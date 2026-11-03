Centoventicinque anni di storia dell’armamento italiano sono anche centoventicinque anni di partenze, turni di guardia, separazioni familiari e responsabilità assunte lontano da casa. Celebrarli significa ricordare le imprese che hanno costruito collegamenti e ricchezza, ma anche gli uomini e le donne che hanno permesso alle navi di navigare. La storia della marina mercantile appartiene a tutti loro. E una celebrazione acquista valore quando aiuta a capire quale futuro stiamo preparando a chi, oggi, vorrebbe iniziare quella stessa vita.

L’assemblea di Confitarma del 27 ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offre questa occasione. Nella relazione di Mario Zanetti (nella foto) il richiamo alla formazione e all’accessibilità delle professioni marittime merita particolare attenzione. Perché accanto alla sicurezza delle rotte, alla transizione energetica e alla competitività della bandiera esiste una questione che condiziona tutte le altre: la capacità dell’Italia di formare, accompagnare e riconoscere i propri naviganti.

Quando Confitarma nacque, nel 1901, il mare era già per molte comunità italiane lavoro quotidiano e possibilità di riscatto. Nei paesi della costa e nelle isole, la nave metteva in relazione economie lontane e destini familiari. A Procida, come in tante altre terre marinare, partire significava entrare in un mestiere del quale si conoscevano il prestigio e la durezza. Dietro ogni imbarco c’erano una preparazione, una famiglia e spesso una lunga attesa.

Le scuole nautiche avevano dato ordine e fondamento scientifico a conoscenze maturate attraverso generazioni di navigazione. Lo studio della matematica, dell’astronomia, della stabilità e delle macchine si univa all’apprendimento pratico. Il passaggio dalla vela al vapore, e poi ai motori, richiese professionalità nuove. La tradizione marittima si conservò proprio perché seppe cambiare: aggiornando strumenti e competenze senza interrompere la trasmissione dell’esperienza.

Le guerre spezzarono questo percorso, imponendo alla marina mercantile perdite gravissime. La ricostruzione riportò sulle rotte navi, equipaggi e speranze. Le navi classe Liberty, i collegamenti commerciali e i transatlantici accompagnarono la ripresa del Paese. Dietro la crescita economica del dopoguerra lavorava anche un’Italia spesso poco visibile da terra: quella delle sale macchine, delle plance, delle coperte battute dal mare e dei servizi di bordo.

Chi ha navigato sa quanto fosse impegnativo diventare ufficiale e arrivare al comando o alla direzione di macchina. Lo studio continuava dopo la scuola; l’esperienza si accumulava attraverso imbarchi, esami e responsabilità crescenti. Non bisogna abbellire il passato: esistevano sacrifici pesanti, disuguaglianze e condizioni che nessuno dovrebbe rimpiangere. Ma la progressione professionale aveva un significato riconoscibile. Un giovane poteva vedere, davanti a sé, il cammino compiuto da chi lo precedeva.

Oggi quel cammino richiede competenze ancora più ampie. L’inglese tecnico, l’elettronica, i sistemi digitali e la gestione delle emergenze appartengono alla preparazione ordinaria. I nuovi combustibili aggiungono rischi e procedure da conoscere. La Convenzione STCW, adottata nel 1978 e successivamente aggiornata, ha stabilito standard internazionali indispensabili per la formazione e la certificazione. Sarebbe irresponsabile considerare questi requisiti un intralcio: dalla loro applicazione dipende la sicurezza di persone, navi e ambiente.

Il problema nasce quando il percorso necessario per acquisire quelle competenze diventa difficile da comprendere e da sostenere. Il diploma nautico apre una strada, ma non esaurisce i requisiti per esercitare come ufficiale. Servono addestramento, navigazione documentata, corsi, idoneità ed esami. Ogni passaggio ha una ragione; occorre però chiedersi se l’insieme sia organizzato nell’interesse della formazione oppure lasci al giovane il compito di ricomporre, da solo, tutte le parti.

Il primo imbarco è il punto sul quale misurare la serietà del sistema. Per completare la preparazione occorre navigare, ma per navigare occorre trovare una compagnia disposta a imbarcare e seguire un allievo. Il percorso ordinario per diventare ufficiale, il famoso Patentino, comprende dodici mesi di addestramento a bordo, con specifiche condizioni. Quel requisito diventa una barriera se manca la possibilità concreta di maturarlo.

Poi ci sono le spese. Corsi, visite, trasferimenti e permanenze fuori sede possono gravare su famiglie che hanno già sostenuto gli studi. Non esiste un costo identico per tutti, e sarebbe scorretto indicare cifre senza distinguere i percorsi. Resta una questione concreta: quando l’accesso alla professione richiede anticipazioni economiche e attese incerte, la selezione rischia di dipendere dalla disponibilità familiare quanto dal merito. Un Paese marittimo dovrebbe preoccuparsene. Le difficoltà aumentano quando il giovane incontra procedure frammentate, informazioni non facilmente confrontabili e scadenze da coordinare.

Dentro questa discussione si colloca la questione dei titoli professionali marittimi, che esprimevano una preparazione e una collocazione riconosciuta nella società. Non erano semplicemente parole solenni: riassumevano studi, navigazione, esami e responsabilità.

A questo proposito occorre essere precisi. Non sono state eliminate tutte le qualifiche marittime, né è venuta meno la certificazione necessaria per esercitare. Le figure operative sono definite secondo funzioni e limiti coerenti con gli standard internazionali. La critica riguarda il superamento delle denominazioni storiche e il riconoscimento della professionalità acquisita: una questione che non va confusa con l’assenza di regole.

A mio giudizio, l’aspetto scandaloso è aver accettato che, in questa trasformazione, il valore pubblico dei titoli storici potesse diventare marginale, senza attribuire sufficiente importanza alla continuità professionale che rappresentavano. Adeguare le abilitazioni era necessario. Si poteva però salvaguardare, accanto alla certificazione richiesta per il servizio, un riconoscimento chiaro della qualificazione conseguita. Modernizzare avrebbe dovuto significare anche spiegare e valorizzare questa continuità, soprattutto agli occhi dei giovani.

La distinzione tra qualificazione acquisita e possibilità attuale di esercitare è essenziale. Per tornare o continuare a navigare occorrono idoneità e competenze aggiornate: la disciplina in vigore prevede verifiche periodiche, a intervalli non superiori a cinque anni, per le certificazioni interessate. Nessuno può pretendere di assumere responsabilità operative sulla sola base dell’esperienza passata. Ma si può chiedere che lo Stato renda riconoscibile il patrimonio professionale maturato, distinguendolo con chiarezza dai requisiti da mantenere per l’imbarco.

Questa chiarezza gioverebbe anche a chi sceglie, dopo anni di mare, un’attività a terra. L’esperienza nautica può trovare impiego nell’organizzazione delle flotte, nella sicurezza e nella formazione, secondo le competenze e i requisiti di ciascun ruolo. La carriera marittima dovrebbe poter essere raccontata come un percorso capace di evolvere. Un giovane ha bisogno di sapere quali responsabilità potrà assumere, come verranno riconosciute e quali prospettive potrà costruire nel tempo.

Le parole pronunciate da Confitarma chiedono dunque un seguito verificabile. Ministeri competenti, scuole, ITS Academy, università, armatori e sindacati dovrebbero concordare percorsi leggibili, opportunità di imbarco formativo e sostegni economici mirati. Sarebbe utile conoscere quanti diplomati cercano di navigare, quanti trovano posto e quanti rinunciano prima dell’abilitazione. Misurare questi passaggi aiuterebbe a capire dove intervenire, evitando che la richiesta di personale conviva con l’abbandono di giovani preparati.

Alle scuole va assicurato un confronto stabile con chi naviga. Laboratori e simulatori sono preziosi, ma devono inserirsi in una continuità didattica che accompagni lo studente fino alla prima esperienza professionale. Le testimonianze dei naviganti possono dare concretezza allo studio, mostrando come una nozione diventi decisione e quanto una decisione possa pesare sulla vita degli altri.

La storia dell’armamento italiano merita rispetto proprio perché impone responsabilità.Dalle repubbliche marinare alle comunità costiere e insulari, dai velieri ai piroscafi, fino ai transatlantici e alle navi di oggi, la marineria italiana ha costruito una parte essenziale della storia del Paese. Questo patrimonio vive nelle conoscenze trasmesse, nel lavoro degli equipaggi e nella capacità di preparare chi verrà dopo. Ricordarlo significa assumersi la responsabilità di continuarlo.

Alla generazione che si affaccia oggi al mare dobbiamo offrire occasioni di apprendimento e una professione nella quale riconoscersi. Recuperare il valore dei titoli storici, rendendolo compatibile con le certificazioni internazionali, sarebbe un segnale concreto. La nave può cambiare motori, strumenti e rotte ma ha sempre bisogno di qualcuno che sappia condurla. È dalla preparazione e dalla dignità di quelle persone che deve cominciare il futuro dell’Italia marittima.