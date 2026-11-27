Sigmund Freud definiva la religione principalmente come un’illusione che esaudiva i desideri, e come una nevrosi ossessiva, radicata nell’impotenza umana e nella difesa psicologica, plasmata dalle esperienze dell’infanzia e dalla necessità di affrontare la paura, la sofferenza e la morte. Insomma, un’illusione guidata da profondi desideri umani, che non troviamo nel mondo animale: quelli di ottenere protezione, giustizia e immortalità, e di trovare aiuto per affrontare le forze schiaccianti della natura, le difficoltà della vita e l’inevitabilità della morte, offrendo significato, conforto e la promessa di un aldilà.

Sono state recentemente pubblicate le annotazioni personali di Jorge Mario Bergoglio, a cura del prefetto per la Dottrina della Fede, Victor Fernandez. Sono emersi racconti in cui l’ex pontefice scrive di aver percepito e visto il demonio in tre occasioni e le «porte dell’inferno» una volta, nel contesto di una crisi spirituale durata due anni durante il suo pontificato.

Queste crisi sono state descritte come un “lato intimo e tormentato del suo cammino interiore”, una sua “dimensione mistica”, sottolineando che “non è un caso che nella storia siano stati proprio i mistici a provare la presenza di realtà spirituali maligne”. Ma la realtà è probabilmente un’altra. Tanti esaltati, che spesso chiamiamo mistici, hanno avuto visioni e rivelazioni extrasensoriali. Da Abramo, che percepiva voci ed ordini divini che lo istigavano a uccidere il figlio, a Bergoglio, che credevamo un papa moderno, di Sinistra e un po’ materialista, ma che invece aveva le sue ossessioni e visioni medioevali.

Era da parecchi decenni che, per i membri della Chiesa cattolica, non era più di moda parlare del diavolo. Quando noi agnostici lo citavamo davanti ai nostri amici credenti, solo per vedere come avrebbero reagito, ci rispondevano con sorrisetti mezzo imbarazzanti, come per dirci: “guarda, lasciamo stare, questo è un tema superato, come la costola di Adamo”. Ricordo, in particolare, una risposta interessante: “L’inferno, se esiste, è vuoto”, ricalcando l’idea/speranza del grande teologo svizzero Hans Urs von Balthasar.

Eppure, l’esaltazione religiosa, associata ad illusioni e nevrosi, è sempre esistita, da Abramo a Bergoglio, passando pure attraverso la seduta spiritica di Romano Prodi e l’acqua santa di Giovanni Trapattoni, che purtroppo non ci salvò dal famigerato arbitro ecuadoriano Byron Moreno. Oramai fa parte del nostro DNA. Non ce ne libereremo mai. E se un giorno dovessimo proprio liberarcene, saremmo o no più felici?