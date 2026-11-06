I numeri sul lavoro diffusi dall’Inps il 30 ottobre raccontano un’Italia che, nonostante la crescita economica modesta, continua ad assumere e ricorre meno alla cassa integrazione. Il dato più rilevante non è soltanto il saldo positivo di 299mila posizioni nel settore privato a giugno 2026. È il fatto che 246mila, oltre otto su dieci, siano a tempo indeterminato. Per un Paese abituato a discutere di precarietà, non è una notizia da poco. Il saldo è calcolato sui movimenti dei rapporti di lavoro degli ultimi dodici mesi: non va confuso con il numero degli occupati rilevato dall’Istat. Ma è un indicatore utile per capire dove si sta muovendo il mercato. Nei primi sei mesi dell’anno le assunzioni sono state 4 milioni e 284mila, appena lo 0,8% in meno rispetto al 2025. Le trasformazioni da contratti a termine a rapporti stabili sono state 383mila. In calo del 6,4%, certo, ma ancora numerose. Anche le cessazioni diminuiscono leggermente: 3 milioni e 353mila, meno 0,6%.

Il quadro trova conferma, con un altro metodo di rilevazione, nei dati Istat di settembre: 24 milioni e 328mila occupati, 198mila in più rispetto a un anno prima. Il tasso di occupazione è al 63%, 0,4 punti sopra settembre 2025. L’aumento comprende 126mila uomini e 72mila donne; nello stesso periodo gli inattivi tra 15 e 64 anni si sono ridotti di 293mila. Sul mese precedente c’è stata invece una piccola flessione di 7mila occupati. Il mercato cresce, insomma, ma non corre allo stesso ritmo ovunque. La seconda notizia arriva dagli ammortizzatori sociali. Tra luglio e settembre le ore di cassa integrazione autorizzate sono scese da 114,6 a 83,5 milioni: oltre 31 milioni in meno, pari al 27,2%. La CIG ordinaria si è ridotta del 19,1%, quella straordinaria del 35,1%. A settembre, da solo, il calo è stato del 18,7% su base annua. C’è anche un dettaglio che spesso sfugge: le imprese non utilizzano tutte le ore autorizzate.

Nei primi nove mesi del 2026 il cosiddetto tiraggio è stato del 22,1%, contro il 25,7% dello stesso periodo del 2025. Le ore richieste sono meno e, tra quelle concesse, la quota effettivamente usata si è ulteriormente ridotta. Sarebbe sbagliato sostenere che le crisi aziendali siano finite; ma il dato generale è difficile da ignorare. Scendono anche i beneficiari della NASpI: 961.259 a maggio, contro 999.276 un anno prima, quasi 38mila in meno. La variazione può risentire della durata delle prestazioni e delle condizioni di accesso. Accostata però agli altri dati, contribuisce a descrivere un mercato del lavoro che continua a reggere.

Qualche indicazione arriva anche dal CNEL. Nel bollettino elaborato con l’Istat, riferito al secondo trimestre, risultavano 246mila occupati in più rispetto al 2025, pari all’1%, e un tasso di occupazione al 63,4%. Il presidente Renato Brunetta ha messo in evidenza la crescita dell’occupazione, ricordando però che l’andamento cambia molto con l’età: tra i 50 e i 64 anni si contavano 327mila occupati in più, mentre per i più giovani il quadro era meno favorevole. È uno dei nodi che i dati complessivi rischiano di nascondere. Lo stesso Brunetta, intervenendo il 19 ottobre alla presentazione degli studi OCSE sull’Italia, ha parlato di un Paese «resiliente e credibile», capace di superare la crisi pandemica e rafforzare la reputazione sui mercati. Una lettura che non cancella le difficoltà, ma che trova riscontro nella tenuta dell’occupazione. Per il governo Meloni sono numeri politicamente importanti. L’esecutivo ha puntato sugli sgravi alle assunzioni, sulla riduzione del costo del lavoro e su misure fiscali che alleggeriscono parte delle retribuzioni. Nella manovra 2027 tornano la super deduzione del costo del lavoro al 120% e le agevolazioni sui premi di produttività.

Non si può sostenere che ciascuno dei nuovi rapporti di lavoro dipenda da questi interventi; si può però osservare che la crescita occupazionale è proseguita mentre tali strumenti venivano utilizzati. Il punto che resta aperto è il rapporto tra più lavoro e più ricchezza prodotta. Nel secondo trimestre, secondo l’Istat, le ore lavorate sono aumentate dell’1,3% su base annua, contro una crescita del PIL dell’1%. Non basta questo confronto a misurare tutta la produttività del Paese, ma rende chiaro il problema: se aumentano le ore lavorate senza un corrispondente salto del valore prodotto, diventa più difficile sostenere salari migliori. Per questo gli incentivi alle assunzioni, da soli, non risolvono tutto. Servono investimenti, formazione e aziende capaci di innovare. È qui che possono incidere gli interventi per la digitalizzazione e per il rinnovo dei macchinari, a cominciare da Transizione 5.0. Ci sono, peraltro, segnali che il governo farebbe bene a non sottovalutare. Le nuove assunzioni incentivate sono calate del 31,6% nel primo semestre.

L’Inps spiega che hanno pesato i tempi delle circolari applicative, arrivate soltanto a maggio. Anche l’apprendistato arretra. Se si vuole coinvolgere maggiormente i giovani, l’accesso agli incentivi deve essere più semplice e tempestivo. Resta un bilancio positivo: quasi 300mila posizioni in più nel privato, in larga maggioranza stabili, e oltre un quarto di ore di cassa integrazione in meno. Sono numeri che meritano spazio nella discussione politica, anche quando non coincidono con il racconto di una crisi permanente. La prossima sfida è meno comoda, ma decisiva: fare in modo che la crescita dei posti di lavoro si traduca anche in buste paga più pesanti, soprattutto per chi oggi fatica a entrare nel mercato.