Karl Marx, parafrasando Hegel, sosteneva che i fatti storici si ripresentano sempre, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Farsa “pidocchiosa” secondo Engels che aveva in realtà introdotto per primo questa sequenza in una lettera inviata a Marx il 3 dicembre 1851.

Il gruppo di “professori” (le virgolette sono d’obbligo) dell’istituto Cremona-Zappa che con una lettera aperta ha maldestramente contestato la democratica elezione al consiglio di Istituto di uno studente perchè etichettato come “militante del Blocco Studentesco” probabilmente non sanno e/o non si sono resi conto di avere scimmiottato i loro colleghi del Molinari che nel 1975 angariavano ed emarginavano Sergio Ramelli indicandolo come bersaglio ai sicari di Avanguardia Operaia.

Fortunatamente, almeno per il momento, siamo solo (o ancora) alla farsa nell’accezione di Engels. Una farsa nella quale l’antifascismo militante delle chiavi inglesi è sostituito da un goffo antifascismo delle chiacchiere e invece della banda armata di A.O. troviamo non meglio identificati collettivi come La Locomotiva (“Non accettiamo che uno studente fascista ricopra un ruolo istituzionale”), Memoria Antifascista e Unione degli Studenti (Uds).

Per meglio comprendere l’assurdità dell’accaduto è bene ricapitolare brevemente i fatti: alle elezioni studentesche dell’istituto Cremona-Zappa (liceo scientifico e istituto tecnico economico) una lista apolitica denominata “Avanti Zappa” si aggiudica uno dei 4 seggi disponibili al Consiglio di Istituto sottraendolo (=prendendo più voti) al collettivo di estrema sinistra La Locomotiva.

“Avanti Zappa” aveva raccolto consensi sulla base di un programma di 15 proposte dedicate al miglioramento della vita scolastica: la creazione di aule studio tematiche, convenzioni, iniziative per lo scambio dei libri di testo usati e attività di autogestione o cogestione. “Noi non c’entriamo nulla con la politica. È un argomento troppo grande per noi”, spiega un portavoce della lista.

Lo studente eletto, però, secondo gli insegnanti che lo hanno denunciato pubblicamente frequenterebbe, ma al di fuori del contesto scolastico, il Blocco Studentesco, organizzazione giovanile vicina a Casapound.

Da qui la reazione intollerante del gruppo di “professori” e il maldestro tentativo di limitare il diritto di opinione del ragazzo privandolo della agibilità politica.

Il testo della lettera aperta è paradossale e sconcertante, se si pensa che è stato redatto da soggetti retribuiti dallo stato per istruire che dimostrano invece di avere bisogno di essere loro stessi istruiti, quanto meno sui più elementari principi della democrazia rappresentativa e della convivenza civile.

Nella lettera indirizzata al dirigente scolastico i democratici “docenti” esprimono “profonda preoccupazione e ferma opposizione alla presenza all’interno del più importante organo democratico della nostra scuola di organizzazioni che si pongono di fatto al di fuori del perimetro costituzionale”.

Cosa significa “di fatto”, esimi “professori”?

Chi vi ha investito del potere di distribuire a vostro piacimento patenti di democrazia e di privare dell’agibilità politica chi non è di vostro gradimento?

“Di fatto” non significa niente, se non certificare l’ignoranza di chi crede di poter utilizzare un simile criterio per discriminare politicamente.

Esistono piuttosto le leggi, a cominciare da quella fondamentale, che garantiscono e tutelano il diritto di opinione e stabiliscono entro quali limiti esso possa essere, eccezionalmente e con limiti assai rigorosi, limitato.

Ma la competenza, in senso tecnico giuridico e anche in senso proprio, è dei tribunali non certo di un gruppo di insegnanti faziosi e sprovveduti con velleità da tribunale del popolo. E comunque non è certo questo il caso.

“Sbagliare e apprendere dai propri errori è parte ineludibile di un processo di crescita” enunciano i professori riferendosi al ragazzo preso di mira; affermazione che risulta alquanto paradossale nel momento in cui proviene da chi sta commettendo un grave errore dimostrando di non aver appreso i fondamenti della propria professione.

Nell’omicidio di Segio Ramelli giocò un ruolo fondamentale l’indifferenza, se non la connivenza, delle istituzioni a cominciare proprio dalla scuola.

Oggi non siamo più a quei livelli di violenza, ma sarebbe un errore sottovalutare certi segnali anche se più improvvidi e maldestri che concretamente pericolosi.

Sarebbe auspicabile che le autorità competenti, qui o al Ministero, facessero sentire la loro voce.