È di quattro morti, due militari dell’Aves e due della Croce Rossa, e undici feriti il bilancio dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio in Bosnia Erzegovina. Pochi istanti dopo il decollo un CH-47 Chinook dell’Aviazione dell’Esercito è entrato in rotazione, schiantandosi poi al suolo. Lunghe e complesse le operazioni di soccorso per estrarre i feriti dalle lamiere. Dall’Italia sono stati invitati medici e soccorritori. Ancora nessuna indicazione sulle cause dell’incidente.