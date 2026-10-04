L’Italia parla spesso del mare come risorsa economica e spazio strategico. Richiama l’importanza dei porti, dei collegamenti e delle rotte commerciali. Più raramente si sofferma sulle persone che rendono possibile tutto questo: i marittimi. Una politica marittima acquista concretezza quando considera anche il lavoro degli equipaggi, la loro preparazione, le condizioni nelle quali operano e le prospettive offerte alle nuove generazioni.

Per chi ha trascorso una parte della propria vita sulle navi, questa distanza è difficile da accettare. Dietro ogni traversata vi sono competenze e responsabilità, ma anche assenze familiari, rinunce e incertezze. Il riconoscimento della gente di mare riguarda il rapporto tra il Paese e una comunità professionale dalla quale dipendono attività essenziali.

Sono nato a Procida, dove il mare entra nelle case attraverso i racconti, le partenze e l’attesa dei ritorni. Per molti ragazzi della mia generazione, frequentare l’istituto nautico significava scegliere una strada impegnativa. Lo studio era l’inizio di un cammino che avrebbe richiesto navigazione, esami ed esperienza, fino all’assunzione di responsabilità sempre maggiori.

Diventare capitano di lungo corso rappresentava un traguardo preciso. Quel titolo esprimeva una preparazione professionale e un’appartenenza. Chi lo conseguiva conosceva il lavoro necessario per arrivarvi e lo portava con un orgoglio destinato a durare oltre l’ultimo sbarco.

Nel 2016 dedicai un articolo alla scomparsa di questa denominazione dal sistema di rilascio dei titoli professionali marittimi. Tornare oggi sull’argomento significa interrogarsi sul modo in cui le istituzioni accompagnano i cambiamenti. Una riforma può rispondere a esigenze concrete e lasciare, nello stesso tempo, la sensazione che una parte della storia professionale non sia stata considerata.

Il riferimento giuridico è l’articolo 123 del Codice della navigazione, dedicato ai «Titoli professionali del personale marittimo». Nella formulazione precedente alle attuali modifiche, esso elencava, per la coperta, il capitano superiore di lungo corso, il capitano di lungo corso, l’aspirante e l’allievo capitano di lungo corso; per la macchina prevedeva, tra gli altri, i corrispondenti titoli di capitano superiore, capitano, aspirante e allievo capitano di macchina.

La modifica del 1998 ha sostituito i primi due commi con una disposizione che attribuisce al Ministro il compito di stabilire, mediante decreto, requisiti e limiti delle abilitazioni della gente di mare e di disciplinare la necessaria attività di certificazione.

La successiva riorganizzazione, appartiene a un’evoluzione normativa articolata. Occorre distinguerne i passaggi, evitando di confondere la cessazione del rilascio delle denominazioni storiche con la cancellazione del percorso compiuto da chi le aveva conseguite.

Senza nulla togliere all’importanza della Convenzione STCW del 1978, alla revisione del 1995 e alle successive modificazioni, ritengo che il discorso debba essere ripreso. Un conto è il titolo professionale, che riconosce un percorso di preparazione ed esperienza; altra cosa è l’abilitazione all’esercizio di determinate funzioni; altra ancora è la qualifica con la quale il marittimo viene imbarcato e assume il proprio incarico.

Nel sistema attuale questi aspetti sono collegati attraverso le certificazioni di competenza. La distinzione non pretende quindi di separarli giuridicamente, ma richiama un’esigenza: l’identità professionale della persona merita attenzione anche oltre le condizioni necessarie per esercitare una funzione.

Difendere il valore del titolo di capitano di lungo corso o del capitano di macchina non significa chiedere deroghe agli obblighi di aggiornamento e certificazione. La sicurezza richiede competenze verificate. Si può però valutare un riconoscimento delle denominazioni storiche compatibile con gli standard internazionali. Conservare la memoria della professione aiuterebbe anche i giovani a comprendere il significato del percorso intrapreso.

Per capire quanto impegno si trovi dietro una qualifica, basta seguire il cammino di un giovane che aspira a diventare ufficiale di coperta o di macchina. Il diploma costituisce la base scolastica; la preparazione professionale deve poi svilupparsi attraverso l’addestramento e l’esperienza.

I percorsi nautici di riferimento sono la conduzione del mezzo navale per la coperta e la conduzione di apparati e impianti marittimi per la macchina. Chi proviene da altri diplomi deve integrare la propria formazione secondo le disposizioni previste. Per accedere come allievo occorrono inoltre l’iscrizione alla gente di mare e l’addestramento di base.

Il percorso ordinario per il primo certificato di competenza comprende, in entrambi i settori, sei mesi di addestramento e ulteriori sei mesi di guardia sotto supervisione, documentati nel libretto di addestramento. Seguono il completamento degli attestati richiesti e l’esame teorico pratico.

La prima difficoltà è trovare un imbarco che consenta di svolgere questo percorso. Senza un’opportunità a bordo, il giovane non può completare la preparazione, anche quando ha studiato con profitto. Le attese tra gli imbarchi possono inoltre allungare il tempo che separa il diploma dall’esame.

A bordo l’allievo deve essere seguito, comprendere le operazioni e svolgere gradualmente i compiti previsti. Il libretto di addestramento deve documentare un’esperienza reale, sostenuta dalla disponibilità degli ufficiali responsabili.

Per la coperta, la preparazione riguarda la navigazione e la gestione della guardia sul ponte; per la macchina, il controllo degli apparati, la manutenzione e la risposta alle anomalie. In entrambi i casi, conoscere le procedure significa comprenderne l’applicazione nelle condizioni operative della nave.

Ai corsi comuni si aggiungono addestramenti specifici: per la coperta, quelli sui sistemi radar, ARPA ed ECDIS; per la macchina, quelli connessi anche alla sicurezza elettrica e agli impianti ad alta tensione.

Questa preparazione richiede un investimento economico. Quote d’iscrizione, trasferimenti e soggiorni possono gravare sul giovane e sulla famiglia quando ancora manca un reddito continuativo. Coordinare corsi e imbarchi può diventare difficile, soprattutto quando sedi e calendari non permettono una programmazione agevole.

L’esame teorico pratico verifica le competenze necessarie per svolgere le funzioni dell’ufficiale. Arrivarvi significa aver completato passaggi scolastici, operativi e documentali, raccogliendo le attestazioni e rispettando requisiti e scadenze.

È giusto che la verifica sia rigorosa. Alla responsabilità affidata a un ufficiale deve corrispondere una preparazione adeguata. Ma il rigore richiede anche chiarezza: il candidato deve sapere quali passi compiere e poter trovare le occasioni necessarie per completarli.

Scuole, amministrazioni, imprese e rappresentanze professionali dovrebbero collaborare per favorire gli imbarchi formativi, sostenere l’accesso ai corsi e accompagnare i giovani fino all’esame. La formazione continua poi lungo la carriera, attraverso ulteriore esperienza e preparazione per le funzioni superiori. Questo investimento personale merita un riconoscimento concreto.

Gli imbarchi, il servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto e l’insegnamento mi hanno consentito di conoscere aspetti diversi della vita marittima. In ciascuno ho ritrovato una professione che coinvolge profondamente l’esistenza personale.

La nave è insieme luogo di lavoro e ambiente di vita. Il riposo avviene dove si presta servizio e le esigenze operative condizionano la giornata. La distanza da casa accompagna tutto il periodo d’imbarco.

Le famiglie condividono questa condizione. Chi rimane a terra affronta responsabilità e imprevisti che non sempre possono essere discussi tempestivamente. Le comunicazioni aiutano, ma non sostituiscono la presenza. Quando si affrontano salute, previdenza e organizzazione del lavoro, queste peculiarità devono trovare considerazione, insieme alla qualità del riposo e alla possibilità di recuperare tra gli imbarchi.

Una parte dei marittimi avverte una distanza dalla politica e dalle organizzazioni sindacali. Occorre ascoltare questo sentimento senza generalizzare: le esperienze variano tra comparti e imprese, ed esistono strutture impegnate nella tutela del lavoro.

La fiducia si indebolisce quando le richieste rimangono senza una risposta comprensibile, quando una promessa non ha tempi riconoscibili o quando il lavoratore fatica a capire chi possa intervenire. Anche una risposta negativa deve essere motivata. Il silenzio alimenta invece la convinzione di non essere considerati.

La politica dovrebbe mantenere un confronto continuativo con la gente di mare. Il sindacato, da parte sua, deve raggiungere persone spesso lontane dalle sedi e dalle assemblee, attraverso assistenza accessibile e informazioni chiare sulle trattative. Spiegare risultati, limiti e impegni aiuta la partecipazione. Lasciare che la delusione diventi rinuncia renderebbe la categoria più debole.

La qualità del lavoro marittimo riguarda l’interesse nazionale. Porti efficienti e infrastrutture moderne hanno bisogno di equipaggi preparati, motivati e messi nelle condizioni di operare bene.

Un confronto stabile tra amministrazioni, imprese, sindacati e istituzioni formative dovrebbe assumere obiettivi verificabili: procedure comprensibili, formazione accessibile e opportunità professionali. In questo quadro trova posto anche il riconoscimento della tradizione. Continuo a portare con orgoglio il titolo di capitano di lungo corso, perché vi riconosco studio, navigazione e responsabilità condivise con altri uomini di mare. Il suo valore si rafforza quando aiuta a rivolgere attenzione a chi naviga oggi. La fiducia può tornare attraverso una tutela efficace, un’opportunità d’imbarco, una rappresentanza presente. È così che l’Italia può dimostrare di riconoscere, insieme al mare, le persone che lo vivono per lavoro.