L’Italia meridionale da alcuni giorni ormai è praticamente paralizzata dallo sciopero di autotrasportatori ed agricoltori (a scanso di equivoci, condivido pienamente la loro protesta) ma a tenere banco sui media e – peggio ancora – nel dibattito politico nazionale è “l’emergenza maranza” dopo gli incidenti di Milano.

Che quanto accaduto nel capoluogo lombardo sia grave nessuno lo nega, ma non è nulla che non possa essere gestito con un po’ di prevenzione, qualche robusta carica della Celere se proprio necessario e, soprattutto, con le attuali misure previste dal codice penale. Non c’è alcun bisogno di inventare nuovi reati, cosa che puntualmente ha invece fatto il governo Meloni. Del resto è prassi consolidata della politica italiana: di fronte a casi di cronaca che turbano l’opinione pubblica, ecco pronto il nuovo reato.

Novità che a poco o nulla servono, come ben può testimoniare qualsiasi addetto ai lavori: non la minaccia di pene gravosissime, bensì l’effettività della pena costituisce l’unico vero deterrente alla commissione di reati. Ma nel Belpaese, come ci ricorda anche il Manzoni, la passione per “grida” drastiche quanto inutili risale a vecchia data.

Dunque la nuova emergenza nazionale sono i maranza. Che sono un problema reale, ma non solo di ordine pubblico perché in molti casi chiamano in causa fenomeni che nessuno – a destra come a sinistra – sembra intenzionato ad affrontare realmente. Ad iniziare dal collasso del ruolo della famiglia come prima cellula educativa (anche e soprattutto morale), per arrivare alla distruzione di un sistema scolastico che dopo aver rinunciato a trasmettere valori non trasmette neanche nozioni (la qualità media degli studenti italiani di ogni ordine e grado è semplicemente deplorevole).

E c’è poi il grande tema dei figli di immigrati – le seconde e terze generazioni- che, come in Francia, continuano spesso a sentirsi marocchini o algerini o senegalesi, insomma tutto tranne che “nuovi italiani”, come vorrebbe la retorica de La Repubblica.

A fronte di tutto ciò la politica italiana si divide tra giustificazionisti alla “ma però” e quanti sognano una soluzione alla Bava Beccaris (o alla Bonaparte, per gli esterofili): qualche cannonata sulla folla e via.

Del Mezzogiorno in crisi, invece, quasi nessuno parla. E chi lo fa – ogni riferimento ai ministri Salvini e Lollobrigida non è casuale – spesso lo fa per dare aria alla bocca o, meglio, per riempire uno spazio social. Eppure le fotografie di scaffali vuoti, benzinai chiusi, tir fermi a bordo strada che rimbalzano sui social o nelle chat whatsapp mostrano un disagio profondo e reale.

Fossero foto provenienti da Cuba almeno i giornali di centrodestra le rilancerebbero per mostrare lo sfascio del regime post-castrista, invece arrivano da Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. Regioni che evidentemente valgono meno dell’isola caraibica. Neanche il vulcanico Crosetto, che pure vede complotti russi anche se si blocca l’ascensore di casa, è riuscito ancora a chiamare in causa Putin per lo sciopero degli autotrasportatori (attenzione, mentre scrivo queste righe potrei essere smentito: Guidone è in servizio permanente effettivo di vigilanza antiputiniana).

Peccato, La Stampa, La Repubblica, Il Riformista e via elencando almeno avrebbero dedicato qualche titolo di prima pagina all’ennesima crisi meridionale seppur in salsa russa.

E allora che fare? Un’idea, malvagiamente, si fa strada nella mia mente: ma noi meridionali non possiamo travestirci da maranza e fare un po’ di casino nelle nostre città? Niente di serio, nessuna violenza o vetrina spaccata, semmai una grande sceneggiata con tanto rumore e nessun danno. Chissà, magari così i finti tonti che occupano le poltrone romane potrebbero finalmente guardare verso sud. Certo, il pericolo che invece degli sconti sulla benzina arrivi una nuova legge Pica c’è, ma forse il gioco vale la candela.