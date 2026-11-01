L’Unione Europea continua a predicare unità e solidarietà, ma quando arriva il momento di pagare il conto emergono le divisioni. Il negoziato sul bilancio 2028-2034 lo dimostra: mentre Bruxelles punta a rafforzare la difesa, la tecnologia e la competitività industriale, i governi discutono su quanto spendere e su chi debba sostenere i costi. La contraddizione è evidente. L’Europa vuole diventare una potenza globale, ma fatica a trovare un accordo sulle risorse necessarie per realizzare le proprie ambizioni. Ogni Stato difende i propri interessi, perché ogni governo deve rispondere innanzitutto ai propri cittadini.

La domanda è inevitabile: siamo di fronte a un’autentica comunità politica oppure a un’Unione nella quale la solidarietà viene invocata quando conviene e dimenticata quando si tratta di assumersi responsabilità?

Per anni, l’integrazione europea è stata presentata come una strada obbligata verso la prosperità e il rafforzamento internazionale. Oggi, le divergenze tra gli Stati mostrano che l’unità proclamata non coincide necessariamente con una reale convergenza di interessi. I governi hanno priorità diverse, economie diseguali e margini finanziari che non sono affatto equivalenti. Alcuni chiedono rigore e contenimento della spesa; altri ritengono indispensabili maggiori investimenti comuni per non perdere terreno nella competizione globale.

Non si può liquidare questa contrapposizione come una semplice disputa contabile. È una questione politica: chi stabilisce le priorità europee, chi finanzia le decisioni e chi risponde delle loro conseguenze?

La cooperazione è utile quando produce risultati concreti. Diventa problematica quando viene trasformata in un processo di centralizzazione che riduce progressivamente lo spazio delle decisioni nazionali senza garantire benefici proporzionati ai cittadini. La sovranità nazionale non è sinonimo di isolamento. Significa conservare la capacità di scegliere, negoziare e rispondere democraticamente delle proprie decisioni.

Due velocità, due categorie di Stati?

Quando ventisette governi non riescono a trovare un accordo, la possibilità che alcuni procedano autonomamente appare una soluzione pragmatica. Gli strumenti di cooperazione rafforzata previsti dai Trattati consentono, a determinate condizioni, di avanzare in alcuni settori senza attendere necessariamente tutti gli Stati membri. Ma la flessibilità può nascondere un problema più profondo. Chi stabilisce chi può avanzare e chi è destinato a rimanere indietro?

I Paesi con maggiori risorse finanziarie possono investire più facilmente nella difesa, sostenere le proprie industrie e sviluppare tecnologie strategiche. Quelli con bilanci più fragili rischiano invece di partecipare con maggiore difficoltà alle iniziative che determineranno il futuro economico del continente. Il risultato potrebbe essere un’Europa divisa tra chi decide e chi si adegua. Non necessariamente per effetto di una discriminazione dichiarata, ma attraverso regole formalmente uguali che producono opportunità differenti.

Se la capacità di spesa diventa il principale criterio per esercitare influenza, la cooperazione rischia di trasformarsi in una gerarchia permanente. E il mercato comune, anziché favorire la convergenza, potrebbe consolidare i vantaggi delle economie già più forti.

Il conto non può ricadere sempre sugli stessi

La competitività europea richiede investimenti, ma non autorizza una spesa senza limiti. Chi chiede più risorse comuni deve dimostrare che saranno utilizzate efficacemente; chi invoca tagli deve spiegare come intenda finanziare sicurezza, innovazione e crescita.Un bilancio più grande non garantisce automaticamente prosperità. Allo stesso modo, ridurre la spesa non significa necessariamente aumentare l’efficienza.

Per l’Italia, la questione è particolarmente importante. Roma deve difendere il proprio interesse nazionale, pretendendo condizioni eque di accesso ai programmi europei e impedendo che le differenze di capacità fiscale diventino uno svantaggio permanente. Ma deve anche dimostrare di saper trasformare gli investimenti in produttività, occupazione e sviluppo.

Non servono assegni in bianco né contrapposizioni sterili con Bruxelles. Serve una politica capace di negoziare con fermezza, valutare i risultati e respingere decisioni che impongano costi senza offrire vantaggi concreti. La solidarietà europea non può diventare un obbligo privo di responsabilità. Ma neppure il rigore può trasformarsi nel privilegio di chi parte da condizioni economiche più favorevoli.

Cooperare senza cancellare le nazioni

L’Europa ha bisogno di collaborare per affrontare le sfide internazionali. Nessuno Stato può risolvere da solo ogni problema energetico, tecnologico o militare. Da questa necessità, tuttavia, non deriva che ogni decisione debba essere trasferita a Bruxelles. La cooperazione differenziata può essere utile se rimane trasparente, aperta agli altri Stati e fondata su regole chiare. Diventa invece pericolosa quando un gruppo ristretto di governi finisce per stabilire le priorità politiche ed economiche dell’intera Unione.

L’alternativa non è scegliere tra immobilismo e centralizzazione. È costruire accordi che consentano di agire senza trasformare la forza finanziaria in un diritto permanente di comando. L’Europa a due velocità potrebbe dunque superare alcune paralisi decisionali. Ma potrebbe anche consacrare una divisione tra Paesi guida e Paesi inseguitori. La vera questione non è quanto velocemente proceda l’Unione, bensì a quali condizioni lo faccia. Un’Europa credibile deve saper cooperare senza ridurre gli Stati a semplici esecutori e senza confondere la solidarietà con la subordinazione.

Perché il futuro europeo non può essere deciso soltanto da chi dispone di più denaro. Se l’unità deve avere un significato politico, tutti gli Stati devono poter contribuire alle decisioni comuni, assumendosi le proprie responsabilità. Altrimenti, dietro la retorica dell’integrazione, resterà una realtà molto più semplice: i forti guidano, i deboli seguono e la solidarietà diventa soltanto una parola da pronunciare nei vertici ufficiali.