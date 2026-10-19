Non solo Francia, la mobilitazione studentesca investe anche il Paese delle Aquile: ieri terzo giorni di manifestazioni, il più violento da quando gli studenti hanno deciso di scendere in piazza. In particolare nella capitale Tirana si sono registrati gli scontri più duri tra manifestanti e polizia, con oltre venti agenti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. A portare in strada gli studenti non solo la protesta contro i costi dell’istruzione, ma anche la volontà di denunciare le difficili condizioni economiche del Paese ed una precisa richiesta: le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Richiesta sostenuta anche dalle forze di opposizione.