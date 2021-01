Interessante iniziativa di “Panorama” e “La Verità”. Da oggi nelle edicole troverete l’ultimo lavoro di Jean Raspail, l’esploratore e scrittore francese scomparso dopo una vita avventurosa lo scorso 13 giugno. Raspail scrisse nel 1973 il “Campo dei Santi”, il grande libro (“proibitissimo” e vendutissimo in tutto il mondo) in cui si prevedeva il disastro delle migrazioni extra europee e l’auto liquidazione del nostro Continente. Grazie a Maurizio Belpietro e Francesco Borgonovo — autore di una densa prefazione — arriva ora “Contro l’invasione”, una sorta di testamento spirituale dello scrittore ma anche un’estremo, lucidissimo atto d’accusa contro le pseudo élites occidentali complici di una tragedia epocale. L’operazione editoriale è frutto di una sinergia con l’editrice Signpublishing (www.signspublishing.it ) nota per la prima collana italiana di giornalismo grafico con i volumi a fumetti di Capuozzo, Micalessin, Biloslavo, Micalizzi. Buona lettura!