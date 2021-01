Ci sono pagine di storia trascurate dai programmi scolastici ministeriali e confinate, al più, in libri di memorie presto dimenticati. Una di queste pagine è l’epopea dei prigionieri di guerra italiani durante il secondo conflitto mondiale. La penna impareggiabile di Giovannino Guareschi ha rievocato la prigionia di migliaia di soldati italiani imprigionati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e queste vicende sono costantemente rievocate in quanto imputabili ai vinti del conflitto. Ormai dimenticate e messe in ombra invece le sorti dei prigionieri italiani dell’ARMIR in Russia e ancor di più dei prigionieri degli Alleati nei campi di detenzione americani e inglesi.

Lo scrittore anconetano Lucio Martino ha voluto ricordare nel suo “Catturati in Africa, internati in India, edito nel novembre 2020 da Eidon Edizioni, quelle di migliaia di prigionieri italiani catturati in Africa e inviati in prigionia nella lontana India, alle pendici dell’Himalaya, ai confini col Tibet. L’autore prende spunto dalle vicende di alcuni anconetani e marchigiani per tracciare una dettagliata storia che si dipana dal 1940 fino alla loro liberazione e ritorno a casa agli inizi del 1946 e per alcuni irriducibili persino nel 1947. La figura più nota in questa epopea è senza dubbio l’ufficiale sommergibilista della Regia Marina Elios Toschi (1908 – 1989) inventore assieme al mitico eroe Teseo Tesei del Siluro a Lenta Corsa, denominato ben presto “ maiale” in quanto di difficile guida in acqua bassa e protagonista nei primi anni di guerra di imprese coraggiose contro le basi inglesi di Alessandria d’Egitto, Suda, Gibilterra e Malta. In questa ultima impresa Teseo Tesei sacrificherà la vita per condurre a termine la missione di affondamento delle navi de guerra inglesi.

Invece l’anconetano Elios Toschi in seguito all’affondamento nella baia di Alessandria d’Egitto nel settembre 1940 del sommergibile Gondar su cui era imbarcato verrà catturato dagli inglesi e dopo alcune tappe verrà trasferito, a bordo di vecchie carrette del mare, assieme ad altre migliaia di ufficiali e soldati italiani, in India e destinato infine al campo di prigionia di Yol, alle prime pendici dell’Himalaya. Lì troverà un altro ufficiale sommergibilista anconetano, il Tenente di Vascello Camillo Milesi Ferretti, comandante del sommergibile Berillo affondato nell’ottobre 1940, con cui organizzare tentativi di fuga per ritornare a combattere in Italia.

Il campo di prigionia era affidato ai soldati nepalesi Gurkha sotto il comando di ufficiali inglesi piuttosto duri nei confronti degli italiani. Nel libro di Martino sono elencati diversi casi di uccisioni a sangue freddo di prigionieri italiani colpevoli di lievi atti di indisciplina. I tentativi di fuga di Toschi e Milesi erano già iniziati nel primo campo di prigionia a Geneifa sul Canale di Suez e poi ancora durante il trasferimento in India, a Bombay col tentativo di raggiungere i territori portoghesi neutrali di Diu, Damao o Goa. Arrestati al confine col territorio neutrale e trasferiti nella lontana Yol, i due sommergibilisti nel 1942 organizzarono un sofisticato piano di evasione. Assieme al Tenente di Vascello Medaglia d’Oro Luigi Faggioni travestiti da paria indiani con poche rupie in tasca fuggirono dal campo inerpicandosi sui sentieri himalayani aiutati dai pastori locali.

Toschi e Faggioni si divisero da Milesi ma furono arrestati dalla polizia anglo-indiana allettata dall’ ingente taglia sulle loro teste (l’equivalente di 210 mila euro) e ricondotti a Yol. Milesi Ferretti dopo incredibili peripezie riesce nel 1943 a raggiungere il territorio neutrale portoghese di Goa. Da lì cercherà di ottenere dai il permesso di imbarcarsi per l’Italia. Ci riuscirà solo a fine febbraio 1945 e, a guerra finita, il 2 luglio 1945 sbarca a Napoli. Intanto a Yol Toschi tenta l’ennesima fuga: Faggioni sfiduciato non lo segue e la fuga avviene assieme al Sottotenente dei Granatieri Pasqualino Anastasio, sempre travestiti da indiani. Devono percorrere 2600 chilometri per arrivare alla enclave portoghese di Diu. In questa lunga fuga, in parte a piedi e in parte in treno, raggiungeranno alfine il territorio neutrale. Anastasio riuscirà poi a recarsi sempre travestito a Goa in cerca di Milesi mentre Toschi potrà imbarcarsi per l’Italia solo nell’autunno 1945 e raggiungerà Ancona dopo ben sei anni di prigionia.

Nel libro di Martino sono narrate anche altre avvincenti vicende di fuga dal campo indiano come quelle, fallite, del Tenente di Artiglieria Glauco Luchetti Gentiloni che rientrerà nella sua Ancona solo nel dicembre 1946. Sarà protagonista anche dell’incredibile episodio avvenuto in uno dei Campi, il Campo 25, di Yol. La data dell’8 settembre 1943 e l’armistizio dividono i prigionieri in diversi gruppi non sempre motivati dall’ideologia: una piccola parte accetta la proposta di collaborare con gli Alleati, una larga parte pur disillusa dagli esiti della guerra non accetta di collaborare mentre oltre un migliaio rimangono fedeli al regime fascista e dopo aver captato attraverso una radio costruita clandestinamente le notizie della costituzione della Repubblica Sociale e aver ascoltato il giuramento della Repubblica fascista decidono di aderirvi dalle lontanissime pendici dell’Himalaya. Questo gruppo di non collaboratori manterrà per tutta la prigionia il saluto fascista, l’uso del Voi e non mancheranno scontri tra antifascisti dell’ultima ora e irriducibili fascisti.

Questo atteggiamento provocherà l’ira degli inglesi e misure persecutorie allungando anche la durata della detenzione oltre la fine della guerra in Oriente. Infatti nel marzo del 1946 un’interpellanza alla Camera dei Lord a Londra chiederà conto della presenza di quel migliaio di irriducibili. Ancora ostili agli Alleati ormai vincitori, Luchetti e gli altri potranno lasciare l’India e fare ritorno in Italia solo il 1 dicembre 1946, determinando così l’abbandono del Campo 25 e la fine di quella Repubblica Fascista dell’Himalaya.

Nelle pagine di Lucio Martino c’è spazio anche per tante vicende personali di prigionieri italiani in India e tra questi alcuni, al loro ritorno in patria sapranno mettersi in mostra con la loro riuscita in diversi campi. Tra loro il Direttore de Il Piccolo di Trieste dal 1954 al 1977 Chino Alessi, il futuro Generale Umberto Cappuzzo, il Direttore del quotidiano milanese La Notte Nino Nutrizio, lo stilista automobilistico Franco Scaglione, Guglielmo Tagliacarne cofondatore a Milano della Scuola di perfezionamento in economia aziendale della Bocconi, l’Ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Milano Sergio Antonielli e molti altri. Lucio Martino completa la sua opera con un parziale elenco dei prigionieri e con una accurata bibliografia utile a chi volesse approfondire ulteriormente.

Lucio Martino, Catturati in Africa, internati in India. I prigionieri italiani: le fughe dal Tibet ad Ancona. La Free Force Italia Redenta e la Repubblica Fascista dell’Himalaya. Eidon Edizioni, Genova 2020, pagine 166, euro 18,00. www.eidonedizioni.it – info@eidonedizioni.it