Il 25 novembre scorso in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, puntualmente è stata attaccata la sede romana di Pro Vita & Famiglia, dal corteo di “Non Una Di Meno”, dai collettivi transfemministi. Il solito vandalismo con il lancio di oggetti, bottiglie e petardi. Predicano inclusione, diritti e rispetto, ma quando si trovano davanti qualcuno che la pensa diversamente volano bottiglie, oggetti e petardi. Al grido di “Le sedi di Pro Vita si chiudono col fuoco, ma con i pro vita dentro, sennò è troppo poco. E se un Pro Vita muore: champagne! E se non muore: molotov!”, le femministe hanno preso di mira gli uffici lanciando oggetti, bottiglie e petardi. Una scena che ha costretto le forze dell’ordine a blindare l’edificio e a far abbassare le saracinesche. I collaboratori di Pro Vita, tra i quali un prete, sono così rimasti bloccati all’interno, senza poter uscire.

In un comunicato i dirigenti di Pro Vita denunciano il grave atto intimidatorio: «Le Forze di Polizia sono state costrette a blindare la sede e hanno fatto abbassare le saracinesche ai collaboratori di Pro Vita che si trovano ancora all’interno, impossibilitati ad uscire. Come tre anni fa la Giornata contro la violenza sulle donne si macchia di una violenza inaudita e ideologica contro di noi. Sono sempre le prime ad aggredire e a voler calpestare i diritti altrui, proprio oggi che abbiamo ricordato che la difesa delle donne non esclude nessuno, anche quelle indifese nel grembo materno». Tra quelli rimasti barricati dentro c’era un religioso Fra Andrea Palmentura che ha raccontato l’aggressione. La sua testimonianza ha fatto il giro dei social. Il religioso si è chiesto perché tanta violenza da parte di un movimento che dovrebbe lottare contro la violenza. “Ovviamente va così: gli amanti della libertà e dei diritti non lasciano libertà e diritti agli altri. I censori della violenza e del bigottismo usano violenza bigotta e vecchia anni luce. E cosa gridavano con così tanto odio e rabbia? “Brucerà” “brucerà”. Insomma, dei bei messaggi di inclusione, speranza e pacificazione”.

Insomma, proprio nella giornata in cui si scende in piazza contro la violenza sulle donne, qualcuno avrebbe pensato bene di trasformare una manifestazione in un’occasione per intimidire chi sostiene idee diverse. Non è la prima volta: Pro Vita ricorda infatti che episodi simili si erano verificati anni fa. E qui emerge tutta la contraddizione di una certa militanza femminista: si invocano rispetto, libertà e diritti, ma sembra che questi principi valgano soltanto per chi appartiene alla propria parte. Per gli altri, evidentemente, bottiglie e petardi possono bastare. Anche quando si tratta di un’associazione che difende la vita fin dal concepimento.

Tra le forze politiche che hanno condannato il vile gesto del collettivo femminista si è distinta solo FdI, tra cui Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili del partito, che ha parlato di «violenza inaudita» e «violenza ideologica», Pro Vita & Famiglia, ha detto la deputata, rappresenta un «presidio di accoglienza e libertà», impegnato a sostenere le mamme, la famiglia e i bambini non ancora nati. Sui social sono invece intervenuti gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Paolo Inselvini e Nicola Procaccini, esprimendo solidarietà e condannando quanto successo.

Altra netta condanna è arrivata anche da Chiara Iannarelli, consigliera regionale del Lazio per Fratelli d’Italia. Dura condanna anche da Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, della Lega, che in una nota ha dichiarato di trovare «sconcertante e preoccupante che, proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alcune sedicenti rappresentanti delle donne attacchino con violenza realtà che si occupano delle problematiche femminili […]”. Altra condanna da parte del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan. La solidarietà all’associazione è arrivata anche dal mondo dell’informazione, a cominciare dalla giornalista Costanza Miriano, dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, da Nicola Porro, e dallo scrittore Paolo Gambi.