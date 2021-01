L’arrivo della pandemia legata al «Covid-19», con le annesse limitazioni alle nostre libertà individuali che stanno caratterizzando la «stagione dei DPCM», ha solo reso ancor più manifesto quel subdolo processo, posto in essere dai «poteri forti» negli ultimi decenni, del cosiddetto «politicamente corretto». Non è un caso che, sempre più spesso, la volontà popolare sia messa, rispetto ai dettami teorici delle democrazie compiute, stabilmente all’angolo.

È, infatti, avvenuto in questi ultimi mesi qualcosa d’inverosimile e che nessuno di noi avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare. Milioni di cittadini incollati al teleschermo ad attendere (guarda caso nelle ore di massimo ascolto) le disposizioni (oltretutto di dubbia costituzionalità) di ciò che era loro consentito o vietato, con gravi limitazioni all’esercizio dei diritti personali. È, dunque, innegabile che siamo stati, per molti aspetti inconsapevolmente, indotti a vivere in una cosiddetta «democratura», ovvero in uno di quei sistemi politici, apparentemente, improntati alle regole formali della democrazia, ma ispirato nei comportamenti da un autoritarismo sostanziale.

Per carità tutto è stato giustificato, o meglio ammantato, dall’assoluta priorità della tutela della salute pubblica, ma sta di fatto che questa “novità” ordinamentale (di orwelliana memoria) si è imposta nel massimo silenzio di milioni e milioni di cittadini. A tal proposito inizia, tuttavia, a farsi strada in sempre più persone la necessità di un’azione culturale tesa a scardinare, attraverso l’elaborazione di un «pensiero critico», l’ingannevole logica del «politicamente corretto», che, al di là dell’avvento della pandemia, sembra aver preso ormai definitivamente le redini della società moderna. Quell’omologazione planetaria (vedi «globalizzazione»), che ha già mostrato tutta la sua fragilità, sembra ormai dettare le direttive nella nostra vita quotidiana.

D’altra parte il «multiculturalismo» a tutti i costi, il dogma del «relativismo diffuso» nei più svariati campi, la recente «furia iconoclasta», l’ideologia «gender» che vuole stravolgere la stessa natura dell’uomo, sono tutti fattori che ci spingono, sempre più velocemente, verso una decadente «società nichilista». La perdita di ogni valore e di ogni identità favorisce, infatti, i detentori dell’alta finanza (e non dell’economia) ad acquisire un sempre maggiore potere e controllo sugli inermi cittadini/sudditi, che si ritrovano costantemente in balia del cosiddetto «pensiero unico» mondialista. Le classi dirigenti avvedute dovranno puntare, nella loro elaborazione politica, a ricomporre quello che è stato definito da Zygmunt Bauman lo «sciame inquieto», che deve essere ricomposto, attraverso una rinnovata coesione sociale, in una «comunità solida».

Quella che oggi si presenta è, invece, una «società liquida» facilmente preda dei nuovi governanti del mondo, che ci spingono ad entrare, in maniera subliminale, con i nostri stessi piedi, come già detto, in delle fantomatiche, ed assai pericolose, «democrature». Appare, dunque, necessario ricostruire il senso di una comunità. Non sarà semplice perché tutto porta, invece, a dissociare i rappresentanti del genere umano, puntando sul loro innato individualismo.

Tutte queste considerazioni ci devono indurre a ragionare consapevolmente fino a che punto siamo veramente liberi e fino a che punto esiste, effettivamente, una salda democrazia o piuttosto una democratura? I destini delle società moderne sembrerebbero, infine, malauguratamente proiettati, in maniera scientifica, a disconnettere gli uomini fra loro, perché nel momento in cui questi ultimi si muovono in maniera isolata si rendono, da parte di menti raffinatissime, più facilmente preda di manipolazioni.