Steve Jansen (Stephen Batt) originariamente nasce musicalmente come batterista, è fratello di David Sylvian. Il suo esordio risale al 1978 disorganicamente nei Japan. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1982, Steve Jansen ha registrato, inciso e prodotto opere in sinergia con altri artisti, in qualità di batterista e tastierista, fra i quali gli altri ex componenti dei Japan: Mick Karn e Richard Barbieri (The Dolphin Brothers), in modo occasionale con: gli Icehouse, Alice, Andrea Chimenti, Annie Lennox. Il suo miglior collaboratore artistico risulta sempre il fratello David Sylvian, dove ha quasi sempre trovato spazio alla batteria e alle percussioni nei suoi album solisti, caratterizzandoli con il suo stile allo stesso tempo preciso, energico ed elegante. Nel 2005 è stato pubblicato “Snow Borne Sorrow”, il primo album dei Nine Horses, band formata da Steve Jansen, David Sylvian e dal musicista tedesco Burnt Friedman.

Segnaliamo inoltre Slope, pubblicato nel 2008 dalla Samadhisound, è il primo album prodotto e arrangiato organicamente da Jansen, suo esordio come solista. L’album contiene brani strumentali e sperimentali, dove si distingue per l’uso di samples e “pezzi” in voce che registrano una ricerca ed uno studio artistico non scontati. Playground Martyrs e Ballad Of A Deadman ben figurano anche in Sleepwalkers di David Sylvian. “Ospiti speciali”: Anja Garbarek, Joan Wasser e Theo Travis.

Album

Worlds In A Small Room – Jansen\Barbieri – 1985

Catch The Fall – The Dolphin Brothers (Jansen\Barbieri) – 1987

Stories Across Borders – Jansen\Barbieri – 1991

Rain Tree Crow – Sylvian\Jansen\Barbieri\Karn – 1991

Beginning to Melt – Jansen\Barbieri\Karn – 1994

Stone To Flesh – Jansen\Barbieri – 1995

Other Worlds in a Small Room – Jansen\Barbieri – 1996

Changing Hands – Steve Jansen, Richard Barbieri & Nobukazu Takemura – 1996

Pulse – Steve Jansen & Yukihiro Takahashi – 1999

_Ism – Jansen\Barbieri\Karn – 1999

Playing in a Room with People – Jansen\Barbieri\Karn – 2001

Kinoapparatom – Steve Jansen & Claudio Chianura – 2001

Snow Borne Sorrow – Nine Horses – 2005

Slope – 2008

A Secret Life – D’Agostino\Foxx\Jansen 2009

Tender Extinction – 2016

The Extinction Suite – 2017