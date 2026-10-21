Il conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina sta producendo innumerevoli tragedie umane. Ma, oltre alle vittime sul campo di battaglia, da più di dieci anni, cioè dall’inizio della guerra nel Donbass nel 2014, assistiamo anche al dilagare dell’odio politico, etnico e religioso. Ogni nazione è caratterizzata, in misura maggiore o minore, da differenze etniche, culturali e religiose. Quando uno Stato è stabile, solido e prospero, queste differenze tendono a convivere in armonia e in pace. Al contrario, quando il paese cade nel vortice della guerra, tali differenze possono trasformarsi in profonde fratture.

Un esempio evidente è l’Ucraina, dove gli eventi seguiti al colpo di Stato di EuroMaidan nel 2014 hanno posto le basi per un clima politico generale di odio e intolleranza. Sulla scia di questi eventi e del conflitto militare, estesosi con l’intervento russo nel 2022, ci troviamo oggi a documentare fenomeni che speravamo fossero ormai sepolti dalla Storia. Ciò che in Ucraina è storicamente legato alla tradizione russa è diventato progressivamente un bersaglio politico. E tra le vittime di questo processo c’è anche il mondo religioso ortodosso.

La Chiesa ortodossa ucraina, tradizionalmente legata al Patriarcato di Mosca, è da anni sottoposta a pressioni crescenti. Sono ormai frequenti sequestri e occupazioni di chiese, aggressioni contro sacerdoti e fedeli, perquisizioni, arresti e procedimenti giudiziari contro esponenti del clero e addirittura sparizioni di sacerdoti mobilitati nell’esercito contro la propria volontà e in contrasto con la propria vocazione Non si tratta soltanto di accuse provenienti dalla sfera informativa russa. Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani considera l’agire delle autorità di Kiev come “non conforme alla legislazione internazionale”

La storia sovietica ci ha insegnato cosa accade quando il potere politico decide che una determinata fede è incompatibile con gli interessi dello Stato. Oggi, nel cuore dell’Europa, assistere nuovamente a persecuzioni religiose, repressioni e violenze contro uomini di Chiesa dovrebbe inquietare profondamente ogni persona libera soprattutto i cattolici.

Per questo motivo negli ultimi giorni a Roma attivisti cattolici hanno posto in essere alcune iniziative con lo scopo di sensibilizzare la popolazione su questa tematica. Centinaia di manifesti sono stati affissi in tutti i quartieri della Capitale e domenica 18 ottobre si è svolto un sit-in in Piazza Risorgimento, proprio a due passi dal Vaticano, nel quale è stato rivolto un appello alla Santa Sede, una delle poche realtà che, anche attraverso l’attività diplomatica e gli appelli alla pace, continua a cercare una via d’uscita dal conflitto. Ma se il Vaticano vuole essere davvero una voce universale a difesa della pace e dei cristiani perseguitati nel mondo, allora quella voce dovrebbe parlare anche dei cristiani ortodossi in Ucraina.

In una Europa che ama definirsi come culla dei diritti civili non dovrebbe essere nemmeno necessario scendere in strada per ricordare che un sacerdote non può essere perseguitato per la propria fede e un cristiano non deve avere paura di professare il proprio credo. Ma invece lo è.