Quando una nave arriva in ritardo, in porto tutti devono rivedere il proprio lavoro. Chi la aspetta in banchina deve riorganizzare i turni, chi deve ritirare la merce cambia orario e chi ha in programma di partire può dover aspettare. È una situazione che chi va per mare conosce bene. Da terra si vede una nave ferma. A bordo si sa quante persone stanno lavorando perché possa ripartire. È anche da questa realtà quotidiana che dovrebbe partire chi vuole riformare i porti italiani.

Su Destra.it, il 16 ottobre, avevo scritto delle difficoltà incontrate dalla riforma della legge 84 del 1994. Da allora il calendario è cambiato. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha spiegato che il disegno di legge dovrebbe arrivare nell’aula della Camera dopo la legge di bilancio e passare poi al Senato. La sua previsione è che si arrivi ai primi mesi del 2027. Il rinvio offre al Parlamento il tempo per chiarire una questione che interessa direttamente chi lavora negli scali. Quali problemi risolverà la riforma e chi si assumerà il compito di risolverli?

Il Governo propone una società pubblica, Porti d’Italia S.p.A., per programmare e realizzare le opere più importanti. Coordinare a livello nazionale gli investimenti può avere senso. Un porto vive dei suoi collegamenti e un’opera può interessare più territori. È però ragionevole chiedere che si spieghi, con un caso concreto, quale decisione la nuova società potrebbe prendere più rapidamente e quali compiti resterebbero alle Autorità di sistema portuale, gli enti che oggi amministrano gli scali. La risposta aiuterebbe a capire se convenga istituire la società o rafforzare il lavoro che il Ministero e le Autorità possono già svolgere insieme.

Pensiamo a una ferrovia che arriva in porto. Per chi spedisce la merce conta che il treno possa partire quando serve e proseguire verso la sua destinazione. Se manca lo spazio per preparare i convogli o la linea ha già troppi treni, il nuovo binario da solo serve a poco. Chi conosce lo scalo sa con quali persone parlare prima di spendere denaro. Sa anche che, in certi casi, sistemare un accesso può essere più urgente che ampliare una banchina. Mi piacerebbe che il dibattito parlamentare partisse da esempi così. Si capirebbe meglio dove oggi si perde tempo e che cosa la legge può cambiare.

Il punto più delicato riguarda le persone chiamate a dirigere i porti. Una legge può cambiare gli enti e distribuire diversamente i compiti. A decidere se un lavoro può essere fatto mentre un terminal è in attività, o se una nuova opera risponde alle esigenze dei traffici, saranno sempre persone in carne e ossa. Per questo occorrono dirigenti che conoscano davvero il settore. Devono sapere come funziona uno scalo, come si lavora in banchina, di che cosa hanno bisogno le imprese e come la merce prosegue il suo viaggio. Devono anche saper amministrare denaro pubblico e rispondere delle proprie scelte.

È qui che il confronto politico ha mostrato il suo limite. Si è discusso molto di chi debba avere più potere. Si è spiegato troppo poco come quel potere verrà esercitato e con quale competenza. Chi propone una riforma dovrebbe saper indicare dove si inceppa una decisione, chi ha oggi il compito di prenderla e come intende abbreviare l’attesa. Finché queste risposte mancano, è legittimo dubitare che il problema sia stato compreso fino in fondo. È un giudizio sul modo in cui la questione è stata affrontata, e il Parlamento ha ancora il tempo per dare risposte migliori.

Lo stesso vale per le nomine. Di fronte alla scelta di un presidente o di un dirigente vorrei poter leggere quali responsabilità ha già avuto, quali risultati ha ottenuto e perché la sua esperienza è adatta all’incarico. La vicinanza a chi nomina ha poco a che vedere con la capacità di dirigere uno scalo. Conta anche l’indipendenza di giudizio. Chi ha la responsabilità di un porto deve poter dire che un’opera molto attesa può aspettare, se i dati mostrano che c’è un’urgenza maggiore. E chi lo ha nominato deve essere disposto ad ascoltarlo e a chiedergli conto delle decisioni prese.

Le competenze servono anche negli uffici. Chi segue una gara, una concessione o un cantiere conosce spesso passaggi che sfuggono a chi vede soltanto il progetto finito. Se la riforma prevede di spostare personale, occorre sapere chi continuerà a occuparsi delle pratiche già aperte. Intanto ci sono banchine da mantenere, accessi da migliorare e lavoratori da formare. Anche il lavoro portuale va discusso con chi lo conosce. Quando due navi arrivano a poca distanza l’una dall’altra, servono persone preparate, turni organizzati e condizioni che consentano di lavorare in sicurezza.

Da qui al voto mi aspetterei che il Governo scegliesse qualche opera già in programma e spiegasse come cambierebbero le cose con la riforma. Chi decide, quali fondi può usare, chi seguirà i lavori e chi dovrà spiegare un eventuale ritardo. Anche le opposizioni potrebbero dire, sugli stessi esempi, che cosa farebbero con le strutture esistenti. Chi lavora nei porti avrebbe così qualche elemento in più per giudicare il testo e, una volta approvato, per capire se i tempi si sono davvero accorciati.

In mare capita di aspettare prima di entrare in porto. In quelle ore si prepara la manovra, si aggiornano gli orari e si avverte chi aspetta a terra. Vorrei che il Parlamento usasse allo stesso modo il tempo che ha davanti. Prima di votare, chiarisca chi dovrà prendere le decisioni e come saranno scelte le persone chiamate a farlo. Chi lavora nei porti saprà giudicare la riforma quando avrà davanti un problema concreto e saprà a chi rivolgersi e quando aspettarsi una risposta.