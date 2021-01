Leggendo il delizioso articolo (infiocchettato dal Foglio sotto un titolo più che malizioso) col quale Mario Landolfi ha inteso lanciare un sasso nelle acque stagnanti di certa destra, dove pure sarebbe tempo di risciacquare i panni sporchi, ho voluto consegnare a queste poche righe qualche riflessione intorno alla inusitata ed a tratti inspiegabile damnatio memoriae che ha colpito Gianfranco Fini e che forse non trova precedenti nella storia politica italiana. Per la destra pronunciare quel nome equivale a una bestemmia.

Personalmente, devo dire di non essere mai stato un grande estimatore politico dell’ex Presidente di Alleanza Nazionale, nel 2007 uscii da quel partito sbattendo la porta, proprio perché ne consideravo divenuta stucchevole ed insopportabile la leadership.

La misura di quanto Fini fosse riuscito a divenire inviso ad una certa platea però, la compresi solo molti anni dopo. Nel 2016 organizzai ad Avellino una manifestazione per promuovere le ragioni del “NO” al referendum costituzionale, invitai allora come relatori Giuseppe Gargani e Gianfranco Fini, entrambi promotori di comitati referendari contrari alla cosiddetta riforma Renzi- Boschi.

L’aver voluto Fini al tavolo del convegno mi costò una valanga di polemiche e critiche durissime da parte di tutti gli ambienti del centrodestra. Ricordo che ebbi grande difficoltà perfino a convincere i miei più storici sostenitori politici a partecipare all’incontro, me ne dissero di tutti i colori, bisognò ricorrere ad una mobilitazione di amici e parenti per evitare il rischio di una sala vuota, disertata “per protesta” dai tradizionali avventori “militanti”.

Percepii un livore esacerbato, un astio estremo, una avversione viscerale da cui rischiai di essere travolto perfino io che, per i miei trascorsi, certo non potevo essere tacciato d’ essere stato un “finiano”.

Non c’è da sorprendersi quindi se il ragionare della figura del già leader di A.N. da molti sia ritenuta una attività “ad alto rischio” e che tantissimi, in questi anni, abbiano preferito girare al largo dall’argomento per motivi di “sicurezza”.

Non ritengo però che le ragioni di tale oblio, promosso soprattutto dalla leader dell’attuale destra, la stessa che tiene a ricordare le esperienze del Msi e di An, risiedano nello sdegno verso il tradimento, verso gli uomini o verso l’idea. La necessità di “cancellare” Fini da parte della sua “discendenza” politica non muove da ragioni simili a quelle che a Venezia (tanto per restare all’articolo di Landolfi) convinsero i Dieci a coprire sotto un drappo nero l’effige di Marin Faliero, il Doge “golpista”. Come giustamente osserva Landolfi, il “tradimento” – inteso come distacco dall’identità missina – era nelle premesse dell’avventura finiana. Sarebbe addirittura grottesco se taluni che proprio in quegli anni videro la propria crescita politica si armassero di postuma indignazione. Oltre che ipocrita, sarebbe inutile.

Oggi FdI rappresenta una forza politica, unanimemente accreditata da tutti i sondaggisti di numeri ben superiori al 15,6 per cento che rappresenta il massimo storico di An. Perché dovrebbe temere la figura di un ex leader che è ha lastricato la sua storia politica di fallimenti tattici, strategici, umani? Quale ragione ha questo drappo calato a coprire il mezzobusto malandato di chi è stato reso inerme dalla storia?

Non credo proprio che Fini sia stato condannato all’oblio dalla destra italiana perché “traditore”. Tanto meno ritengo che tale accusa sia stata sventolata ad arte da qualcuno che potesse temerne un improbabile ritorno “in campo”. La questione è più psicanalitica che politica. Penso che quel drappo nero sia stato calato sulla memoria di Fini per paura di vedervi riflessa la propria immagine. Una paura istintiva, vera, profonda, inconscia. Il terrore che scatena il nuovo fattore “F”, altro non è che spettrofobia.

Fini non è stato ricacciato nella Giudecca ma nella soffitta nascosta, impolverato, coperto come si fa con un ricordo “imbarazzante”, che però ci appartiene ed è meglio tenere nascosto. Nessuno, nella attuale destra politica, vuole ricordarsi di Fini perché con lui inevitabilmente verrebbero a galla i ricordi di tutte quelle carenze, di quelle enormi lacune, quelle debolezze, che hanno impedito il formarsi di una vera Destra in questo Paese, e che sono le stesse di oggi, drammaticamente uguali, una specie di marchio di fabbrica.

La debolezza di ieri accenderebbe le luci su quella di oggi. Ho sempre pensato che in Italia la Destra diffusa abbia una sua dimensione naturalmente maggioritaria. È un fenomeno sociale prima che politico. È l’enorme blocco popolare che animò prima gli “anni del consenso”, poi votò la DC in funzione anticomunista, ed infine confluì nel Polo delle libertà con la cosiddetta Seconda Repubblica. Prova ne sia che da allora in poi tutti gli sforzi per rianimare un “centro puro” non siano riusciti che a racimolare uno striminzito 5 per cento.

Le fortune elettorali dei partiti che hanno composto via via questo schieramento, sono dipese dalla capacità di intercettare e rappresentare questo elettorato che comunque esiste, a prescindere dall’offerta partitica, e che ha le idee abbastanza chiare. Lo comprese Berlusconi che, con l’istinto del pubblicitario, vi confezionò un prodotto fatto su misura; lo aveva capito Tatarella che invece ci era arrivato più ragionatamente, attraverso un’analisi metapolitica. Temo invece che non lo avesse capito per nulla Fini. Che è stato piuttosto il leader della negazione. Nel senso che si preoccupò più di stabilire ciò che (secondo lui) la destra non fosse o non fosse più, piuttosto che ridarle un’identità. Mandò in soffitta il primo fattore “F”, inteso come fascismo, senza però mai imboccare una strada nuova. E quando s’inoltrò lungo sentieri impervi per differenziarsi da Berlusconi (leader tanto carismatico quanto inconsapevole dei conservatori italiani), inciampò negli errori fatali di un laicismo radicaloide, o peggio ancora indugiò in un giustizialismo sloganistico fuori tempo massimo.

La fine fu ingloriosa, non tanto per il “tradimento” in sé, ma per il conclusivo “ridotto Montiano” che vanificò anche qualunque velleità di “bella morte”, consegnando il buon Gianfranco alla storia del Paese (non solo a quella della politica), come uno dei tanti ascari dei poteri finanziari caduti per la causa della grande speculazione.

Il vero dramma della odierna Destra, sta nel fatto che la stessa inconsistenza teorica che fu fatale allora, sta ancora tutta là, a formare quell’enorme vuoto pneumatico, volume impressionante a bassissimo peso specifico, realtà fattuale delle odierne dimensioni partitiche. L’ultimo Fini, quello anti-berlusconiano, tentò di cavalcare la tigre giustizialista, di fare il pesciolino coraggioso che trattava coi pescecani della Repubblica. Il resto lo fecero le lusinghe del mainstream editorial-culturale. E ne restò maciullato.

Le attuali “destre sedicenti sovraniste” seguono più o meno lo stesso schema, e farebbero grossomodo la stessa fine. Giorgia lo sa ed è più furba per certi versi: più cosciente dei propri limiti, vuole restare all’opposizione, non si avventura in tentativi di improbabili voli “giscardiani”, e per ora resta nell’angolino sicuro.

Avverte il vuoto sul quale lievita, magari non lo comprende completamente, ma sa di star ricalcando la scalata “finiana” e ne ha paura (sa pure che, non essendoci più Berlusconi dei tempi d’oro, per la sua destra è meglio stare alla larga dal governo, e questo la salva).

Questa coscienza di filiale rassomiglianza al fattore “F” che nasconde in soffitta è ciò che però la terrorizza, e che sta alla base della “rimozione”. Lei ha strappato un’eredità con coraggio ed astuzia, e ha costruito una realtà politica anche e soprattutto nel nome dell’invettiva contro il padre degenere.

Si è sostituita al padre padrone senza il necessario parricidio, un olocausto mai consumato fino in fondo; dell’argomento non si deve parlare, non si può parlare, perché, in fondo in fondo, quel padre non è poi troppo diverso da lei, e se si apre la porta della soffitta, anche solo per consumare il parricidio, potrebbe accadere che più di qualcuno se ne accorga.