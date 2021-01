Nasce l’“Arsenale delle idee”, un forum settimanale in videoconferenza streaming sui temi dell’attualità culturale con autori, editori ed opinionisti. Al contenitore hanno aderito le principali fondazioni nell’area, numerosi autori, giornalisti, artisti e tanti amici. L’obbiettivo è creare un collegamento tra le varie realtà di produzione della cultura non conformista per cavalcare l’attuale nuovo tramonto dell’Occidente. Nel tempo in cui la destra (forse…) si prepara a governare è importante domandarsi: ha una visione per guidare il Paese? È in grado di esprimere il sentire comune e di affrontare i problemi del nostro tempo? Come interpreta la globalizzazione e la “zoom economy”, le fratture geopolitiche e la bioetica, il comunitarismo e il senso del Sacro, la scuola e la comunicazione? In che modo si confronta con la sinistra? Quanto durerà la marea tumultuosa e confusa del sovranismo e del populismo?

Come scrive Manuela Lamberti «L’ Arsenale delle idee nasce per rispondere ad un’ esigenza che è sentita da più parti: creare nuove occasioni per fare emergere i nostri valori, la nostra cultura, il nostro modo di essere e di pensare a destra. ” La cultura conta” ed in quest’ epoca liquida in cui assistiamo al dissolversi della società in forme sempre più individualiste e diseguali, dove sembra realizzarsi nella realtà il tramonto dell’ Occidente, noi vogliamo affermare la nostra presenza. Non ci basta essere argine contro il nulla che avanza, opposizione ad una forza dirompente che ci rende monadi consumatrici davanti ad un video. Questo video lo vogliamo usare come strumento di aggregazione, come nuova modalità per ideare, progettare e realizzare. Fare rete, creare sinergie, confrontarsi tra realtà differenti per cercare di agire insieme. Costruire nuovi contenitori per le nostre idee, sostenere le nostre realta’, unire professioni differenti nel comune obiettivo di dare sostanza al nostro pensiero. Appuntamenti periodici per realizzare concretamente iniziative, eventi in ogni area delle arti e della cultura, per sostenere e fare crescere realtà virtuose che possono essere modello per altre. Questo lo scopo dell’ Arsenale: armare navi, riempiendole di contenuti pronte a salpare per Itaca, quella Patria ideale dove è nostro dovere tornare».

Insomma, dare risposte, elaborare strumenti, costruire. Senza nessuna nostalgia, lontani da riflessi passatisti ma anche senza alcuna soggezione o subalternità al pensiero unico, al politicamente corretto, all’omologazione. Per affrontare la sfida epocale del terzo millennio.

Ecco allora gli editori, gli autori, i sodalizi e i professionisti e un luogo per alimentare idee innovative, per realizzare programmi, piani di lavoro dal pensiero lungo, laboratori per cantierare progetti e affrontare le tempeste. Uno spazio sempre in evoluzione per il confronto tra idee e sensibilità diverse, opinioni, ricerche, approfondimenti. Un tentativo per coinvolgere le tante intelligenze disperse e le tante professionalità non valorizzate.

LA SCHEDA

L’Arsenale delle idee

Forum della del pensiero di destra

Oggetto. Forum in videoconferenza streaming

Cadenza: settimanale.

Temi: novità culturali, autori, editori, attualità ed opinioni

Partenza da venerdì 22 gennaio alle ore 18,30

Diretta Facebook partendo dalla pagina e dal gruppo dedicati

Introduzione e programma a cura di Raffaele Zanon e Manuela Lamberti con tanti ospiti

Presentazione del libro di Giampiero Cannella “Task Force 45. Scacco al califfo”

Dibattito con l’autore.

Il Simbolo: la statua del leone originariamente si trovava al Pireo, il porto di Atene. Fu portata a Venezia come bottino, dal comandante navale Francesco Morosini nel 1687, durante le guerre della Lega Santa contro l’Impero Ottomano, quando i veneziani assediarono Atene