Sono già 77 le organizzazioni che hanno aderito al presidio nazionale convocato per il prossimo 26 novembre a Roma, in Piazza Capranica, contro il Disegno di legge sulla caccia attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Si tratta di un risultato senza precedenti, che vede unite associazioni appartenenti a mondi diversi ma accomunati dalla convinzione che la tutela della fauna selvatica, della biodiversità e dei beni comuni non possa essere sacrificata agli interessi di una minoranza. Ambientalisti, animalisti, scienziati, escursionisti, esperti di conservazione, operatori del territorio, realtà imprenditoriali e cittadini hanno deciso di far sentire insieme la propria voce in un momento che viene considerato decisivo per il futuro delle politiche di tutela della natura nel nostro Paese.

Hanno aderito:

AFNI, Alleanza Anti-Specista, Altura, Amici della Terra, ANBA, ANVA, Animal AID, Animal Equality Italia, Animalisti Italiani, ASOIM, Associazione Caretta Caretta, Associazione Guardiaparco Italiani, Associazione Nazionale Guardiaparco, Associazione per la Conoscenza dei Lupi Periurbani, CAI, CERM, CIRF, CISO, Climate Pride, Cosmofauna, Earth, EBN Italia, ENPA, Essere Animali, Etico Scienza, FEE, Federazione Nazionale Pro Natura, FederTrek, Fondazione Capellino, Fondazione Cave Canem, Fondazione Islander, Fondazione Marevivo, Fondazione Michele Panuccio, Forum Ambientalista, Gaia, GAROL, Green Impact, Greenpeace, GRIG, Gruppo Insubrico di Ornitologia, Humane World for Animals, Il Mio Amico Albero, Io Non Ho Paura del Lupo, Italia Nostra, ISDE, Italian Youth Biodiversity Network, L’Altritalia Ambiente, LAC, LAV, LEAL, Legambiente, LEIDAA, LIMAV, Lipu, LNDC Animal Protection, MAN, Mountain Wilderness Italia, NAHR, OIPA, Rete dei, Santuari di Animali Liberi in Italia, Rewilding Appennines, Salviamo l’Orso, Società Ornitologica Italiana, SOS Gaia, SROPU, SRSN, VAS, Waldrappteam, WWF Italia