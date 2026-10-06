Per troppo tempo abbiamo avuto paura persino di pronunciarla: Patria. Una parola semplice, antica, carica di storia. Una parola che non dovrebbe appartenere né alla destra né alla sinistra, perché viene prima delle appartenenze politiche e riguarda il legame tra una comunità e la propria storia.

Essere patrioti non significa guardare il mondo con ostilità. Significa sapere da dove veniamo. Significa riconoscere una lingua, una cultura, una memoria, dei simboli e una storia condivisa. Significa comprendere che una Nazione non è soltanto un territorio amministrato da uno Stato, ma una comunità costruita nel tempo.

E ciò che abbiamo ricevuto non ci appartiene soltanto: abbiamo anche il dovere di conservarlo e trasmetterlo.

Ma il patriottismo del XXI secolo non può fermarsi alla memoria. Deve confrontarsi con la Costituzione. È qui che il sentimento nazionale diventa responsabilità civile. La Costituzione stabilisce le regole fondamentali della nostra convivenza, protegge le libertà, delimita il potere e riconosce la sovranità popolare. Non è un monumento da celebrare nelle cerimonie ufficiali per poi dimenticare nella vita quotidiana.

È il patto civile della comunità nazionale.

Per questo il vero patriottismo democratico non consiste nell’obbedienza cieca alle istituzioni. Al contrario, comprende anche il diritto di contestarle quando non funzionano, di criticarle quando sbagliano e di chiedere che siano più giuste, più efficienti e più vicine ai cittadini. Ma c’è una differenza fondamentale tra criticare la democrazia e volerla demolire. Una democrazia può essere migliorata. Le sue istituzioni possono essere riformate. Le sue leggi possono essere cambiate. Ma tutto questo deve avvenire attraverso le regole che la stessa democrazia mette a disposizione.

La sovranità popolare non è il diritto del più forte: è il potere del popolo esercitato secondo la legge.

Ed è proprio qui che oggi dovremmo interrogarci. Quanto conosciamo realmente la nostra Costituzione? Quanto conosciamo la nostra storia? Quanto siamo disposti a difendere i principi democratici quando a essere tutelato è qualcuno che non votiamo, che non stimiamo o che non condivide le nostre idee?

È facile parlare di libertà quando riguarda noi stessi. È molto più difficile difenderla quando riguarda l’avversario. È facile invocare le regole quando ci danno ragione. È molto più difficile rispettarle quando il risultato non coincide con le nostre aspettative. È in questi momenti che si misura la solidità di una cultura democratica.

Patriottismo significa anche questo: riconoscere qualcosa che viene prima della nostra parte politica.

La Nazione non è un partito. La Costituzione non è una tessera politica. La bandiera non appartiene a una maggioranza parlamentare. Le istituzioni appartengono ai cittadini.E proprio per questo una comunità nazionale ha bisogno di recuperare senza complessi il valore dell’identità. Difendere la propria cultura non significa disprezzare quella degli altri. Conoscere la propria storia non significa rifiutare il futuro. Rivendicare la propria sovranità non significa negare la cooperazione internazionale. Avere radici non impedisce di guardare lontano.

Al contrario: chi non sa da dove viene rischia di non sapere nemmeno dove vuole andare.

Il patriottismo costituzionale può dunque diventare il punto d’incontro tra due esigenze che troppo spesso vengono presentate come incompatibili: l’amore per la propria Nazione e il rispetto delle libertà democratiche.

La sfida è tutta qui.Non basta esporre una bandiera. Non basta citare la Costituzione. Non basta dichiararsi patrioti. Bisogna dimostrarlo nella vita pubblica: rispettando la legge, difendendo la libertà, pretendendo istituzioni autorevoli ma sottoposte alle regole, tutelando la dignità dei cittadini e trasmettendo alle nuove generazioni la consapevolezza di appartenere a una storia.

La Patria non è una parola da nascondere. È una responsabilità da assumere. E la Costituzione non è il limite della nostra identità nazionale: è una delle forme attraverso cui quella identità, nella democrazia, diventa responsabilità, libertà e futuro.