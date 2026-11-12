Negli ultimi anni lo studio – e la pratica – delle tecniche di sopravvivenza ha assunto la forma di una vera e propria disciplina (survival in inglese), sui vari social non sono pochi coloro che forniscono a curiosi ed appassionati consigli se non vere e proprie lezioni. Un grande mare magnum al cui interno non sempre è facile muoversi, riuscendo ad individuare persone realmente competenti e non attente solo a collezionare “mi piace” sui social. In questo contesto è bene sottolineare come, pur senza arrivare ad uno studio finalizzato alla pratica di questa disciplina, la conoscenza di alcune nozioni di base di sopravvivenza costituisce utile patrimonio anche per l’appassionato di escursionismo, il cacciatore e, in generale, chiunque frequenti con una certa assiduità i boschi delle Alpi e dell’Appennino.

Ambienti senza dubbio affascinanti, ma non privi di rischi e pericoli. E se la regola aurea resta sempre quella secondo cui per scongiurare il pericolo il modo migliore è evitare di andare a cercarlo – che significa in primis pianificare attentamente la propria escursione, affrontarla con il giusto equipaggiamento, evitare comportamenti inutilmente rischiosi – è pur vero che la montagna ed il bosco sono luoghi in cui anche un imprevisto banale può causare disagi, e nei casi peggiori problemi, di dimensioni maggiori rispetto a quelli che comunemente si potrebbero immaginare.

Motivo per cui poter contare sulla conoscenza di alcune nozioni può tornare utile. Un corso di survival è quindi indispensabile? Assolutamente no. Ma avere nello zaino un manualetto tascabile può essere una buona soluzione di compromesso: minimo peso ed ingombro con la possibilità di poter contare su un prontuario di nozioni e consigli immediatamente accessibile.

Tra quelli che rientrano in questa categoria ci sentiamo di consigliare il “Manuale di sopravvivenza” di John Wiseman, edito in Italia da Vallardi: oltre 380 pagine ricche di illustrazioni per una immediata comprensione, con temi che spaziano dal riconoscimento delle orme degli animali, alla costruzione di utensili al primo soccorso.

Per chi volesse affrontare i medesimi argomenti, ma in maniera più approfondita, uno dei testi di riferimento è l’ormai classico “Guida completa al survival” di Roberto Lorenziani, edito da Hoepli. In poco meno di 500 pagine – questa volta non in formato tascabile – l’autore condensa un vero e proprio corso di sopravvivenza.

Particolarmente interessante il capitolo dedicato agli aspetti psicologi legati alla sopravvivenza, un aspetto fondamentale che molti autori però trascurano, finendo per concentrarsi esclusivamente su aspetti tecnico-pratici.