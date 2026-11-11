Nel secondo giorno di colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti arriva sul tavolo il tema più controverso: l’assetto territoriale postbellico. Su questo punto le posizioni restano lontane, con Zelensky che conferma l’intenzione di non abbandonare nessuna delle posizioni occupate dall’esercito ucraino in Donbass. Sarebbe stata rifiutata dagli ucraini una mediazione statunitense che, secondo indiscrezioni, avrebbe proposto di ridisegnare i confini di alcune regioni ucraine per consentire – di fatto – ad entrambi i contendenti di annunciare il raggiungimento dei propri obiettivi. Al termine di due ore di colloqui è stato annunciato uno scambio di prigionieri, probabilmente uno dei più grandi del conflitto. A margine dei colloqui un duro attacco è arrivati dai mediatori russi agli europei, accusati di non aver avanzato nessuna proposta di pace.

Nella foto: Le delegazioni al lavoro