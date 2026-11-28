“Viva Cristo Rey”, era il grido di battaglia dei Cristeros messicani, uomini e donne che si batterono anche con le armi contro la persecuzione anticlericale del governo massonico di Plutarco Elias Calles tra il 1926 e il 1929, tre anni di resistenza del popolo messicano è insorto armato in tutto il Messico sotto la protezione della Vergine la Madonna di Guadalupe. Chi segue i miei interventi sa quanto tempo ho dedicato per far conoscere questa straordinaria e edificante pagina di Storia. “Viva Cristo Rey”, era anche il grido dei combattenti messicani prima di morire, è stato così per il sacerdote Miguel Pro, per il ragazzino di 14 anni, Josè Sanchez Del Rio (detto “Joselito” o “Tarcisius”), portabandiera dei Cristeros, ucciso il 10 febbraio 1928 a Sahuayo, nello stato di Michoacán, per non aver rinnegato la propria fede cattolica. La Rivolta cristera, in italiano esistono pochi libri, è stata celebrata anche da un bellissimo film “Cristiada”, diretto da Dean Wright con Andy Garcia ed Eva Longoria, distribuito in Italia da Dominus Production (società di Firenze fondata da Federica Picchi nel 2010) a partire dal 12 dicembre 2014, in occasione della festa della Vergine di Guadalupe.

Ancora oggi, proprio nel centesimo anniversario dell’inizio della rivolta, c’è qualcuno che ha il coraggio di gridare “Viva Cristo Rey”, è successo il 24 novembre scorso durante un evento mondano come quello per le celebrazioni di Miss Universo, una giovane donna messicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, si è congedata dal titolo durante la finale del 2026 al Coliseo José Miguel Agrelot di San Juan, a Porto Rico, mostrando uno striscione, una fascia bianca con la scritta «Viva Cristo Rey», prima che la messicana consegnasse la corona a Jennifer Barreto, rappresentante del Paese ospite. Bosch aveva già usato quella frase dopo la vittoria in Thailandia, il 21 novembre 2025, quando era diventata la quarta messicana a vincere Miss Universo.

Il gesto di Bosch, si è verificato appena due giorni dopo l’inizio dell’Anno Giubilare per il centenario della Resistenza Cristera. che la Chiesa Cattolica in Messico celebra dal 22 novembre 2026, Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, e che si concluderà il 21 novembre 2027. “Tutto ciò che sono e tutto ciò che sono riuscito a realizzare su questo palcoscenico lo devo innanzitutto a Dio. La mia fede mi ha sostenuto in ogni passo e oggi chiudo questo capitolo con il cuore colmo di gratitudine, proclamando con orgoglio ciò in cui credo”, ha dichiarato Bosch nelle dichiarazioni raccolte dopo il gala. La reginetta uscente ha inoltre sottolineato che la sua esperienza al concorso ha rappresentato una piattaforma per il servizio alla comunità. “Indossare questa corona è stata un’immensa responsabilità, ma la mia identità non dipende da un titolo, bensì dai miei valori e dalla mia fede“, ha aggiunto la messicana, riferendosi al momento in cui ha consegnato lo scettro e la corona alla nuova vincitrice. L’immagine della donna messicana che attraversa il palco con la scritta “Viva Cristo Rey” (Viva Cristo Re) è diventata virale in pochi minuti su piattaforme come X, Instagram e TikTok, facebook. Diversi utenti, tra cui appassionati di concorsi di bellezza e membri di comunità cristiane in America Latina, hanno condiviso spezzoni del video, sottolineando la decisione della modella di esprimere le proprie convinzioni in un evento di portata globale.

Il pensiero va ai Cristeros, scrive Daniele Fazio nel suo profilo Fb. “La testimonianza personale è certamente straordinaria. Squarcia un mondo concentrato solo ed esclusivamente sulla dimensione della corporeità femminile e proietta in una dimensione non solo vagamente spirituale o valoriale. Il messaggio è preciso: sopra tutti il vero re è Cristo. Ogni “corona” umana ha senso e fa bene solo in ordine a tale riferimento. Ed è ovvio che da questa prospettiva tutto cambia”. Naturalmente anche per Fazio l’impatto è anche storico e politico. «Via Cristo rey» è un motto che richiama proprio un frangente drammatico della storia del Messico e Fátima è messicana”.