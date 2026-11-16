Stillicidio. Non c’è un’espressione migliore per descrivere la pioggia incessante di notizie – e, più spesso, insinuazioni – allarmistiche che si sta abbattendo sui cittadini europei da molti mesi a questa parte a proposito della guerra imminente, o già in atto, che la Russia avrebbe deciso di scatenare contro l’Europa (e/o, a seconda dei commentatori, l’Occidente).

Non passa ormai giorno senza che giornali, televisioni, radio, media digitali non aggiungano qualche altro tassello al mosaico delle denunce e delle messe in guardia contro la minaccia che questo conflitto “ibrido” voluto dal Cremlino farebbe pesare sul Vecchio Continente. E a quello delle contromisure militari predisposte dai “volenterosi” per far fronte all’ipotetico attacco.

Quattro categorie di soggetti si sono assunte il compito – che svolgono con indubbio zelo – di rendere credibile lo scenario così abbozzato: militari (servizi di intelligence inclusi), politici, giornalisti, intellettuali. Ciascuno con il suo ruolo, secondo le più accorte regole di divisione del lavoro.

Agli uomini in divisa, con l’autorevolezza garantita dai gradi, dall’uniforme, dalle mostrine e dal cipiglio d’ordinanza, spetta l’incombenza di sferrare gli affondi più diretti e solenni, come quando Fabien Mandon, capo di stato maggiore transalpino, esortò i connazionali ad «accettare la sofferenza per proteggere ciò che siamo» e li ammonì che «se la Francia non è disposta ad accettare di perdere i propri figli, di soffrire economicamente, allora siamo a rischio». Ma il copione prevede anche che siano loro, dopo aver evocato l’imminente Apocalisse, ad assicurare di essere in grado di scongiurarla, perché «abbiamo le conoscenze, la forza economica e demografica per scoraggiare il regime di Mosca», come disse nella stessa occasione il citato generale[i].

Sulla stessa falsariga e con non minore vigore si muovono, pur sapendo di essere meno ascoltati per l’ormai acclarato discredito che grava sul loro ceto, anche i politici, dal Macron del «nessuno è al riparo» al Merz che ad ogni volar di droni ai confini di un paese Nato incolpa l’orso moscovita – e tace nelle molte occasioni in cui poi emerge che gli ordigni erano di marca ucraina – alla Kallas sempre in prima fila nel denunciare le trame del Cremlino per finire (per ora) alla ministra della difesa olandese Yesilgoz-Zegerius che si è spinta sino ad affermare che «La Russia non è più “l’aggressore”. Non mi sentirete più spesso utilizzare questo eufemismo. Non dobbiamo essere ingenui. La Russia è il nostro nemico»[ii].

È però ai giornalisti e agli “operatori culturali” che è affidato il lavoro più sostanzioso e sporco: far girare ballons d’essai e notizie false, prestarsi alle operazioni di false flag, raccogliere e divulgare “indiscrezioni” e presunti rapporti segreti di servizi di spionaggio, disegnare intricati e ipotetici scenari di infiltrazione e sabotaggio, spostare l’attenzione dalle realtà riscontrabili sul campo ad immaginifici (e inesorabili) scontri di civiltà. E soprattutto fare del manicheismo una religione alla quale convertire il maggior numero di lettori, radioascoltatori e telespettatori.

In tutta Europa è una gara a chi svolge questa funzione con maggiore efficacia: quotidiani di destra, di centro e di sinistra e opinionisti delle stesse sfumature convergono in un coro che talvolta ha effetti impressionanti. Qualunque illazione viene presentata come deduzione razionale e chi la confuta è arruolato ipso facto fra i collaboratori del Nemico. L’atmosfera vigente nei paesi belligeranti negli anni Quaranta del secolo scorso non deve essersi discostata di molto da questo cliché. In Italia, il Corriere della Sera – che sarebbe più appropriato ribattezzare Ucraina today, vista la perfetta aderenza allo stile propagandistico imputato all’organo informativo russo, peraltro ridotto al silenzio immediatamente dopo l’inizio del conflitto – si distingue per la virulenza della sua schiera di imitatori del Mario Appelius d’antan, intenti a stramaledire Mosca senza soluzione di continuità, ma il panorama non cambia granché se si scorrono le pagine di El Mundo, Die Welt, Le Monde e così via.

A intensificare ulteriormente l’offensiva giornalistica si presta la fitta schiera dei commentatori di estrazione accademica, più d’uno dei quali, come ha scritto di recente in un articolo che varrebbe la pena di riprendere per intero Dino Cofrancesco, studioso liberale non nuovo a prese di posizione controcorrente, l’inquisizione ce l’hanno nel sangue[iii].

Riferendosi alle tesi «piuttosto strana» avanzata della «miriade di intellettuali, politici e giornalisti decisi a sostenere “la causa della libertà e della democrazia” a Kiev fino all’ultimo ucraino», secondo cui «quanti nutrono più di una perplessità sulla guerra ucraina e fanno rilevare che, se Putin non ha vinto la guerra, Zelensky l’ha sicuramente persa, – considerando che il suo paese ha dimezzato il numero di abitanti, le devastazioni aumentano, i cimiteri si riempiono di croci a ritmi impressionanti – si pongono al di fuori del liberalismo e della civiltà occidentale», lo storico del pensiero politico, citando Angelo Panebianco e Gianfranco Pasquino, «che nella difesa dell’Ucraina dall’aggressore moscovita vede quasi le nuove Termopili dell’Occidente», sostiene di non volersi rassegnare alla squalifica morale e intellettuale di chi interpreta quella guerra in maniera diversa e invita a tener conto del diverso parere dell’autorevole politologo John Mearsheimer, quando ha scritto che «Il senso comune sulle origini della guerra è che Putin abbia lanciato un attacco non provocato il 24 febbraio 2022, motivato dal suo grande piano di creare una grande Russia. L’Ucraina, si dice, era il primo Paese che intendeva conquistare e annettere, ma non l’ultimo. […] non ci sono prove a sostegno di questa linea di argomentazione, anzi ci sono prove considerevoli che la contraddicono direttamente. Non ci sono dubbi che la Russia abbia invaso l’Ucraina, ma la causa ultima della guerra è stata la decisione dell’Occidente – e qui stiamo parlando principalmente degli Stati Uniti – di fare dell’Ucraina un bastione occidentale al confine con la Russia».

Il richiamo è opportuno, ma forse anche a Cofrancesco sfugge il senso profondo dell’insistenza con cui il fronte occidentalista si impegna a squalificare ogni opinione contraria al proprio dogma. Non c’è bisogno di supporre, come egli teme, che tutti coloro che sarebbero disposti a “[far] morire [altri] per Kiev” «siano al soldo delle potenze occulte della politica e della finanza globale» per comprendere le loro motivazioni. A muoverli è, semplicemente, un obiettivo politico razionale e preciso: creare una psicosi che renda accettabili, agli occhi dell’opinione pubblica, quelle misure “di emergenza” – estranee alla democrazia – che la classe politica europea sta già da tempo elaborando per evitare di essere spossessata del potere che attualmente detiene.

Le congetture sulle “ingerenze esterne” – ovvero russe – sulle elezioni sui singoli Stati appartenenti all’Unione europea sono la chiave di volta di questo sempre più evidente progetto. L’annullamento delle elezioni presidenziali in Romania ne è stata la prova generale; le campagne mediatiche sulla intromissione di hackers e brogli in tutte le consultazioni svoltesi in seguito in paesi in cui erano in ascesa formazioni ostili ai rigurgiti bellicisti di Nato e Ue hanno scritto un altro capitolo. Ma saranno le prossime tappe a rivelarsi decisive in questo percorso. La cruciale elezione presidenziale francese ha già fatto registrare tre denunce di candidati centristi (Attal, Glucksmann, Philippe) e altrettante immediate aperture di inchieste giudiziarie per supposti “attacchi informatici” ostili. C’è di che attendersi altrettanto quando si avvicinerà la prova delle urne in Germania. E chissà che anche su Vannacci non ci sia in previsione qualche “accertamento”…

Saranno i giudici, ancora una volta, a sostituirsi ai cittadini per decidere il futuro delle democrazie liberali? Gli indizi non mancano, a partire dai provvedimenti di estrema gravità che hanno colpito alcune delle voci dissidenti attive in Europa, accusate di «farsi eco della propaganda filorussa», un comportamento che, anche qualora provato, costituirebbe un reato soltanto nel caso di una guerra dichiarata. Il colonnello svizzero Jacques Baud ha subìto dall’Ue il congelamento di tutti i suoi beni, l’interdizione da ogni transazione finanziaria e il divieto di viaggiare all’interno dell’Unione[iv]. La giornalista russa Xenia Fedorova, già direttrice dal canale tv Russia Today d’oltralpe, è stata espulsa dal territorio francese perché i suoi interventi in trasmissioni televisive come CNews e Europe1 lederebbero gli interessi fondamentali dello Stato, costituirebbero una minaccia all’ordine pubblico e fungerebbero da veicolo per campagne di disinformazione. E non sono solo i tribunali a muoversi in questa direzione. Sono ad esempio sempre più frequenti, in Francia, le decisioni di alcune banche di chiudere i conti correnti di clienti – individui, associazioni, pubblicazioni – “politicamente scorretti” ed altre di non concederne l’apertura. Risultato: la morte civile di chi è preso di mira.

È difficile pensare che azioni di questo genere possano essere escogitate soltanto per difendersi dall’espressione di opinioni sgradite. La costruzione di “nemici dell’interno”, “quinte colonne”, “collaborazionisti” è tipica delle situazioni in cui si punta a suscitare una paranoia collettiva – si pensi al Terrore rivoluzionario dell’Ottantanove, alle campagne antiebraiche hitleriane e a quelle contro i “traditori” staliniane, al maccartismo statunitense – volta a giustificare drastiche svolte politiche, a rendere qualunque tipo di repressione accettabile. Lo spauracchio del “despota del Cremlino”, la sua inattendibile descrizione come di un avventuriero disposto a qualsiasi azzardo, la diffusione di un clima di paura fatta di spostamenti di truppe alla frontiera (Estonia e Lituania), di manovre militari che ipotizzano l’uso dell’arma atomica (attorno a Kaliningrad), di appelli a predisporre kit di sopravvivenza e rifugi sembrano portare in questa direzione. Denunciare queste mistificazioni ovunque sia possibile è un compito sempre più urgente per chi non vuole arrendersi al suicidio dell’Europa a profitto delle sue insensate e servili classi dirigenti.

[i] Cfr. https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/11/21/news/la-sveglia-del-capo-di-stato-maggiore-francese-sulla-minaccia-russa-per-leuropa–123090. Da notare che l’omologo britannico Sir Patrick Sanders aveva, già nel gennaio 2024, avvertito i sudditi di Sua Maestà di prepararsi «a una guerra della portata dei grandi conflitti del XX secolo» (https://it.euronews.com/2024/01/25/il-capo-dellesercito-britannico-avverte-i-cittadini-di-prepararsi-a-una-possibile-guerra-c). Esternazioni analoghe si sono registrate in molti paesi europei.

[ii] https://www.lefigaro.fr/international/pays-bas-la-ministre-de-la-defense-qualifie-la-russie-d-ennemi-moscou-fustige-un-desir-de-provoquer-un-conflit-arme-20261008.

[iii] Dino Cofrancesco, Destra, sinistra, centro, l’Inquisizione ce l’abbiamo nel nostro DNA: https://www.fondazionehume.it/politica/destra-sinistra-centro-linquisizione-ce-labbiamo-nel-nostro-dna/

[iv] Cfr. https://www.rsi.ch/info/svizzera/Jacques-Baud-le-sanzioni-e-i-dubbi-sotto-la-Cupola–3378219.html

MarcoTarchi, Diorama Letterario 393