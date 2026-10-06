Junts rompe gli equilibri che avevano consentito al leader socialista di restare alla Moncloa. I sondaggi premiano il centrodestra, mentre gli indipendentisti presentano il conto di otto anni di promesse incompiute. Dalla casa alla riforma dei finanziamenti regionali, il bilancio del governo si trasforma in un problema elettorale. La sinistra al governo in Spagna, ultimo baluardo socialista in Europa, sta crollando sotto il peso di una maggioranza fragile che non ha potuto e saputo governare il paese. La crescita economica è solida, ma i cittadini non sentono gli effetti, soprattutto i ceti più deboli, che la sinistra dice di voler difendere.

Sanchez ha promesso tanto ma ha mantenuto assai poco e il risultato è quello di una Spagna spaccata e di una sinistra allo sbando.

La Catalogna lo aveva salvato nel 2023, la Catalogna rischia adesso di decretarne la sua definitiva sconfitta. Per Pedro Sánchez, che ha deciso di anticipare al 29 novembre le elezioni politiche spagnole, arriva probabilmente il conto più salato di otto anni trascorsi alla Moncloa. Non tanto per la forza dell’opposizione, che pure nei sondaggi appare sempre più consistente, quanto per lo sfaldamento di quella complicata alleanza di socialisti, sinistra radicale e formazioni indipendentiste sulla quale il premier aveva costruito la propria sopravvivenza politica. A cominciare da Junts, il partito di Carles Puigdemont, che oggi non sembra più disponibile a garantirgli una nuova investitura.

Per comprendere quanto possa essere decisiva la variabile catalana bastano pochi numeri. Alle elezioni del 2023 il Partito socialista catalano conquistò 19 dei 48 seggi assegnati alla regione, mentre altri 21 andarono a Sumar, Esquerra Republicana e Junts. In totale, 40 deputati catalani contribuirono a consentire a Sánchez di restare al governo, nonostante la vittoria del Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo. Un equilibrio precario, fondato su concessioni politiche e intese territoriali, che oggi appare difficilmente riproducibile.

La frattura si è consumata definitivamente, almeno per questa legislatura, sul terreno della casa. Venerdì scorso Junts ha votato insieme a PP e Vox contro i decreti con i quali Sánchez intendeva affrontare l’emergenza abitativa, contribuendo a una sconfitta parlamentare che ha accelerato la decisione di tornare alle urne. Non un semplice incidente di percorso, ma la dimostrazione di quanto fosse diventata fragile la maggioranza del premier.

Míriam Nogueras, capogruppo di Junts al Congresso e probabile candidata alle prossime elezioni, ha usato parole durissime. Il provvedimento del governo, ha sostenuto, era «una legge mal formulata, mal scritta, giuridicamente inapplicabile». Non avrebbe risolto il problema della casa, ma rischiato addirittura di peggiorarlo. E alla vigilia della decisione di Sánchez ha lanciato un’accusa ancora più pesante: il premier sarebbe stato più interessato a costruire una narrazione elettorale che a trovare una soluzione all’emergenza abitativa e ai problemi accumulati negli ultimi otto anni.

Una presa di distanza che suona come un avvertimento per il futuro. Junts non ha formalmente escluso qualsiasi accordo successivo al voto, ma la fiducia politica sembra ormai consumata. Già a giugno Nogueras aveva invitato Sánchez a farsi da parte, definendolo un presidente senza più una maggioranza e senza la legittimazione necessaria per proseguire. Oggi quelle parole assumono un significato diverso. Il partito indipendentista deve riconquistare credibilità presso un elettorato che lo accusa di aver sostenuto troppo a lungo il governo socialista senza ottenere risultati proporzionati alle concessioni fatte.

C’è infatti un’altra insidia per Sánchez, ed è tutta interna al nazionalismo catalano. Le rilevazioni di Sigma Dos, pubblicate alla vigilia dell’apertura della campagna elettorale, attribuiscono al PP il 32,6 per cento dei consensi e 140 deputati, contro il 25,6 per cento e 103 seggi del PSOE. Vox arriverebbe al 18,3 per cento, conquistando 63 parlamentari. Insieme, PP e Vox raggiungerebbero quota 203, ben oltre i 176 necessari per la maggioranza assoluta.

Ancora più significativo il dato di Junts, che scenderebbe dai sette deputati del 2023 ad appena quattro. Anche la sua capacità di condizionare la politica nazionale si ridimensionerebbe, mentre Esquerra Republicana salirebbe a otto seggi. Sono numeri che raccontano una trasformazione profonda del panorama catalano e che rendono sempre meno probabile una riedizione della vecchia alleanza.

La Catalogna, la regione traino della crescita economica iberica, da sempre è un termometro elettorale molto importante, e li il Psoe è sempre stato molto forte. Ma da qualche anno il solido rapporto tra il Psoe e la classe dirigente catalana si è interrotto. E la crisi del partito si può dire sia iniziata proprio li. Il PSC di Salvador Illa, pur restando la prima forza regionale, mostra evidenti segnali di logoramento. Un sondaggio di settembre sulle elezioni autonome gli attribuiva tra 31 e 33 seggi, contro i 42 conquistati nel 2024. A beneficiarne è soprattutto Aliança Catalana, la formazione indipendentista guidata da Sílvia Orriols, accreditata di un risultato compreso tra 25 e 28 deputati nel Parlamento regionale. Un dato particolarmente preoccupante per Junts, che rischia di perdere una quota rilevante del proprio elettorato più radicale.

Aliança ha già annunciato che non parteciperà alle elezioni nazionali del 29 novembre, concentrandosi sulle amministrative e sulle prossime consultazioni catalane. Resta quindi da capire dove finiranno i suoi voti. Una parte potrebbe tornare a Junts, un’altra scegliere l’astensione oppure convergere verso formazioni che condividono posizioni più rigide sull’immigrazione, a cominciare da Vox. È un’incognita che rende ancora più complicati i calcoli del premier.

A pesare sul voto sarà anche il fallimento delle intese economiche e istituzionali promesse alla Catalogna. L’anticipo delle elezioni lascia infatti senza approvazione la nuova disciplina dei finanziamenti autonomistici, che avrebbe dovuto garantire alla regione condizioni più favorevoli. Una riforma presentata come un risultato storico, soprattutto da Esquerra Republicana, e rimasta invece incompiuta. Lo stesso vale per altri impegni, dalla gestione del debito contratto attraverso il Fondo di liquidità autonomico al trasferimento di competenze fiscali, compresa la riscossione dell’Irpef catalana.

Il risultato è politicamente paradossale. Sánchez aveva accettato di riconoscere alle forze indipendentiste un ruolo determinante nella politica nazionale proprio per assicurarsi la stabilità del governo. Ma quella stabilità non è arrivata, mentre le concessioni promesse hanno alimentato tensioni con le altre comunità autonome e con l’opposizione. Alla fine il premier rischia di perdere sia la fiducia degli alleati sia quella degli elettori che non hanno mai condiviso il suo metodo di governo.

Sul fondo resta poi la questione del bilancio politico di questi otto anni. Sarebbe inesatto sostenere che Sánchez non abbia approvato alcuna riforma. La revisione del mercato del lavoro, quella pensionistica e la legge sulla casa del 2023 sono interventi legislativi di rilievo. Ma la questione, oggi, riguarda soprattutto i risultati e la capacità di trasformare quelle norme in cambiamenti strutturali duraturi. Sulla casa, per esempio, il governo socialista aveva promesso una svolta che non si è concretizzata. I prezzi sono aumentati, l’offerta continua a essere insufficiente e nelle grandi città trovare un appartamento in affitto è diventato proibitivo per una parte crescente dei giovani e delle famiglie. La legge del 2023, basata anche sulla possibilità di introdurre limiti ai canoni nelle aree più critiche, ha avuto un’applicazione disomogenea e non ha risolto il deficit di abitazioni. Le misure di emergenza respinte dal Parlamento hanno finito per certificare che il problema rimane aperto.

Non è andata meglio sul terreno della stabilità finanziaria. Dal 2023 Sánchez governa con il bilancio dello Stato prorogato, senza riuscire a costruire una maggioranza in grado di approvare nuove leggi di spesa. Le ultime manovre approvate risalgono alla precedente legislatura. La maggioranza nata dopo le elezioni del 2023 ha progressivamente rallentato la propria capacità riformatrice, fino alla paralisi delle ultime settimane.

È su questo terreno che torna inevitabile il confronto con Mariano Rajoy, l’ultimo premier del centrodestra. Il suo governo aveva varato interventi strutturali controversi ma profondi, dalla riforma del lavoro del 2012 a quella delle pensioni del 2013, oltre alle misure per la ristrutturazione del sistema bancario e il consolidamento dei conti pubblici dopo la crisi finanziaria. Scelte sulle quali si può discutere, anche per i costi sociali prodotti, ma che avevano modificato in maniera significativa il funzionamento dell’economia spagnola.

Sánchez ha modificato alcune di quelle riforme e introdotto nuove tutele, ma non è riuscito a costruire nell’ultima legislatura una stagione di trasformazioni altrettanto incisiva, soprattutto sui nodi dell’edilizia abitativa, della produttività e dell’organizzazione territoriale dello Stato. La sua azione politica è stata assorbita sempre più dalla necessità di tenere insieme una maggioranza nella quale ogni alleato chiedeva qualcosa in cambio del proprio sostegno.

Ora il prezzo di quel metodo rischia di emergere alle urne. Feijóo sa di avere davanti un’occasione importante. Il leader del PP punta a ridurre la distanza dai socialisti proprio in Catalogna, dove nel 2023 il suo partito si era fermato a sei deputati contro i 19 del PSC. Ogni seggio conquistato in più nella regione renderebbe meno complicata la formazione di una maggioranza nazionale di centrodestra, mentre la crescita di Vox potrebbe garantire numeri sufficienti per governare anche senza il sostegno delle formazioni regionaliste.

Per Sánchez resta una possibilità: trasformare le elezioni in un referendum contro un eventuale governo PP-Vox, mobilitando l’elettorato progressista e cercando di ricompattare una sinistra oggi profondamente divisa. È la strategia che gli ha già consentito in passato di ribaltare pronostici sfavorevoli. Ma stavolta la situazione appare diversa, perché non è soltanto l’opposizione a contestarne il governo. Sono gli stessi alleati che lo hanno sostenuto a mettere in discussione il suo operato.

La Catalogna rappresenta il punto più evidente di questa contraddizione. Per anni Sánchez ha presentato il dialogo con gli indipendentisti come la dimostrazione della propria capacità di pacificare il Paese e superare il conflitto territoriale lasciato in eredità dalla stagione di Rajoy. Oggi proprio quegli interlocutori denunciano promesse incompiute, risultati insufficienti e una gestione subordinata agli interessi del PSOE.

Il rischio per il premier è che il 29 novembre non basti più agitare lo spettro della destra per convincere gli elettori. Dopo otto anni alla guida del governo, sarà inevitabile chiedergli conto dei problemi irrisolti. E quando a presentare il conto sono anche coloro che lo hanno mantenuto alla Moncloa, la prospettiva di un’altra investitura diventa decisamente più lontana.