Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez (nella foto ) ha annunciato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo una “pausa di riflessione” di due giorni, decisa dopo la sconfitta rimediata dal governo al Congresso dei Deputati. La sconfitta rimediata da Sanchez sui decreti casa arriva mentre ancora si fanno sentire gli effetti negativi della crisi di Ceuta, la città spagnola “invasa” da decine di migliaia di immigrati marocchini che, a dispetto degli annunci del governo, ancora non sono stati tutti rimpatriati. A rendere ancora più fosco il quadro per l’esecutivo, diverse inchieste giudiziarie che investono esponenti di primo piano del Psoe. Nel mirino della magistratura anche la moglie del premier, Begoña Gómez, rinviata a giudizio con accuse per traffico di influenze, corruzione, malversazione e frode fiscale.

Ad oggi difficile fare previsioni sull’esito delle elezioni di novembre, di certo si assiste ad una progressiva radicalizzazione degli schieramenti in campo.