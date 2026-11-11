Nel 2025, per i progetti produttivi autorizzati dalla ZES unica, il via libera è arrivato in media in 54 giorni. Il confronto riportato dalla Svimez è con i 98 giorni precedenti. È un dato meno appariscente del +9,5% del Pil meridionale, ma spiega che cosa possa fare la politica industriale quando interviene su un ostacolo preciso. Tra l’acquisto di un terreno, l’ordine dei macchinari e il via libera ai lavori, un’impresa deve decidere quando impegnare il capitale. Se può programmare quelle scadenze con maggiore certezza, il Sud ha una carta in più da giocare quando si decide dove investire. C’era molta attesa, forse piu che gli scorsi anni per il rapporto Svimez (il governo Meloni ha puntato moto sul rilancio del Meridione), e i risultati sono tangibili. Ed è anche per questo motivo che il nuovo Rapporto Svimez 2026, presentato alla Camera alla presenza di Sergio Mattarella, serve anche ad aiutare a capire perché questa carta conti più di qualche anno fa. Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord e il 7,2% nazionale. Nello stesso periodo gli investimenti sono aumentati del 24,4% al Sud e del 17,1% nel Centro-Nord. Le costruzioni hanno avuto la spinta più forte, con un +33,2%, ma anche l’industria in senso stretto è cresciuta del 7,8%, contro lo 0,9% del Centro-Nord.

La ripresa è cominciata prima della ZES unica e ha avuto tra i suoi motori il Superbonus e il Pnrr. Il merito specifico del governo va cercato nelle nuove condizioni per chi vuole investire oggi. Il decreto Sud del settembre 2023 ha istituito la ZES unica, operativa da gennaio 2024. Al posto delle precedenti zone speciali, il governo ha introdotto uno sportello digitale unico e un regime comune per le otto regioni meridionali originariamente interessate. Nel 2025 il Parlamento ha esteso la ZES a Marche e Umbria. La procedura riunisce in un solo provvedimento i diversi titoli necessari ai progetti produttivi che vi rientrano. A questa leva si affianca il credito d’imposta per gli investimenti ammissibili. I due strumenti lavorano su costi diversi. L’autorizzazione riduce il tempo da mettere in conto prima di partire. Il credito incide sul costo dell’investimento e può aiutare anche chi deve rinnovare un impianto esistente. Il bilancio del Dipartimento per il Sud, che non a caso è gudato da Giosy Romano, gia resposnabile per due anni della strutura di misione della Zes unica, aggiornato al 3 novembre, dà un ordine di grandezza. Dal 2024 sono state rilasciate 1.631 autorizzazioni, per progetti associati a quasi 10,5 miliardi di euro. Le ricadute occupazionali indicate sono circa 28 mila, una previsione legata alla realizzazione dei progetti. Delle autorizzazioni, 711 riguardano nuovi insediamenti e 628 ampliamenti. Il secondo dato merita attenzione quanto il primo. Convincere un’impresa già presente a montare una nuova linea significa darle una ragione per tenere sul territorio anche i fornitori e le professionalità che ha costruito negli anni.

La Svimez ha guardato dentro i progetti del 2025. Su circa 4,2 miliardi di investimenti associati a 594 autorizzazioni, quasi sei euro su dieci riguardano filiere tecnologicamente avanzate. Le tecnologie pulite sfiorano da sole il miliardo, mentre la filiera dell’elettronica e dell’ICT e quella dell’automotive valgono circa 470 milioni ciascuna. Sul versante del credito d’imposta, lo stesso rapporto registra oltre 10 mila comunicazioni, per 7,3 miliardi di investimenti dichiarati e 3,6 miliardi di crediti richiesti. Sono due contabilità diverse. Le autorizzazioni riguardano progetti e le comunicazioni misurano la domanda di agevolazioni. Prese separatamente, dicono che lo sportello intercetta progetti di dimensioni rilevanti e che il credito ha una platea molto più ampia.

Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria, ha ricordato alla Camera che oltre tre quarti dell’export manifatturiero interregionale del Sud è diretto al Centro-Nord. «Semplificazione ed efficienza amministrativa devono essere strutturali», ha detto. E il bilancio della ZES, secondo Confindustria, va fatto sugli investimenti effettivamente realizzati e sulle filiere che riusciranno a mettere radici. È anche il motivo per cui la crescita di un sito produttivo in Puglia o in Campania può interessare un fornitore emiliano o lombardo. La geografia delle commesse è già più integrata di quanto suggerisca la consueta divisione del Paese in due. La legge di bilancio 2026 ha dato al credito ZES un orizzonte fino al 2028. Il disegno di legge per il 2027, ancora all’esame del Parlamento, propone di alzare la dotazione da uno a 2,4 miliardi per il prossimo anno e da 750 milioni a 1,25 miliardi per il 2028. Ma nel governo su sta lavorando per llargare la misura, per quanto possibile anche al nord Italia ( e secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trovata una quadra anche con l’Europa in tal senso). Luigi Sbarra, sottosegretario con delega al Sud, ha indicato come priorità il rafforzamento degli investimenti nelle filiere a più alto valore aggiunto. La Svimez suggerisce un passo ulteriore, con una premialità per gli investimenti strategici.

C’è spazio per dare continuità alla misura e per usare una parte della spinta fiscale dove un nuovo stabilimento può far crescere anche le imprese che lavorano intorno. Per il 2026 la Svimez stima un altro anno di crescita meridionale sopra il Centro-Nord, dello 0,9% contro lo 0,8%. Nel 2027 il Sud rallenterebbe allo 0,5% con il venir meno dell’impulso straordinario del Pnrr. È proprio in questo passaggio che conta avere progetti già istruiti, imprese che vogliono ampliare gli impianti e uno strumento con risorse programmate su più anni. La prossima prova sarà visibile nei territori, quando le autorizzazioni si tradurranno in ordini di macchinari, linee in funzione e nuove commesse per i fornitori.