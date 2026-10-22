Potrebbero riprendere intorno al 10 novembre i colloqui trilaterali – Russia, Stati Uniti e Ucraina – finalizzati al raggiungimento di una soluzione diplomatica al conflitto scoppiato nel febbraio del 2022. Ad ospitare gli incontri potrebbe essere Abu Dhabi. Questo quanto emerso al termine dell’incontro a Mosca tra il presidente Putin e l’inviato statunitense Witkoff, impegnato in un tour europeo teso a far ripartire l’azione diplomatica.
Sul contenuto del colloquio svoltosi al Cremlino c’è grande riserbo, ma da Mosca e da Washington filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di compiere reali progressi per arrivare alla fine della guerra. Certo, sul tavolo resta la distanza tra le parti sul futuro assetto territoriale delle zone contese, insieme alla necessità di definire l’esatto contenuto delle “garanzie di sicurezza” da assicurare non solo all’Ucraina, quanto alla stessa Russia. Intanto la guerra continua: nel corso della notte appena trascorsa raid missilistici russi hanno colpito centrali elettriche in diverse regioni dell’Ucraina, ad iniziare dalla capitale Kiev.
Nella foto: Putin e Witkoff
Lascia un commento