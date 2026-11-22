La politica per la famiglia ha un banco di prova molto semplice: i soldi che restano in casa quando arriva un figlio. Ecco allora che su questo tema la dialettica tra governo e opposizioni si sta facendo sempre più accesa. Il campo largo avrebbe deciso di riproporre la misura del reddito di cittadinanza, malgrado negli oltre quattro anni in cui è stata in vigore abbia mostrato tutte le sue gravi lacune. E la segretaria del Pd, Elly Schlein, il 15 novembre, ha riproposto con forza la gratuità dei libri di testo anche alle superiori, delle mense e dei trasporti scolastici, senza indicare nelle dichiarazioni riportate soglie di reddito o coperture puntuali. Una misura che sembra scritta più sul libro delle favole che sulla realtà delle cose, considerando la situazione dei conti pubblici statali. Infine, il Movimento 5 Stelle ha proposto una dotazione pubblica di 15.000 euro al compimento dei 18 anni, presentata come selettiva e finalizzata. Anche in questo caso, la generosità degli obiettivi deve fare i conti con i costi e con la sostenibilità della proposta. Insomma, le proposte sono tante, ma governare richiede anche di trovare le risorse.

Il governo, pur con i suoi limiti, ha cercato di aiutare chi ne ha bisogno, conciliando il sostegno alle famiglie con i vincoli di bilancio. Sul fronte dei conti, il 13 novembre S&P ha confermato il rating dell’Italia a BBB+/A-2, mantenendo l’outlook positivo. Una simulazione pubblicata dal Sole 24 Ore porta il confronto proprio sul terreno delle misure volte ad alleggerire il carico economico delle famiglie numerose e con redditi bassi. E i numeri indicano che il sostegno pubblico può raggiungere un valore rilevante, soprattutto per i nuclei con redditi bassi e più figli. Il quotidiano economico calcola che per un bambino nato a gennaio 2027 gli aiuti cumulati nei primi tre anni possano arrivare a 19.477 euro. Se il nuovo arrivato è il secondo figlio, il totale sale a 23.077 euro. Se è il terzo, raggiunge 29.387 euro. Quasi diecimila euro di differenza tra il primo e il terzo scenario: una progressione che riconosce il maggiore impegno economico delle famiglie numerose.

La simulazione riguarda un nucleo con Isee inferiore a 15mila euro, mantenuto nel triennio, e una madre lavoratrice autonoma con reddito da lavoro sotto i 40mila euro. Presuppone l’accesso alle prestazioni considerate e due anni di frequenza del nido. Soprattutto, somma strumenti già esistenti e novità del disegno di legge di Bilancio 2027, ancora sottoposto al Parlamento. È quindi una stima condizionata, non un assegno già disponibile per ogni famiglia.

Il giornale della Confindustria considera dunque un caso specifico, ma mostra il valore di aiuti graduati in base al reddito e al carico familiare. Il confronto con le proposte del Movimento 5 Stelle va fatto sui destinatari, sui risultati e sulle coperture: un sussidio, da solo, non risolve le cause della precarietà.

Fare proposte dall’opposizione è facile; ben altra cosa è attuarle quando ci si assume l’onere di governare. La scelta del governo è chiara: concentrare una parte delle risorse sui figli, con maggiorazioni per i più piccoli e un sostegno crescente quando il nucleo si allarga. Il governo Meloni ha fatto del sostegno ai figli una delle proprie priorità. La componente principale resta l’assegno unico. Nel calcolo del Sole vale circa 9.477 euro per il nuovo bambino nel periodo considerato, comprendendo le mensilità riconosciute durante la gravidanza. Nel caso del terzo figlio, le maggiorazioni portano la voce a circa 15.787 euro. Seguono fino a 7.200 euro di bonus nido per due anni, a rimborso delle spese sostenute, e i mille euro del bonus nuovi nati. L’assegno unico è nato prima dell’attuale esecutivo. Il merito da valutare riguarda dunque il suo rafforzamento e l’integrazione con altri sostegni.

Una politica pubblica utile si giudica anche dalla capacità di conservarla, migliorarla e darle continuità, senza doverla ribattezzare a ogni cambio di maggioranza. La novità più evidente della manovra riguarda le madri lavoratrici. Il contributo previsto sale a cento euro mensili, con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40mila euro. Il limite riguarda il reddito lavorativo della madre, non l’Isee familiare: una distinzione decisiva per capire chi potrà accedervi. Il beneficio massimo raggiunge 1.200 euro annui; nella simulazione triennale, per il secondo e il terzo figlio, questa componente vale 3.600 euro. Anche lo stanziamento è consistente. Il prospetto dell’Ufficio parlamentare di bilancio indica per il contributo alle madri una spesa di 1.069,7 milioni di euro annui dal 2027. Oltre un miliardo destinato a una misura che tiene insieme responsabilità familiari e partecipazione al lavoro.

È questo, forse, il punto politicamente più interessante. Una madre che riesce a conservare la propria occupazione mantiene reddito, contributi previdenziali e autonomia economica. Gli aiuti per il nido e l’assistenza possono intervenire proprio nel momento in cui il costo dell’organizzazione familiare rischia di rendere meno conveniente lavorare. Non tutto, naturalmente, è denaro immediatamente spendibile. Nei totali del Sole entrano anche trecento euro del fondo “Valore nuovi nati”, destinati alla futura previdenza del bambino. Il voucher per i genitori autonomi può arrivare a 1.500 euro, ma ha requisiti specifici e risorse limitate. Il totale comprende dunque somme disponibili, rimborsi di spese e accantonamenti per il futuro del bambino.

Anche dal mondo delle associazioni familiari arrivano riconoscimenti, accompagnati da richieste ulteriori. Alfredo Caltabiano, presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose, riconosce al governo «attenzione per le famiglie numerose», pur chiedendo un fisco che consideri maggiormente il costo dei figli. È un giudizio significativo proprio perché viene da chi rappresenta direttamente quei nuclei e continua a sollecitare interventi più ampi. Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari, aveva definito la manovra 2026 «un segnale concreto di attenzione verso le famiglie».

Nel confronto attuale insiste però sulla necessità di investimenti più incisivi e duraturi. Le associazioni riconoscono gli aiuti, ma chiedono di più per rispondere alle difficoltà quotidiane dei genitori. Il passaggio successivo riguarda infatti gli anni dopo la prima infanzia. Crescono le spese scolastiche, i trasporti, lo sport, l’educazione. Un sostegno particolarmente consistente alla nascita deve inserirsi in un sistema capace di accompagnare la crescita dei figli. Altrimenti il sollievo iniziale rischia di lasciare spazio a nuove difficoltà.

Il 27 ottobre Repubblica raccontava le diverse richieste degli alleati: Forza Italia spingeva per ampliare l’intervento sul bollo auto, mentre Fratelli d’Italia proponeva una misura mirata alle famiglie con almeno quattro figli. Anche su questi interventi si confrontano le priorità degli alleati. Per Meloni, il sostegno alle famiglie è un terreno sul quale misurare il consenso. In una maggioranza attraversata da richieste previdenziali, fiscali e territoriali, il sostegno ai figli rappresenta un impegno sul quale misurare la coerenza dell’esecutivo.

La prova arriverà dal testo definitivo e dalla facilità con cui i benefici raggiungeranno i destinatari. La simulazione del Sole offre quindi un argomento concreto a favore delle scelte del governo: avere figli viene riconosciuto come un impegno che merita risorse pubbliche, con particolare attenzione a chi ne cresce più di uno. Ora la responsabilità dell’esecutivo è trasformare questa priorità in una certezza duratura. Perché una famiglia possa programmare il futuro, deve sapere che gli aiuti sui quali conta ci saranno anche domani.