Difficile immaginare due politici più lontani. Eppure Trump e Mamdani hanno trovato un terreno comune sulla casa e sul costo della vita. Ma dietro i sorrisi restano profonde differenze su immigrazione, Stato e futuro di New York.

Donald Trump e Zohran Mamdani continuano a rappresentare due idee profondamente diverse dell’America e della sua principale metropoli. Eppure, dopo mesi di scontri verbali, accuse reciproche e durissime contrapposizioni politiche, i due hanno scoperto una sorprendente regola della politica: quando ci sono interessi concreti da difendere, persino gli avversari più lontani possono sedersi allo stesso tavolo.

Il loro terzo incontro si è svolto in un clima insolitamente cordiale. Al centro, ancora una volta, il costo della vita e, soprattutto, l’emergenza abitativa di New York. Non una conversione politica, dunque, ma una collaborazione pragmatica su un problema che nessuno dei due può permettersi di ignorare.

Il simbolo di questa possibile intesa è Sunnyside Yard, l’enorme area ferroviaria di circa 180 acri nel Queens. Il progetto prevede la costruzione di una piattaforma sopra i binari e, successivamente, la realizzazione di circa 12.000 abitazioni. Un’operazione gigantesca, con un costo stimato nell’ordine dei 21 miliardi di dollari e che richiederebbe un massiccio intervento finanziario federale.

È proprio qui che il paradosso diventa evidente.

Trump, che ha costruito una parte fondamentale della propria identità politica sulla riduzione dell’immigrazione illegale, sul rafforzamento dei confini e sulla contrapposizione alla sinistra progressista, si trova a negoziare con un sindaco che rappresenta una delle componenti più radicali della sinistra newyorkese.

Mamdani, a sua volta, non ha certo rinunciato alle proprie posizioni. Sul tema dell’immigrazione continua a sostenere una linea fortemente distante da quella dell’amministrazione federale. La questione dell’ICE rimane uno dei principali punti di frizione: mentre Washington insiste sull’applicazione delle proprie politiche migratorie, il sindaco rivendica il diritto della città di proteggere le proprie comunità di immigrati.

Sono differenze tutt’altro che secondarie.

Trump aveva definito Mamdani un «pazzo». Mamdani aveva risposto accusando Trump di essere un «tiranno». Parole che fotografavano una distanza politica apparentemente inconciliabile. Oggi, invece, i due si presentano insieme davanti alle telecamere e discutono di abitazioni, infrastrutture e investimenti.

Che cosa è cambiato?

Probabilmente non le loro idee. È cambiata la convenienza della collaborazione.

Trump ha un interesse politico evidente a dimostrare che Washington può intervenire concretamente sui problemi delle grandi città americane, anche quando queste sono amministrate da esponenti del campo avversario. Mamdani ha bisogno, invece, di risorse e autorizzazioni federali per trasformare le proprie promesse sulla casa in qualcosa di concreto.

Sunnyside Yard diventa così il terreno di incontro fra due mondi che normalmente si combattono.

Da una parte c’è la visione di Trump, fondata sul primato dell’interesse nazionale, sul controllo dei confini e su una forte contrapposizione alla cultura politica progressista. Dall’altra quella di Mamdani, che punta su un ruolo molto più esteso dell’amministrazione pubblica nell’economia, nell’edilizia e nella protezione sociale.

La distanza resta enorme. Ma la politica, soprattutto quella amministrativa, non vive soltanto di ideologia.

New York ha bisogno di nuove abitazioni. La città stima che nei prossimi dieci anni ne servano circa 700.000. E Sunnyside Yard potrebbe contribuire, almeno in parte, a colmare questo deficit.

Ma c’è un’altra domanda, forse ancora più importante: chi pagherà il conto e chi avrà accesso alle nuove abitazioni?

Ventuno miliardi di dollari non sono una cifra marginale. Prima di parlare di un successo, sarà necessario capire come verrà finanziato il progetto, quale sarà il contributo effettivo del governo federale, quanto dovrà investire New York e quali saranno i criteri per l’assegnazione degli alloggi.

È qui che l’intesa Trump-Mamdani potrebbe incontrare il suo vero banco di prova.

Perché costruire case è una cosa. Decidere chi le paga, chi le costruisce, chi le assegna e chi potrà permettersi di viverci è tutta un’altra questione.

Per ora, dunque, Trump e Mamdani non hanno superato le proprie differenze ideologiche. Le hanno semplicemente messe tra parentesi per affrontare un problema concreto.

E forse è proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda: due avversari politici possono collaborare senza diventare alleati.

I sorrisi davanti alle telecamere non cancellano le battaglie sull’immigrazione, sul ruolo dello Stato, sulla sicurezza e sull’identità politica di New York. Ma dimostrano che, quando in gioco ci sono 12.000 abitazioni e miliardi di dollari, anche il muro ideologico più alto può lasciare spazio a una porta.

La vera lezione dell’incontro, dunque, non è che Trump e Mamdani siano diventati più vicini. Non lo sono. Le loro idee sull’immigrazione, sul ruolo dello Stato, sulla sicurezza e sull’economia restano profondamente divergenti.

La novità è un’altra: hanno capito che governare significa anche trattare con chi la pensa diversamente.

Trump non ha bisogno di diventare socialista per sostenere un progetto abitativo a New York, così come Mamdani non deve diventare trumpiano per cercare a Washington i miliardi necessari a costruire nuove case. Il punto è molto più semplice e, per certi versi, più politico: l’interesse concreto della città può diventare più importante della fedeltà assoluta alla propria tribù ideologica.

Sunnyside Yard sarà quindi il vero banco di prova. Se il progetto riuscirà a trasformarsi da promessa elettorale in abitazioni realmente costruite, accessibili e finanziariamente sostenibili, l’intesa Trump-Mamdani avrà dimostrato che due avversari radicalmente diversi possono collaborare senza rinunciare alle proprie identità.

Se invece resterà soltanto un grande annuncio accompagnato da miliardi ancora da trovare, i sorrisi di Gracie Mansion rischieranno di apparire per quello che sono: una tregua tattica, non una svolta politica.

Per ora, una cosa è certa: Trump e Mamdani non hanno superato le loro differenze. Hanno scoperto che, per governare, a volte conviene metterle da parte. Ed è proprio questa la contraddizione più interessante della loro insolita collaborazione.