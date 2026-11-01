«Si può amare una nave come si ama una donna, anche di più. Certo, una nave non si ama tutti i giorni, tutt’altro: vengono giornate in cui si maledice lei e chi l’ha fatta […]. Ma neanche una donna amata si ama tutti i giorni». Vittorio G. Rossi, magnifico quanto dimenticato scrittore di mare, tratteggiava così quel profondo, quasi inesprimibile nodi di sentimenti che lega ogni vero marinaio alla “sua” nave. E poco importa se si tratti di un vecchio cargo —quei scassati tramp steamer cantati da Álvaro Mutis — o di una scintillante nave da crociera, di una puzzolente betoniera — ultimo imbarco, tanti, troppi anni fa, di chi scrive queste note — o di una super petroliera. La nave per chi “batte le onde” è partenze e ritorni, lavoro e lontananza, silenzi e amici. Ricordi. La nave è casa.

Pensieri certamente inusuali, magari persino stravaganti, per i terragni, per tutti coloro che preferiscono restare ad osservare gli orizzonti marini con occhi balneari, consolandosi con una sdraio sulla battigia e una frittura di pesce al ristorante.

Questioni di opportunità, di scelte, di tempi. Già il tempo. Per la gente di mare la vita —settimane, mesi, anni spruzzati dalla salsedine — è scandita da imbarchi e sbarchi, da ore di guardia —scrutando orizzonti infiniti o consultando gli strumenti di bordo — e tante riflessioni e pensieri; uno scorrere temporale che scivola tra un approdo e l’altro, frammezzato da brevi incursioni a terra, intermezzi familiari o passaggi di routine nella Capitanerie.

Questo è il tempo dei marittimi, una comunità viaggiante di cui poco si parla e ancor meno si apprezza il loro incessante sforzo che, ieri come oggi, sorregge e alimenta una fetta importante del nostro prodotto interno lordo (oltre l’11 per cento) e assicura all’Italia, Paese terragno e distratto, gran parte delle esportazioni del made in Italy e dei rifornimenti vitali (come conferma l’attuale crisi di Hormuz) per il Patrio Stivale.

Ben venga allora questo nuovo, intenso libro dell’ammiraglio Nicola Silenti, penna elegante e arguta (come i nostri lettori ben sanno e conoscono), intelligenza libera e curiosa ma soprattutto marinaio vero, formatosi tra oceani, tempeste, studi. Bastimenti e fruttuose letture.

“Non sono mai sceso da una nave” —sviluppo e completamento del precedente “Le rotte e le radici”, edito sempre da GIA —offre al lettore un interessante quanto originale punto d’osservazione sulla vita di bordo in un mondo in continua trasformazione. Attraverso le sue vicende professionali ed umane, Silenti ci racconta l’arte del navigare, mestiere complesso e sommamente impegnativo, su un «mare che non si possiede mai, si attraversa. E talvolta decide di ricordarcelo», come quel colosso liquido, un’onda anomala alta 35 metri, che lo colse al largo delle coste americane.

Tempeste, bonacce, venti, stelle luminose, ma anche porti e città, genti, incontri e commiati. Il Golfo Persico, gli scali del Far East, Suez, l’Atlantico, i Caraibi. E sempre sullo sfondo, punto di partenza e ritorno, l’amata Procida, scrigno degli affetti e delle memorie del comandante Nicola Silenti. Un libro da leggere e rileggere.

Nicola Silenti, Non sono mai sceso da una nave, GIA editore Cagliari 2026. Pp. 275, euro 15,00