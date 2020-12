L’Armenia è uno Stato caucasico, divenuto indipendente a seguito del dissolvimento /polverizzazione /implosione dell’URSS. Confina ad ovest con la Turchia, a sud con la Georgia, a est con l’Azeirbagian, a sud con l’Iran. Fino al 1991 l’Armenia ha fatto parte del delicato e alla prova dei fatti complesso sistema economico dell’Urh. Dopo il disfacimento dell’impero sovietico e la ritrovata autonomia, come repubblica presidenziale, la rivendicazione della sovranità sul Nagorno – Karabakh (repubblica autonoma dell’Azeirbagian a maggioranza armena) ha provocato uno stato permanente di guerra con l’Azeirbagian. La Repubblica confinante ha una storia parallela, dominata e caratterizzata appunto dallo scontro per la secessione dell’enclave, in cui si registra la maggiore concentrazione di armeni.

Il Nagorno Karabakh ha una superficie di 8,223 kmq. Il territorio è prevalentemente montuoso con un’altezza media di 950 m., ricco di foreste e di corsi d’acqua. In una corrispondenza, apparsa sul “Corriere della Sera”, è stato osservato, non senza amarezza, che “il Nagorno Karabakh è un paese che non esiste. Amato dagli armeni, conteso dall’Azerbaigian, dimenticato dal resto del mondo, questo piccolo fazzoletto di terra del Caucaso meridionale si dibatte tra la guerra e la pace da più di vent’anni”.

Il conflitto ha comunque radici remote, la cui responsabilità risale a Stalin. L’autocrate aveva promesso la regione agli Armeni salvo poi cambiare idea per “compiacere” la Turchia, alleata degli Azeri, musulmani e vicini ai comunisti.

L’inizio della guerra si è registrato tra il 1992 , dopo la nascita della Repubblica dell’Artsakh, e il 1994. Nonostante il riconoscimento dell’indipendenza del Nagorno, nell’arco trentennale, i conflitti sono costati 30 mila morti e più di un milione di sfollati. Gli scontri mostrarono da entrambe le fazioni “un’intransigenza e una aggressività al limite dell’ossessivo”. Non per nulla, senza enfasi ma con innegabile realismo, un medico cardiologo trentenne armeno, è arrivato ad affermare: “Non riesco ad immaginare in tutto il mondo due mondi che si odino tanto quanto gli armeni e gli azeri”.

Ora l’Armenia cristiana e l’Azeirbagian sciita sono tornati a scontrarsi a causa di un deliberato, vasto attacco militare azero. Questo paese è dominato da un presidente autocrate, a capo di un sistema nepotistico e corrotto, con un modo “estremamente opaco” di gestione dei capitali raccolti grazie al mercato degli idrocarburi. In un articolo della fine dello ottobre del “Corriere della Sera”, l’editorialista, Antonio Armellini, offrendo una visione non localistica ma di respiro più ampio, attenta alla complessa delicatezza della materia, osserva che “tregua e scontri continueranno a lungo intorno al Nagorno Karabakh [……]”, che “non è più un problema locale da utilizzare strumentalmente , ma è diventato la rappresentazione di uno scontro dall’importanza strategica assai diversa. Il tutto, nell’indifferenza degli Stati Uniti di Trump e nella debolezza europea, velleità francesi a parte. Il quadro multilaterale, l’Osce, la Nato, l’Onu potranno avere un ruolo di contorno, utile per confermare l’intesa se e quando sarà raggiunta dagli attori principali. Sino ad allora, parlare di pace nel Nagorno Karabakh resterà un’ ambizione frustrata”.

Un quadro della situazione generale, nelle sue implicazioni e nei suoi risvolti, nella realtà quotidiana e nell’articolazione sociale disastrosa, è stato tracciato in una intervista di fine ottobre a “Vatican News” dall’arcivescovo per gli armeni cattolici dell’Armenia e dell’Europa dell’Est, monsignor Raphael Minassian. Il presule ha iniziato notando che “la situazione è molto grave, potrei dire catastrofica. Noi facciamo tutto il possibile da parte della Chiesa tramite la Caritas, che è la mano della beneficenza, dell’aiuto umanitario della chiesa cattolica e praticamente tutti quanti, clero e laici, tutti quanti siamo al servizio di una grande popolazione migrante, che ha lasciato le proprie case in Nagorno Karabakh e ha trovato rifugio in Armenia, dove abbiamo accolto e stiamo ancora aiutando più di 16 mila persone”. Alla domanda sui bisogni e sulle necessità dei profughi il presule ha replicato: “Praticamente certe organizzazioni umanitarie hanno detto che con un intervento di un paio di mesi risolvono il problema. Ma invece la situazione è molto più grave, è molto più profonda, perché, prima di tutto, siamo alle porte dell’inverno, una stagione, qui da noi, in cui la temperatura che si registra è di 17 o 22 gradi sotto zero. E’ un freddo impossibile da sopportare, anche perché nelle case non ci sono mezzi di riscaldamento, mezzi di conforto. La maggioranza dei migranti è costituita da mamme, figli e nonni. I mariti, gli uomini sono rimasti a proteggere le loro proprietà, ma purtroppo la gran parte degli edifici è distrutta”.

Il senso più profondo di questi atroci scontri e di queste indicibili violenze che il mondo ignora, è colto dalla voce di una ragazza di 29 anni: “Il tempo è infinito, non si distingue più il giorno dalla notte e io da un giorno all’altro ho visto la mia vita e i miei sogni infrangersi”.