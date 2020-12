Leggevo, quasi due settimane fa, l’ennesimo ottimo articolo del prof. Adriano Segatori per questa testata: “Franco Basaglia e i suoi sfacciati falsificatori” (2 dicembre 2020, rubrica “Facite ammuina”). Dopo aver letto un articolo sul triestino “Il Piccolo”, il dott. Segatori replicava a Mario Colucci, a sua volta indispettito dal fatto che in un libro inglese di recente pubblicazione Basaglia sia stato descritto come “ideologico e antiscientifico”. Rispondeva, Segatori, con una serie di citazioni da “La nave che affonda”, forse il testo più noto di Basaglia.

L’ammirazione incondizionata per Franco Basaglia è uno dei tanti vizi della cultura italiana contemporanea: assieme a quella per Sandro Pertini, Enrico Berlinguer e altri grandi sopravvalutati, che non fosse per l’arcinota egemonia culturale di sinistra (inattaccabile, finché la destra partitica resta indifferente a qualsiasi iniziativa culturale non le faccia comodo) sarebbero ricordati con l’ignominia che spetta loro.

A ciò si sommino le devastanti semplificazioni d’una demagogia banalizzante che, con la tragicomica ascesa politica del Movimento Cinque Stelle, prosegue il suo dominio sull’opinione pubblica. Il recente proposito di “abolire la povertà” richiama in effetti quello basagliano di “abolire la follia”: curioso, a entrambe le iniziative ha partecipato Dario Fo, convinto sostenitore grillino in anni recenti, e molto prima legato a Basaglia e direttamente coinvolto nelle sue sceneggiate.

Pochi giorni fa ricorreva l’anniversario della scomparsa del grande avversario di Basaglia: Mario Tobino. Ma sarebbe più corretto dire che Basaglia era l’avversario di Tobino. La differenza tra i due personaggi sta anche nella forma: se Tobino argomentava delle critiche alle riforme di Basaglia, questi rispondeva insultando. Tacciò Tobino di essere mosso da “carità cristiana”: come fosse una colpa – quanto sia debole, scaduto il cattolicesimo post-Concilio Vaticano II si nota anche nella “santificazione”, anche da parte cattolica, d’un personaggio che ha contribuito alla voga sessantottina di usare “cristiano” come insulto. Basaglia rimproverò anche, a Tobino, d’essere affetto da “edonismo letterario”: come se “Biondo era, e bello” (un libro su Dante tanto bello, che avrebbe potuto scriverlo il Vate stesso) fosse un pamphlet alla Borgna (o, molto peggio, alla Andreoli).

Fin troppo ovvio, il moto d’invidia. A onta dell’esibizione (quella sì, figlia d’un “edonismo letterario”) di studi filosofici, Basaglia non è stato un grande intellettuale. Le sue riflessioni sono soltanto la reiterazione dogmatica della “analitica del potere” di Michel Foucault (pensatore più complesso e dotato di Basaglia): imitando il filosofo e antropologo, l’antipsichiatra ripete continuamente che ogni rapporto sociale è una questione di potere – il manicomio, la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro…

L’unica riflessione nel quale Basaglia abbia mostrato una minima autonomia di pensiero ha fatto assai più danni: la negazione dell’esistenza della malattia mentale – gli slogan “la follia è una condizione umana” e “da vicino nessuno è normale” fanno parte del frasario del post-sessantottino medio (assieme a citazioni da De André e Pasolini – i quali però, fossero ancora vivi, coprirebbero di sputi questi loro “esegeti”).

Basaglia ha contribuito – assieme a Laing, Cooper e gli altri burattini del Tavistock Institute – allo snaturamento della “psichiatria”, privandola della “psyché” – dell’anima: non c’è più uno spirito ferito da guarire, il disturbo mentale è soltanto un accidente neurologico, e lo si “cura” riempiendo il cervello di prodotti chimici. Il trionfo della “neopsichiatria”: gli ex sessantottini si rincretiniscono con gli ansiolitici, i sottoistruiti delle generazioni X, “millenial” e Z abboccano alla bugia della serotonina (la “molecola della felicità” dalla cui ricaptazione intersinaptica dipenderebbe la guarigione dalla depressione).

Se l’attuale prassi psichiatrica è prigioniera d’un falso scientifico collocabile al livello del terrapiattismo (incentivare la ricaptazione della serotonina provoca squilibri chimici nel cervello) che è anche un abominio filosofico, ideologico, spirituale (negare le ferite dello spirito, riducendo il malessere più profondo a una questione chimica: guarire il depresso non aiutandolo a migliorare la propria vita, ma con delle pasticche), è grazie alla despiritualizzazione della psichiatria portata avanti anche da Basaglia. Il danno sociale è ampio a vari livelli (il dilagare dei farmaci serotoninergici sta contribuendo, per fare un solo, gravissimo esempio, all’abbassamento del quoziente intellettivo medio nel mondo occidentale), ma gli antidepressivi vendono (e pure tanto) e i “neopsichiatri” hanno il lavoro semplificato: la psichiatria post-Basaglia è “soltanto chimica”.

Si blatera tanto di “legge Basaglia” e chiusura dei manicomi: una battaglia giusta, portata avanti con effetti devastanti. Solo a quarant’anni dalla morte del medico veneziano gli si contesta, timidamente, l’aver rovinato la vita a migliaia di “pazzi”, improvvisamente gettati per strada, e alle loro famiglie, che si trovarono dei disperati a carico. Le rivoluzioni sono buone, quando sono buoni i rivoluzionari: questa è la differenza tra Gesù e Gandhi da una parte, e Guevara e Mandela dall’altra.

Che la pratica psichiatrica fosse inaccettabile, non lo aveva notato soltanto Basaglia (spesso paragonato, risibilmente, a Copernico): lo sapeva anche Mario Tobino – che però era un grande medico, e sapeva che i problemi dei “matti” non si risolvevano chiudendo gli istituti psichiatrici, ma migliorandoli. Opzione troppo complessa e faticosa per Basaglia (e per i basagliani), che trovò comodo demonizzare il collega, reo d’averlo contraddetto (cosa che gli antipsichiatrici non tollerano mai), e più facile tirar giù (fisicamente) le pareti dei nosocomi.

Dicevamo: l’11 novembre dell’anno venturo ricorre il trentesimo anniversario dalla morte, in Agrigento, del dottor Mario Tobino. Va auspicato che – se le emergenze sanitarie lo consentono – la ricorrenza sia ricordata degnamente; e che si legga “Le libere donne di Magliano” invece di andare in brodo di giuggiole per Basaglia che scaglia in giro panchine di ghisa.