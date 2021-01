Julia Kent, canadese ma residente a New York City, nel suo segmento artistico d’esordio ha fatto parte dei Rasputina, ha suonato anche ne Antony and the Johnsons. Il suo incipit da solista, “Delay”, è un’esplorazione di stati dell’anima ​​persistenti nelle disgiunzioni e disorientamenti del viaggio, caratterizzato per le sue “adorabili, malinconiche” composizioni, piene di “struggente romanticismo … ricco melodismo e arrangiamenti dettagliati”.

Si esibisce abitualmente in tutta Europa e in Nord America. In Green and Grey, il suo successivo album da solista, ha continuato a utilizzare violoncello in loop e stratificato, elettronica e registrazioni sul campo per esplorare le intersezioni tra il mondo umano e il mondo naturale, la fusione tra tecnologia e organicità, i modelli e le ripetizioni che presenti in natura e che si riflettono nelle creazioni umane, nella complessità delle relazioni reciproche e con il mondo che circostante. E’ poi approdata alla Leaf Label per pubblicare “Charter” nel 2013 e “Asperities” nel 2015.

L’ultima sua opera, “Temporal”, è uscita nell’inverno 2019. Composta principalmente da musica in un primo tempo creata per accompagnare la danza e il teatro, è una meditazione sul passare del tempo e sul continuo contrasto tra le luci e le ombre dell’esistenza. La Kent ha recentemente continuato a comporre delle colonne sonore per il palcoscenico. Sue apparizioni si sono tenute ad al Primavera Sound di Barcellona, ​​al Donau festival in Austria, Meltdown a Londra, Unsound festival a New York, Reeperbahn ad Amburgo, CTM a Berlino, Mutek a Montreal e in Italia.

Album

2007 – Delay

2010 – Last Day in July

2011 – Green and Grey

2013 – Character

2015 – Asperities

2019 – Temporal