I cyberattacchi rappresentano la new entrance per tenere le persone in tiro, spaventate e insicure. Oltre alla pronta attribuzione agli untori di turno e a reclamare adeguati investimenti per tutelarsi. Avevo pochi anni e la tv era in quei giorni sbarcata a Napoli. Imperversava ‘Lascia o raddoppia?’ e i primi personaggi televisivi sperimentavano la celebrità. Lando Dégoli fu il primo in assoluto. Ma cadde su una domanda che riguardava ‘il controfagotto’ (strumento musicale inusuale). La sollevazione popolare indusse la RAI a riammetterlo con un escamotage. Dégoli però ‘lasciò’ e non proseguì, sostenendo fra l’altro che essendo la tv arrivata a Napoli, là ‘nisciuno è fesso’. Cioè gli imbrogli prima o poi si possono scoprire. È sempre la stessa musica: le furbate anche innocenti come quella in una tv agli esordi, sono un espediente iperusato a ogni livello. Quello che l’onesto concorrente non capì è che l’imbroglio perlopiù raggiunge i suoi scopi, anche se scoperto.

Come la creazione di false emergenze, i toni apocalittici per ogni evento naturale, la narrazione falsificata di una realtà irreale, ma utile per i mossieri di ogni tipo. Tutto si ripete con nauseante continuità anche se Dégoli in teoria aveva ragione. Ma scoperto l’arcano si fa spallucce e si continua a vivere in mezzo a inganni e ingannatori, come se nulla fosse.

Veniamo all’inganno degli inganni, alla truffa politica perpetrata da chi ci governa.



Il ministro Giancarlo Giorgetti si vanta di tenere il bilancio con contabilità ‘asburgica’. Cioè rivendica una linea di estremo rigore, disciplina ferrea, precisione burocratica e inflessibile, mitteleuropea, attenta alla quadratura dei conti. Il ministro si presenta come custode severo della spesa pubblica, concentrato sulla stabilità, sull’economia virtuale e sulla cieca osservanza dei princìpi UE, anche se cervellotici e contrari agli interessi e ai diritti delle persone, ma coerenti con il finanziarismo globalista. Come facevano i governi di Mario Monti, E. Letta, Gentiloni e Mario Draghi. E come farebbe (o farà) un governo Schlein o Calenda. Mia nonna avrebbe detto: dove vai son cipolle.

La vanteria del ministro risparmia fiumi di parole a chi per anni ha definito la presidente del Consiglio e il suo partito un fake, continuatori consapevoli delle politiche che essi giuravano di voler contrastare e invertire. Fare il dettaglio di questo naufragio distruttivo di promesse e aspettative non è complesso. La promessa originaria era quella di far prevalere l’interesse sociale e di comunità sull’economia virtuale e iperglobalista e la situazione reale sulla contabilità formale, ribaltando gli intenti di UE, banche e finanza e centrosinistra interno, primo sostenitore di quelle scelte.

Nei fatti oggi il governo si vanta del contrario, della perfetta tenuta della contabilità formale, della pedestre sottomissione ai vincoli burocratici della finanza pubblica nazionale e dell’Unione Europea che continuano a dettare l’agenda. Il centro destra meloniano è diventata la pulce di ratto, il veicolo di contagio per la peste finanziarista, per il che i conti di Giorgetti magari “quadrano” per i mercati, ma per i cittadini non tornano affatto.



Ritorna l’onesto Lando Dégoli , il ‘nisciuno è fesso’e il suo errore di valutazione.Gli imbrogli si possono scoprire anche se poi ci si accuccia dietro un pretesto come per esempio il ‘non poteva fare altro’ o ‘‘meglio lei che gli altri’. Falso il primo, irragionevole il secondo. Poteva anzi avrebbe dovuto fare altro. Sia perchè l’aveva promesso, sia perchè avrebbe rispettato la Costituzione e le sentenze della Corte, che stabiliscono che nella gerarchia dei valori e dei princìpi, i diritti dei cittadini (specialmente quelli fondamentali e inviolabili) vengono prima della contabilità formale e dei vincoli europei. I diritti dice la Consulta costituiscono ‘limiti invalicabili’. Nessun trattato o diktat economico europeo può imporre allo Stato di violare il nucleo essenziale dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.



Quando la premier prometteva la cessazione della subalternità alle regole rigide di Bruxelles e Francoforte e che con il suo governo l’Italia avrebbe detto no ai trattati punitivi e ai vincoli di bilancio ciechi che avrebbero colpito i diritti al lavoro, salute, impresa, risparmio, integrità del patrimonio nazionale, affermava un concetto smarrito dal mainstream, ma di assoluta normalità e di massimo rispetto della Costituzione.



Il clou dell’imbroglio che dovrebbe giustificare gli altri imbrogli è ‘meglio lei che gli altri’. Questo è proprio un errore concettuale e pregno della pericolosità della ‘logica apparente’. Spacciarsi per destra applicando l’agenda di Draghi non è governare contro la sinistra: è occupare lo spazio politico per impedire che una vera forza sociale e comunitaria possa nascere. Inoltre il teatrino Meloni-Schlein finge che esista una scelta di campo, mentre la convergenza finanziaria ed estera dimostra che la vera linea di scontro non è più destra-sinistra, ma alto-basso.

Questo imbroglio tiene alto il vessillo di una politica fine a se stessa e ai suoi interessi. E qui Dégoli esce di scena perchè non è più un gioco ma un dramma sempre più concreto.

Ma a un popolo dormiente o menefreghista potrebbe andare bene anche così. Fino a che il tetto non gli cadrá sulla testa.