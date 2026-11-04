Per Pedro Sánchez è un momento difficile. Al vertice iberoamericano che si apre a Madrid mancheranno alcuni dei suoi alleati più importanti. Il brasiliano Lula, appena rieletto, non ci sarà. E neppure la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Assente anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez, personaggio controverso e da tempo fonte di imbarazzo nei rapporti tra Madrid e Caracas. Per una riunione che il ministro degli Esteri José Manuel Albares aveva annunciato come storica, non è esattamente il risultato sperato. Dei ventidue Paesi della comunità iberoamericana, soltanto dieci saranno rappresentati dai rispettivi leader. Certo, al precedente appuntamento del 2024 erano stati appena tre. Ma per Sánchez, impegnato a rafforzare il proprio profilo internazionale alla vigilia delle elezioni del 29 novembre, l’assenza di Lula e Sheinbaum pesa anche sul piano politico.

A Madrid arriveranno invece l’argentino Javier Milei e il cileno José Antonio Kast, entrambi di destra. I problemi più pesanti per Sánchez sono però in patria: la maggioranza è divisa, i sondaggi favoriscono il centrodestra e ora si è dimesso a sorpresa il ministro dei Trasporti Óscar Puente. Martedì sera Puente ha annunciato al Congresso le dimissioni, assumendosi la responsabilità politica per le due tragedie ferroviarie. Ha rinunciato anche alla candidatura socialista del 29 novembre.

Ex sindaco di Valladolid e polemista combattivo contro il Partito popolare, Puente è stato tra i più fedeli difensori di Sánchez. In agosto non aveva escluso di succedergli alla guida del PSOE, pur auspicando che Sánchez restasse ancora a lungo. Adesso uno dei potenziali protagonisti del dopo Sánchez lascia contemporaneamente il governo e la competizione elettorale. La decisione arriva dopo l’incidente ferroviario del 28 ottobre a Urda, nei pressi di Toledo, costato la vita a 69 persone. A gennaio un’altra tragedia, ad Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti. Centoquindici vittime in meno di dieci mesi sulle linee che per decenni sono state considerate uno dei simboli dell’efficienza infrastrutturale spagnola.

Le responsabilità tecniche degli incidenti sono ancora oggetto di indagine e sarebbe improprio attribuirle automaticamente al governo. Ma dopo due tragedie di queste dimensioni il problema della sicurezza ferroviaria è diventato inevitabilmente una questione politica. E proprio la gestione delle infrastrutture è uno dei capitoli più severi di un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dall’Instituto Juan de Mariana, centro studi liberale spagnolo. Il titolo è già un giudizio: “Todo funciona peor”, tutto funziona peggio.

Gli autori, Manuel Llamas e Diego Sánchez de la Cruz, hanno analizzato l’andamento dei principali servizi pubblici durante gli anni di governo socialista, confrontando risorse spese e risultati ottenuti. Ne esce un quadro che ridimensiona parecchio l’immagine di una Spagna capace di coniugare maggiore spesa pubblica e servizi migliori. Secondo il rapporto, gli incidenti ferroviari registrati dalla commissione investigativa nazionale sono passati dai 40 del 2018 ai 97 del 2024, con un aumento del 142%. Nello stesso periodo i deragliamenti sono saliti da sette a ventidue. Gli autori richiamano anche le carenze nella manutenzione e i problemi di puntualità dell’alta velocità.

La sanità è un altro punto debole evidenziato nel rapporto, accanto ai problemi delle ferrovie. Tra il 2018 e il 2024 la spesa sanitaria pubblica spagnola è aumentata del 43%. Eppure, alla fine del 2025, i pazienti in attesa di un intervento chirurgico erano 853.509, il 27,7% in più rispetto al 2018. L’attesa media raggiungeva 121 giorni. Anche ottenere una visita specialistica è diventato più difficile: le persone in lista sono passate da 62,5 a 84,4 ogni mille abitanti. «Numeri che non significano che ogni euro aggiuntivo sia stato sprecato. La pandemia ha avuto conseguenze pesanti e la gestione sanitaria dipende in larga parte dalle Comunità autonome, comprese quelle governate dal centrodestra. Ma resta il problema della distanza tra l’aumento delle risorse e i risultati ottenuti dai cittadini», dice Alberto Perez, editorialista di El Confidencial.

Lo stesso interrogativo si pone per l’istruzione. La spesa, sempre secondo l’Instituto Juan de Mariana, è cresciuta del 40% tra il 2018 e il 2024, mentre diversi indicatori di apprendimento hanno registrato un peggioramento. E nella giustizia i procedimenti pendenti sono arrivati a 4,7 milioni, con un incremento dell’80% rispetto al 2018. Diego Sánchez de la Cruz, direttore delle ricerche dell’istituto, ha richiamato anche in un’intervista riportata da Libero Quotidiano la contraddizione che attraversa il modello spagnolo: continuare ad aumentare tasse e spesa pubblica non assicura, di per sé, una maggiore qualità dei servizi.

Una critica che trova un riscontro, pur con argomentazioni differenti, anche nelle analisi di altri economisti spagnoli. José Félix Sanz Sanz, professore di Economia applicata all’Università Complutense di Madrid, in uno studio pubblicato da FEDEA nel gennaio 2026, ha segnalato il deterioramento strutturale dei conti pubblici, i disavanzi ricorrenti e la difficoltà di assicurare una disciplina di bilancio credibile. Il problema, osserva l’economista, non può essere affrontato discutendo soltanto di nuove imposte. Bisogna ragionare sulla composizione della spesa, sulla sua sostenibilità e sul funzionamento delle istituzioni che dovrebbero controllarla.

Sono osservazioni che meritano attenzione anche in Italia, dove il governo Sánchez continua a essere indicato da una parte della sinistra come un modello da seguire. Va detto che la Spagna ha ottenuto risultati economici importanti. Il PIL cresce più di quello delle principali economie europee, sostenuto anche dall’immigrazione, dal turismo e dalla domanda interna. Negare questi numeri sarebbe poco serio. Ma non basta una buona crescita del prodotto per certificare il successo complessivo di un governo. La disoccupazione spagnola resta vicina al 10%, il debito pubblico si mantiene intorno al 100% del PIL e il sistema dei servizi presenta difficoltà che non possono essere liquidate come propaganda dell’opposizione.

Sulle ferrovie, le critiche arrivano anche da editorialisti di giornali progressisti. Per Sánchez arrivano brutte notizie anche dai sondaggi. L’ultima rilevazione Sigma Dos per El Mundo, diffusa il 2 novembre, attribuisce al Partito popolare il 31,1% dei consensi, contro il 24,6% dei socialisti. Vox raggiungerebbe il 19,3%. Tradotti in seggi, i risultati assegnerebbero al PP tra 133 e 139 deputati e al PSOE tra 97 e 103. La somma tra popolari e Vox supererebbe largamente la soglia della maggioranza assoluta.

Tutto questo dovrebbe suggerire qualche riflessione anche al centrosinistra italiano. Il caso Sánchez dovrebbe interessare soprattutto Elly Schlein, che del premier spagnolo ha fatto da tempo uno dei propri riferimenti politici. Lo scorso aprile, durante il raduno internazionale dei progressisti a Barcellona, la segretaria del Pd si era rivolta direttamente al leader socialista ringraziandolo per aver dimostrato che «l’agenda progressista funziona». E ancora a settembre, in un’intervista all’Espresso, aveva indicato la Spagna come esempio da imitare per la riduzione della precarietà, il salario minimo e le politiche industriali, rivendicando la crescita economica ottenuta dal governo socialista.

Un entusiasmo che non tutti condividono, neppure in Spagna. Fernando Savater, filosofo e intellettuale un tempo vicino alla sinistra, in un’intervista al Foglio dello scorso marzo ha criticato duramente l’ammirazione italiana per Sánchez. «A sinistra, in Italia, si bevono tutto», ha osservato, denunciando la tendenza a trasformare il premier socialista in un modello politico senza interrogarsi abbastanza sui risultati concreti del suo governo. Del resto, anche le analisi economiche invitano a una certa prudenza.

José Félix Sanz Sanz, professore di Economia applicata all’Università Complutense di Madrid, in uno studio pubblicato da FEDEA, ha evidenziato le debolezze strutturali della finanza pubblica spagnola, tra deficit ricorrenti, debito elevato e insufficiente disciplina di bilancio. Non è una bocciatura della crescita economica ottenuta dalla Spagna, che resta superiore a quella italiana, ma mette in discussione l’idea che l’espansione della spesa pubblica possa rappresentare di per sé una ricetta vincente.

C’è poi una contraddizione che riguarda direttamente Schlein. Come ha osservato un’analisi di Pagella Politica, una parte del vantaggio competitivo spagnolo deriva da condizioni energetiche, industriali e demografiche diverse dalle nostre. Non basta annunciare la volontà di replicare le politiche di Sánchez per ottenere gli stessi risultati. E alcune scelte spagnole, dalla gestione dell’immigrazione al ruolo del nucleare nel sistema elettrico, non coincidono neppure con le posizioni tradizionalmente sostenute da una parte della sinistra italiana.

La questione, dunque, non è negare i risultati economici del governo socialista, ma capire quanto siano attribuibili alle sue politiche e soprattutto quanto siano trasferibili in un Paese con caratteristiche differenti. La Spagna cresce, ma conserva una disoccupazione elevata e servizi pubblici che mostrano difficoltà crescenti. Continuare a presentarla come un modello da importare integralmente in Italia rischia di trasformare un’esperienza politica complessa in uno slogan. E per una sinistra che aspira a tornare al governo, gli slogan difficilmente possono sostituire un programma economico credibile.