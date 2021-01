Le società private hanno il potere di fare ciò che non è normato dagli Stati. Quindi è assolutamente vitale che gli stati normino in tal senso.

E lo dobbiamo fare anche per quei “furbi” di “sinistra” o pseudo tale che cianciano sul libero mercato e il diritto dei monopolisti di utilizzare le loro piattaforme come preferiscono. Che poi sono gli stessi che si stracciavano le vesti per le televisioni di Berlusconi.