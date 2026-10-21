Scaduto inutilmente l’ultimatum per la resa delle forze che difendono Taiz, le milizie Houthi hanno ripreso gli attacchi sulla città, avanzando nella parte settentrionale della sacca. Più a sud, nell’area di Watir, le forze lealiste hanno lanciato un contrattacco, ma la reazione degli Houthi ha di fatto neutralizzato il tentativo di alleggerire la pressione sugli assediati.

Nell’area stanno affluendo nuove forze Houthi nel tentativo di chiudere la partita per Taiz, tuttavia il territorio montuoso in questa fase favorisce i difensori. In mattinata gli Houthi hanno inflitto un altro duro colpo alle milizie lealiste: un attacco missilistico ha colpito il campo di addestramento di Al-Alam, nel governatorato di Shabwah. Le immagini mostrano decine di corpi mutilati, le vittime tra reclute e addestratori sarebbero una novantina.