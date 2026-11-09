Per Valeria si prefigurava il gran giorno, quella signora cinese di Hong Kong che due anni prima era arrivata in negozio in via Montenapoleone sarebbe tornata. Aveva chiamato la settimana prima ed aveva anche chiesto espressamente di Valeria : voleva farsi servire e consigliare proprio da lei.

Valeria ricordava ancora quella giornata, la signora di Hong Kong aveva comprato per 80.000 euro, tra borse, vestiti, cinture, scarpe, foulard, camicette, insomma aveva quasi svaligiato il negozio della notissima griffe milanese per cui lavorava.

Di questi ottantamila euro, qualcosa era andato pure a lei, la maison riconosceva una percentuale d’incentivo per le sue capacità di commessa d’alto livello.

La ricchissima cinese era rimasta soddisfatta a tal punto da averle scritto un paio di volta inviandole dei selfie con gli abiti acquistati indossati ad una festa.

Valeria sapeva che quel giorno, ormai prossimo, non avrebbe reso felice solo la signora cinese, ma con l’incentivo riservato a tutte le commesse che facevano superare una certa soglia di guadagno al negozio , avrebbe potuto mettere a posto i suoi conti ed in più realizzare qualche progetto per l’estate.

Poi arrivò la doccia fredda : la signora cinese aveva visto i filmati dei vari telegiornali dove ragazzini viziati avevano sfondato le vetrine del centro e del quadrilatero della moda di Milano e con molto dispiacere aveva comunicato la disdetta dell’appuntamento con Valeria ; decine di migliaia di euro se ne erano andati in fumo, Valeria doveva ripensare a tutti i suoi progetti.

Laura li aveva visti arrivare, prima urlavano quegli incappucciati invasati, poi si erano messi a correre, tirando petardi e bottiglie. Nel bar bistrot si era diffuso il panico, dieci giovani, di cui ben otto ragazze, avevano cominciato in modo concitato a chiudere ogni porta, provato ad abbassare le saracinesche ma non c’era stato tempo, un ragazzo aveva tentato di creare una barriera con delle sedie, ma sembrava una cosa raffazzonata. I vandali erano ormai davanti al locale, urlavano, ridevano, minacciavano, mentre i dieci inservienti arretravano nell’interno del bar.

Fuori un incappucciato mostrò una bottiglia, ma poteva essere anche una molotov non ancora accesa. Laura cominciò a tremare, le venne in mente la tragedia di Crans Montana, anche lì per delle bottiglie si sviluppò un terribile incendio, ed anche lì in quel bar bistrot dove lavorava non c’erano vie d’uscita, o meglio lei e gli altri non erano stati addestrati per scappare da quell’inferno.

Laura piangeva e tremava, ma anche gli altri non erano da meno.

Gli incappucciati ridevano e gridavano, qualcuno lanciò dei sassi che colpirono un paio di vetrine.

Laura chiuse gli occhi , sentì un rivolo caldo scorrere lungo le cosce, ma al rumore delle vetrine infrante non seguì alcuna intrusione.

Nel bar c’erano solo paste da rubare, forse qualche superalcolico, ma l’orda barbarica si accorse di un vicino negozio di scarpe sportive, molto meglio assaltare quello.

Laura si vergognò di aver provato paura, ma realizzò con sollievo che quella sera sarebbe tornata a casa.

Roberto era contento del suo nuovo lavoro, non era il massimo, certo avrebbe sperato di più, ma tanto per iniziare andava bene anche fare il cameriere in quel bar del centro ; con le mance degli stranieri poi si guadagnava bene.

Quel terribile sabato non era nemmeno riuscito ad arrivare al lavoro, era stata una fortuna.

Il bar non era stato devastato più di tanto, erano stati soprattutto i negozi ad essere saccheggiati.

Ma il peggio non era ancora arrivato ; nei giorni successivi la clientela era crollata, la paura di nuovi scontri aveva dissuaso la gente a sostare ai tavolini sulla strada.

Gli incassi erano più che dimezzati, l’atmosfera non era più la stessa, pochi sparuti e spauriti i frequentatori.

Dopo una settimana di questo andazzo, il gestore del bar chiamò da parte Roberto ed un suo collega, assunto lo stesso giorno di un mese prima.

“Ragazzi, gli affari non vanno per niente bene, se ad ogni weekend la situazione è questa, io non ce la faccio a tirare avanti. Voi due siete in prova, mi spiace ma vi debbo lasciare a casa. Se tutto tornerà normale vi richiamerò, altrimenti per me non c’è futuro.”

Roberto prese la via di casa, in periferia sull’autobus,la sera rimasero in due. Alla penultima fermata scese un ragazzo vestito solo di abiti griffati, il berrettino di Gucci, la tuta di Armani, le Nike ai piedi. La giacca aveva ancora i tagliandi attaccati, le scarpe la piastrina antitaccheggio.

Roberto scese da solo al capolinea.