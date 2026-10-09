La sinistra italiota politica e intellettuale sempre in cerca di miti, possibilmente stranieri, a cui aggrapparsi (comprensibile visto quello che passa il convento nostrano) è in brodo di giuggiole perché, secondo lei suo ultimo idolo Pedro Sanchez starebbe guidando la lotta degli Spagnoli contro l’ingiustizia, i ricchi e i loro privilegi. Rammaricandosi che qui nessuno faccia lo stesso contro il governo Meloni.

Sonoramente bocciato dal parlamento per il tradimento dei suoi stessi alleati – gli infidi autonomisti catalani che dopo avere riscosso il prezzo del loro appoggio, determinante, al governo socialista, cioè amnistia e impunità, hanno deciso di abbandonare una nave che fa acqua da tutte le parti – Sanchez, non avendo altra scelta, ha deciso di andare alle elezioni.

Un tentativo disperato di sparigliare e tentare di salvare il salvabile, visto che il governo socialista è uscito sconfitto da tutte le elezioni degli ultimi due anni e che i sondaggi danno l’accoppiata Partido Popular+Vox alle soglie della maggioranza assoluta.

La storia, o meglio la favola, che si racconta qui, però, è ben diversa.

La sinistra nostrana sempre alla caccia di qualche pseudo mito al quale aggrapparsi per riempire il vuoto pneumatico di idee in cui galleggia, ha deciso che Pedro Sanchez, novello Robin Hood iberico, è caduto per difendere il diritto alla casa di umili e indifesi, battuto da una destra al servizio dei soprusi dei ricchi e degli interessi della finanza.

Perché, come dicono e scrivono ovunque in questi giorni le anime belle di sinistra, “la destra, da sempre dalla parte dei ricchi, se ne frega del popolo”.

Peccato, però, che sia esattamente il contrario: storicamente in Spagna chi distribuiva case, calmierava canoni e impediva sfratti come quello dell’ottantasettenne Maricarmen Abascal Martin che ha fatto detonare la crisi, era Francisco Franco.

In Spagna gli inquilini avevano sempre goduto di tutele molto ampie sin da quando, col Real Decreto Ley del 17 dicembre 1924, Miguel Primo de Rivera aveva introdotto la proroga automatica dei contratti di locazione limitando, nel contempo, i casi in cui i proprietari potevano opporsi.

Il Caudillo, da parte sua, preoccupato di mantenere la pace sociale in un’epoca in cui acquistare una casa era un lusso per pochi e le migrazioni interne facevano esplodere la fame di alloggi, aveva rafforzato ulteriormente la tutela dei locatari con diversi interventi legislativi (1946, 1955 e 1956) fino alla definitiva sistemazione della materia nel 1964 con la prima Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) che garantì a milioni di inquilini spagnoli una lunghissima stabilità grazie a canoni bloccati, proroghe automatiche ed ereditarietà dei contratti.

La gestione franchista delle politiche abitative era completata dal Ministerio de Vivienda (Ministero degli Alloggi), creato nel 1956 col compito di costruire, assegnare e amministrare il patrimonio abitativo pubblico sorvegliandone la gestione e l’utilizzo.

Sono i governi socialisti di Felipe Gonzales a ribaltare la situazione smantellando pezzo per prezzo il sistema franchista di protezione degli inquilini

Nel 1985 il Real Decreto Ley n. 2, meglio conosciuto come Decreto Boyer dal ministro che lo aveva promosso, abolisce quasi tutte le garanzie della LAU del 1964 per i contratti stipulati da lì in avanti.

Nel 1994 il governo socialista di Gonzales interviene nuovamente con una nuova LAU, la n. 9 del 24 novembre, che riduce ulteriormente la protezione degli inquilini stabilendo un termine oltre i quale anche per i contratti anteriori al 1985, la cosiddetta renta antigua, sarebbero cessate tutte le vecchie garanzie.

Il Ministerio de Vivienda viene smontato nel 2004 da un altro governo socialista, quello di José Luis Rodríguez Zapatero che distribuisce altrove le sue competenze trasformandolo in un organo consultivo e di studio teorico su tematiche varie non legate al problema della casa. Rivelatosi inutile e superfluo viene sciolto nel 2010 per poi ricomparire nel 2023 nel terzo governo di Pedro Sanchez restando sostanzialmente inefficace, come si è visto.

È questo il contesto nel quale matura la vicenda emblematica di Maricarmen Abascal: governi di sinistra che, dopo aver smontato pezzo per pezzo i preesistenti sistemi di tutela sociale, abbandonano al proprio destino in nome del mercato le persone più vulnerabili, incapaci di proteggere persino una donna di 87 anni invalida al 50%.

A ciò si aggiungono la speculazione e la finanziarizzazione degli immobili, spesso favorite e alimentate dallo stesso governo e da enti pubblici che per fare cassa privatizzano il patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello del vecchio Ministerio de Vivienda, cedendolo ai fondi speculativi, buitres (avvoltoi) come li chiamano in Spagna.

È stato proprio un fondo buitre ad innescare il caso di Maricarmen, beneficiaria dal 2005 di una renta antigua ereditata dai genitori della quale aveva pacificamente goduto fino a che nel 2018 l’immobile di calle Alcalde Sainz de Baranda di proprietà pubblica, dove viveva dal 1956, era stato ceduto alla società Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. che, essendo impossibile ottenere un canone di mercato, si era rivolta ai tribunali invocando la LAU del 1994 ottenendo alla fine, grazie ad una interpretazione estensiva, l’annullamento della renta antigua di Maricarmen e lo sfratto dell’inquilina.

In otto anni di governo Pedro Sanchez aveva mai trovato il tempo di occuparsi di un così rilevante problema sociale e come nel caso di Ceuta, ha aspettato che gli scoppiasse in mano per intervenire, goffamente e in ritardo.

“Non è una questione ideologica, ma di umanità, di puro buon senso […] Non permetteremo che ci siamo altri sfratti come quello di Maricarmen” ha solennemente proclamato, come se il problema fosse spuntato nottetempo come un fungo, con la stessa sfacciataggine con la quale aveva millantato di avere risolto in 24 ore il problema di Ceuta, tutt’ora invasa da 10.000 clandestini fuori controllo.

Gli fanno eco, naturalmente, i trombettieri nostrani che come al solito fermano il film sul frame che più gli fa comodo.

Un film dell’orrore politico in realtà: la crescita macroeconomica, favorita dall’incremento demografico indotto dall’immigrazione, resta concentrata in settori a bassa produttività con una limitata crescita dei salari, il che impedisce che l’incremento del PIL si traduca in un miglioramento della qualità di vita degli Spagnoli. Per contro l’inflazione al 5% è una delle più alte della UE.

Per non parlare dell’impressionante sequenza di scandali giudiziari che coinvolgono sia la famiglia Sanchez che il PSOE: Begoña Gómez, la moglie, è appena stata rinviata a giudizio per traffico di influenze e malversazione; David Sánchez, il fratello, è stato condannato dal tribunale di Badajoz a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per prevaricazione amministrativa (abuso d’ufficio); José Luis Rodríguez Zapatero, mentore e predecessore di Sanchez, è indagato per traffico di influenze illecite, falsificazione di documenti, riciclaggio e associazione a delinquere: avrebbe ricevuto 2 milioni per favorire il salvataggio della piccola compagnia aerea Plus Ultra poi riciclati attraverso una rete di società estere.

José Luis Ábalos, ministro nel primo governo Sanchez e deputato del PSOE fino al 2026 è stato condannato a 24 anni e tre mesi di reclusione per associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze; Santos Cerdán León, segretario organizzativo del PSOE e deputato fino al 2025, è indagato, in libertà provvisoria, in un filone dello stesso procedimento oltre che accusato di avere incassato tangenti sulle opere pubbliche dalla società di costruzioni Acciona.

Lo stesso Cerdàn è indagato, con Ana María Fuentes, Gaspar Zarrías e Juan Manuel Serrano, tutti alti dirigenti socialisti, nel caso “Fontanera” (faccendiera) un complesso intrigo, con contorno di corruzione, messo in piedi da Leire Díez Castro, giornalista e militante socialista, per screditare i magistrati e gli investigatori coinvolti nei procedimenti penali contro il PSOE e la famiglia Sanchez e arrivato sino ai vertici della Guardia Civil.

Il 29 novembre sapremo se Pedro Sanchez potrà continuare con questo andazzo.

Sarebbe assai divertente scoprire che mentre la adorante sinistra italiota lo invoca come modello rimpiangendo di non avere qui uno così, gli Spagnoli gli danno il benservito, giusto per usare un eufemismo.