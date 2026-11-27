Italia e Germania provano a fare fronte comune per cambiare regole europee che hanno pesato sulla competitività delle imprese. È questo, forse, il risultato più importante che emerge dal terzo Forum ministeriale italo-tedesco, che si è svolto a Berlino tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e la ministra tedesca dell’Economia e dell’Energia Katherina Reiche. Sul tavolo ci sono il futuro dell’automobile, il sistema ETS, i costi della transizione ecologica e la necessità di ridurre gli ostacoli burocratici agli investimenti. Per le due maggiori potenze manifatturiere europee trovare un’intesa su questi temi sta diventando una necessità, prima ancora che una scelta politica.

L’Italia cerca un ruolo più incisivo. Urso insiste da tempo sulla necessità di correggere alcune regole europee e oggi trova nella Germania un interlocutore più disponibile rispetto al passato. Secondo i dati della Camera di Commercio Italo-Germanica, nel 2025 gli scambi commerciali tra i due Paesi hanno raggiunto quasi 158 miliardi di euro, mentre nella prima metà del 2026 hanno superato gli 85 miliardi. Cifre che spiegano perché le decisioni prese a Berlino abbiano conseguenze dirette anche per migliaia di aziende italiane e perché un’intesa tra i due Paesi potrebbe incidere sulle scelte industriali dell’Europa. «A Roma come a Berlino si ragiona sull’opportunità di dare maggiore continuità a un asse industriale che finora ha funzionato a fasi alterne, frenato dalle differenti posizioni dei governi su alcuni dossier europei.

Oggi, però, le condizioni sembrano cambiate. La Germania ha più di una ragione per chiedere a Bruxelles di rivedere alcune delle norme ambientali più rigide, mentre il governo italiano sostiene da tempo la necessità di rendere la transizione ecologica compatibile con la tenuta delle produzioni industriali», commenta una fonte diplomatica di stanza a Bruxelles. A spingere Berlino, infatti, verso posizioni più pragmatiche è soprattutto la crisi della sua industria automobilistica. Il caso Volkswagen è abbastanza emblematico in tal senso. Il gruppo aveva già concordato consistenti riduzioni occupazionali in Germania entro il 2030 e ha successivamente annunciato ulteriori tagli a livello di gruppo. Gli esuberi non riguardano soltanto il colosso di Wolfsburg, ma anche altre aziende, e non solo nel settore automobilistico. Ed è anche per questo che nei sondaggi i tedeschi di Afd, da sempre assai critici verso l’Europa, stanno guadagnando consensi, proprio ai danni della Cdu del cancelliere Merz, mai come ora in evidente difficoltà.

Sarebbe semplicistico attribuire la crisi soltanto alle politiche ambientali europee. Le cause sono diverse, dai ritardi tecnologici alla pressione dei produttori asiatici. Ma è altrettanto evidente che alcuni obblighi imposti da Bruxelles hanno reso più difficile una trasformazione industriale già molto costosa. Anche Merz sembra aver compreso che, senza qualche correzione alle regole europee, sarà difficile affrontare una crisi industriale che in Germania sta assumendo dimensioni preoccupanti. Ed è proprio qui che, secondo quanto trapela da Palazzo Chigi, potrebbe aprirsi uno spazio nuovo nei rapporti tra Friedrich Merz e Giorgia Meloni. Il cancelliere tedesco deve fare i conti con una coalizione attraversata da tensioni e un’economia che stenta a ripartire. La presidente del Consiglio italiana dispone invece di una maggioranza parlamentare più omogenea e di una maggiore continuità nell’azione di governo. Una differenza che potrebbe pesare anche a Bruxelles, soprattutto quando si tratterà di trovare un accordo sulle norme industriali e ambientali più controverse.

Per Merz un nuovo asse con l’Italia potrebbe rafforzare la risposta alla crisi industriale tedesca; per Meloni potrebbe dare maggiore peso alle richieste italiane in materia di competitività, semplificazione e regole di bilancio. In questa partita potrebbe avere un peso anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, impegnato da tempo a ottenere maggiore flessibilità e semplificazione nella gestione della politica di coesione, una delle principali voci del bilancio dell’Unione. L’incontro tra Urso e Reiche potrebbe andare oltre i singoli dossier industriali. Se questa convergenza troverà continuità, Roma e Berlino potrebbero tornare a pesare insieme su alcune delle principali scelte economiche di Bruxelles.

Urso insiste da mesi sulla revisione delle norme europee e ha cercato interlocutori soprattutto tra i Paesi che, come l’Italia, rischiano di pagare un prezzo industriale particolarmente alto. La Germania ha progressivamente rafforzato il coordinamento con Roma e la dichiarazione sottoscritta a Berlino conferma questa convergenza. Resta da verificare quanto delle richieste comuni sarà recepito nelle prossime decisioni della Commissione. Uno dei punti su cui il ministro italiano e il governo chiedono da tempo correttivi è il sistema ETS, che impone alle industrie interessate di restituire quote corrispondenti alle proprie emissioni, acquistandone una parte sul mercato.

Per settori come acciaio, ceramica, carta, cemento e vetro rappresenta un costo che si aggiunge a quello dell’energia. Lo mostrano i numeri del Centro Studi Confindustria, diffusi nell’ottobre 2026: tra il 2005 e il 2025, nella manifattura italiana sottoposta all’ETS, le emissioni sono diminuite del 43%, ma il 48% della riduzione è riconducibile alla chiusura di 386 impianti. Non significa che tutte quelle chiusure siano state provocate dall’ETS, ma il dato solleva una domanda: quanta parte della decarbonizzazione dipende dall’innovazione e quanta dalla perdita di produzione? Lo studio calcola che, se le imprese dovessero acquistare a prezzi di mercato anche le quote oggi assegnate gratuitamente, per il 18% delle aziende manifatturiere interessate la spesa supererebbe il margine operativo lordo. Si tratta di imprese che occupano circa 19 mila persone.

E non è un problema confinato all’acciaio o al cemento. Secondo Federchimica, tra costi diretti e indiretti delle emissioni, il settore chimico italiano sostiene oltre 600 milioni di euro l’anno; in uno scenario al 2030 senza una revisione profonda dell’ETS, l’onere potrebbe superare 1,5 miliardi. Numeri che difficilmente potevano restare fuori dal confronto tra Roma e Berlino. Italia e Germania chiedono un sistema più flessibile, con un percorso di decarbonizzazione realistico e sostenibile. Confindustria ha inoltre denunciato i rischi legati alla volatilità dei prezzi e alla speculazione sulle quote, che possono amplificare i costi per le aziende senza tradursi automaticamente in investimenti per ridurre le emissioni. È una battaglia sulla quale si registra una naturale e stretta convergenza anche tra le organizzazioni industriali dei due paesi.

Confindustria, la tedesca BDI, alle quali da qualche tempo si è aggiunta la francese MEDEF, hanno sollecitato interventi per evitare che l’Europa perda capacità produttiva e investimenti. Il paradosso è evidente: imporre costi sempre più elevati alle aziende europee potrebbe convincerne alcune a spostare la produzione dove le regole ambientali sono molto meno severe. Urso lavora da tempo a rafforzare l’asse con Berlino. Negli ultimi due anni, il ministro del Made in Italy ha cercato di rendere più stabile il confronto con la Germania, attraverso una serie di appuntamenti ministeriali che hanno progressivamente ampliato i temi della collaborazione. Il primo Forum si era svolto a Berlino nel novembre 2024, con l’allora ministro Robert Habeck. Il secondo, ospitato a Roma nel dicembre 2025, aveva già visto Urso e Reiche convergere su automotive, siderurgia e semplificazione delle regole europee. Il vertice intergovernativo del gennaio 2026 aveva poi rafforzato questa collaborazione.

Parallelamente Urso ha lavorato sul rapporto con la Francia. Il confronto con il ministro francese dell’Industria Sébastien Martin, proseguito anche a Roma a Palazzo Piacentini nel luglio scorso, ha riguardato la difesa delle filiere produttive, il settore della moda e la concorrenza internazionale. Un lavoro che ha contribuito ad avvicinare le posizioni su alcune priorità industriali, pur senza cancellare le differenze tra Roma e Parigi. A Berlino si è discusso anche oltre le regole ambientali. I due governi intendono rafforzare la collaborazione su intelligenza artificiale industriale, semiconduttori, materie prime critiche e difesa. Particolare attenzione viene riservata ai progetti europei di comune interesse, gli IPCEI, e al nuovo Chips Act, che dovrebbe sostenere la capacità dell’Europa di produrre tecnologie strategiche. È previsto un primo bando congiunto tra il programma tedesco ZIM e Smart&Start Italia, per favorire l’innovazione delle piccole imprese.

Al centro di questi confronti sempre più frequenti tra i due Paesi resta la competitività. Mentre Washington e Pechino continuano a sostenere le rispettive industrie con investimenti e incentivi, le imprese europee devono ancora confrontarsi con bollette energetiche elevate e procedure amministrative spesso interminabili. La transizione ambientale resta un obiettivo necessario, ma non può prescindere dalle condizioni reali delle imprese chiamate ad attuarla. La crisi dell’automotive tedesco, le difficoltà interne di Merz e la maggiore continuità politica del governo Meloni possono favorire una collaborazione che finora non sempre ha espresso tutte le sue potenzialità. Un nuovo asse Roma-Berlino non è ancora nato. Ma rispetto al passato esistono interessi comuni più concreti e, soprattutto, una Germania che ha sempre meno tempo per aspettare.

