo progressivamente associato il benessere all’assenza di difficoltà. Eppure, crescere significa anche imparare a convivere con ciò che non possiamo controllare.

Un insuccesso scolastico, un’amicizia che finisce, una delusione sentimentale o un obiettivo mancato possono diventare esperienze dolorose, ma anche occasioni di maturazione, soprattutto quando un giovane può contare sul sostegno di persone affidabili.

Tutto è perduto? Al contrario ci dice Susanna Tamaro. Il titolo Dopo il diluvio suggerisce già un possibile percorso: dopo una fase di smarrimento, è necessario trovare il modo di ricostruire. Nella proposta dell’autrice, questa ricostruzione passa attraverso il recupero della coscienza, della cultura, del rapporto con la natura e della speranza. È probabilmente questo l’aspetto più universale del messaggio.

Non possiamo chiedere ai giovani di credere nel futuro se gli adulti sono i primi a descriverlo come un luogo privo di possibilità. Non possiamo pretendere rispetto se non sappiamo dimostrarlo, né chiedere responsabilità se rinunciamo alle nostre. E soprattutto non possiamo limitarci a denunciare ciò che non funziona senza impegnarci a costruire alternative.

La speranza, in questa prospettiva, non è un generico ottimismo. È la convinzione che le proprie azioni possano avere un significato.

Susanna Tamaro, Dopo il diluvio. Riscoprire la saggezza educativa per salvare i nostri ragazzi, Solferino, Milano 2026, pp. 224, Euro 15,00.