Per chi ha attraversato l’Atlantico e ha visto Manhattan apparire dal mare, l’America conserva un significato che nessuna presidenza può esaurire. Nel mio caso quel legame viene da lontano: dal lavoro sulle navi, dagli approdi, dai ricordi di New York e dalla storia di tanti italiani che oltreoceano hanno cercato una possibilità. È anche per questo che il mio modesto giudizio su quanto accade negli Stati Uniti nasce da un’amicizia profonda, che mi lascia oggi molte ragioni di preoccupazione.

Sono filoamericano, e lo sono con una sensibilità sociale: mi interessa l’America di chi lavora, delle famiglie che cercano sicurezza, di chi vuole migliorare la propria condizione senza perdere dignità. Il successo economico merita rispetto quando apre opportunità; diventa un problema politico quando il denaro compra vicinanza al potere e pretende di dettarne le scelte. È da questa convinzione che guardo alla sconfitta inflitta a Donald Trump nelle elezioni di metà mandato.

I democratici hanno conquistato il controllo della Camera e del Senato. Gli elettori non hanno revocato il mandato del presidente, ma hanno modificato gli equilibri entro i quali dovrà governare. Leggo in questo risultato una richiesta di limiti e di responsabilità, rivolta a una presidenza che ha fatto della propria persona il centro della vita pubblica americana.

Il passaggio avrà conseguenze concrete. Il Congresso dispone di poteri legislativi, finanziari e di controllo; il Senato interviene inoltre sulle nomine presidenziali previste dalla Costituzione. Trump conserva poteri rilevanti, compreso il veto e un ruolo decisivo nella politica estera. La nuova maggioranza potrà contrastarlo, chiedere spiegazioni e condizionare le sue iniziative. Non potrà cancellarlo con un voto. Da questo confronto può nascere un riequilibrio, ma anche una lunga paralisi.

La guerra contro l’Iran pesa sul giudizio degli americani. J.D Vance ha chiaramente riconosciuto che il conflitto ha contribuito alla sconfitta repubblicana e lo stesso Trump, pur difendendo la decisione di intraprenderlo, ha condiviso. Il malcontento per una guerra impopolare si è intrecciato con quello per il costo della vita. Qui si trova una delle contraddizioni più gravi della sua presidenza: la distanza fra la promessa di occuparsi degli americani e il prezzo imposto loro da un nuovo conflitto.

Una guerra non voluta da larga parte della popolazione non diventa più giusta perché la conduce un governo amico. Chi la decide deve rispondere dei suoi obiettivi, delle alternative scartate, delle vite coinvolte e delle conseguenze prevedibili. E chi la subisce, anche lontano dal fronte, ha il diritto di chiedere perché le proprie prospettive debbano restringersi mentre aumentano le spese militari. La sicurezza richiede fermezza, ma anche la capacità di riconoscere quando l’uso della forza allontana una soluzione.

C’è poi la questione degli affari di Trump e della cerchia che lo accompagna. Reuters ha riferito, sulla base delle dichiarazioni finanziarie del presidente, di oltre 1,4 miliardi di dollari di redditi collegati alle iniziative in criptovalute nel 2025. La stessa ricostruzione richiama politiche dell’amministrazione favorevoli al settore. La Casa Bianca respinge le accuse di conflitto d’interessi. Resta tuttavia una domanda politica ineludibile: come può il cittadino avere piena fiducia nell’imparzialità delle decisioni quando chi governa beneficia economicamente del mercato sul quale interviene?

Il problema coinvolge anche persone vicine al presidente. World Liberty Financial lega gli interessi delle famiglie Trump e Witkoff, mentre Steve Witkoff ricopre un delicato incarico diplomatico. I senatori Elizabeth Warren e Andy Kim hanno chiesto verifiche sull’investimento emiratino nella società. Una richiesta d’indagine non equivale a una condanna e non dimostra da sola uno scambio illecito. Documenta però l’esistenza di interrogativi che meritano risposte pubbliche, tanto più quando gli affari privati si intrecciano con rapporti internazionali.

È in questa sovrapposizione che vedo il rischio di una corruzione della vita pubblica: l’abitudine a considerare accettabile che l’interesse generale conviva, senza una separazione credibile, con i vantaggi del presidente, dei familiari e degli amici d’affari. Le responsabilità penali vanno accertate nelle sedi competenti. La responsabilità politica si giudica anche prima di una sentenza, chiedendo trasparenza a chi esercita il potere. Vale per Trump e deve valere per chiunque aspiri a sostituirlo.

La vittoria democratica, dunque, andrà misurata sui comportamenti. Il rifiuto degli eccessi presidenziali non garantisce da solo una politica estera più prudente o una maggiore attenzione ai ceti popolari. Il nuovo Congresso dovrà dimostrare di saper controllare l’esecutivo e di voler ridurre quella distanza fra istituzioni e cittadini che alimenta la sfiducia. Anche sul rapporto con Mosca, il voto non autorizza a dare per scontata una svolta: una pace seria richiede accordi sostenibili, non soltanto intese personali fra capi di Stato.

Per l’Italia, il rapporto con gli Stati Uniti resta un dato fondamentale della propria collocazione internazionale. È un legame costruito nel dopoguerra, segnato durante la guerra fredda da interessi comuni e caratterizzato da un’evidente asimmetria di peso e di influenza, dato che restringe i nostri margini di scelta e rende ancora più necessario esercitarli con serietà. Continueremo a essere amici degli Stati Uniti, quale che sia il partito del loro presidente. Proprio per questo dovremmo evitare gli entusiasmi personali e le successive abiure: i rapporti fra Paesi richiedono maggiore continuità e consapevolezza. All’Italia spetta coltivare questo rapporto con dignità, difendendo i propri interessi e facendo valere le proprie ragioni, anche quando comportano un netto dissenso.